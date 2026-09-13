Το φινλανδικό δίδυμο Sami Pajari- Marko Salminen ενώ ήταν σταθερά πρώτο, χωρίς να έχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, χωρίς να έχει κάποια έξοδο και χωρίς να έχει ακουσθεί κάποιο παράπονο ξαφνικά άρχισε να ρίχνει το ρυθμό του και να πέφτει στο τέλος της 2ης ημέρας στην 5η θέση. Είναι περίεργο αλλά θα σας εξηγήσουμε παρακάτω μια εκδοχή της αλλαγής στο ρυθμό του.

Αντίθετα οι νικητές του πρώτου ράλι της χρονιάς, οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson ανέβασαν ρυθμό και έφθασαν αργά τη νύκτα στο servis park στην 1η θέση.

Τα 139,2 αγωνιστικά χιλιόμετρα του Σαββάτου έφεραν μεγάλες αλλαγές στη γενική κατάταξη. Οι Sébastien Ogier- Vincent Landais ανέβασαν ρυθμό και έκαναν μια εντυπωσιακή επίθεση.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin έκαναν αγώνα στρατηγικής και διατήρησαν την 2η θέση τους.

Στην πρώτη ειδική στο δεύτερο σκέλος του Σαββάτου, οι Ogier-Landais προσπέρασαν τους Fourmaux-Coria. Οι Γάλλοι της Hyundai έκαναν επίθεση στην ειδική Maria Las Cruces (την μεγαλύτερη ειδική του σκέλος) για να ανακτήσουν τον χαμένο χρόνο.

Άλλωστε εκεί αποσκοπούσε και η επιλογή των ελαστικών τους, διαλέγοντας τρία μαλακά και ένα σκληρό. Εν τέλει αυτή η κίνηση δεν ήταν επιτυχής, καθώς έχασε 8,2δλ από τον Ogier, υποχωρώντας στην τέταρτη θέση.

Οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος οδηγών-συνοδηγών Evans-Martin, μπαίνοντας στην τελευταία ειδική της ημέρας είχαν μόλις τρία δέκατα διαφορά από τους Ogier-Landais.

Παρά την πίεση των Γάλλων, άντεξαν και ανέβασαν τη διαφορά τους κατά 1.3’’.

Σήμερα το απόγευμα όταν ξεκινήσει το τρίτο και τελευταίο σκέλος στο Ράλλυ Bio Bio οι Solberg- Edmondson έχουν προβάδισμα 19.1 δευτερόλεπτα από τους Elfyn Evans- Scott Martin.

Ας δούμε τις διαφορές

Η λογική λέει ότι οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος Evans- Martin θα πρέπει να κάνουν αγώνα τακτικής και να ανέβουν στο βάθρο η στο 2η η στο 3ο σκαλοπάτι και να πάρουν πολύτιμους βαθμούς.

Έχουν 216 βαθμούς ενώ οι κύριοι αντίπαλοί τους Pajari- Salminen που έχουν 196 έμειναι ανεξήγητα στην 5η θέση. Το πιθανότερο είναι να πήραν εντολή από τον αρχηγό της ομάδας της Toyota να ρίξουν ρυθμό για να δώσουν «αέρα» σιγουριάς στον Evans. Αν υποθέσουμε ότι κερδίσουν τον αγώνα στη Χιλή οι Solberg- Edmondson αυτό δεν ανησυχεί τους πρωτοπόρους. Ο Oliver Solberg έχει 175 βαθμούς. Και οι Ogier-Landais να κερδίσουν και πάλι δεν ανησυχούν οι πρωτοπόροι. Ο Sébastien Ogier έχει 148 και δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Takamoto Katsuta που έχει σε τρείς συνεχόμενους αγώνες τρεις καταστροφικές εξόδους έχει κολλήσει στους 160 βαθμούς.

Στο στρατόπεδο της Hyundai πρώτοι με 149 βαθμούς είναι οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria.

Το Σάββατο δεν έλειψαν και τα μεγάλα ατυχήματα.

Ο Thierry Neuville είχε έξοδο στην Pelún, στο 8,3ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής Pelún (συνολικού μήκους 15,65 χλμ.). Δηλαδή λίγα χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση. Το πλήρωμα βγήκε χωρίς τραυματισμούς, όμως το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο Βέλγος χτύπησε σε ένα ανάχωμα στην εξωτερική πλευρά της στροφής, με αποτέλεσμα το Hyundai i20 N Rally1 να εκτιναχθεί και να κάνει αλλεπάλληλες τούμπες (barrel roll) στον αέρα. Το ατύχημα αυτό βάζει άδοξο τέλος σε ένα δύσκολο, αλλά ολοένα και πιο ανταγωνιστικό ράλι για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2024.

Λίγο αργότερα, ο Jon Armstrong στην Ε.Δ Lota είχε έξοδο με το Ford Puma Rally1.

Έξοδο είχαν και οι Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov με Lancia.

Οι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σήμερα- Οι χρόνοι που βλέπετε είναι ώρες Χιλής. Για την Ελλάδα ο αγώνας θα ξεκινήσει το απόγευμα.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου