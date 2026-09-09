Έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Λαμίας προκάλεσε η διεξαγωγή του 42ου Ράλι Φθιώτιδας, καθώς αγρότες καταγγέλλουν ότι η σκόνη και τα περάσματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειές τους.

Το ράλι πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με 54 πληρώματα να παίρνουν εκκίνηση στις ειδικές διαδρομές γύρω από τη Λαμία. Όταν, όμως, ολοκληρώθηκε ο αγώνας και «κάθισε» η σκόνη, άρχισαν να καταγράφονται οι αντιδράσεις από τους παραγωγούς της περιοχής. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η σκόνη που σηκώθηκε από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα κάλυψε τις καλλιέργειές τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάνουν λόγο για καταστροφή μεγάλων εκτάσεων.

«Η σκόνη σκέπασε το βαμβάκι»

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία του αγρότη Κωνσταντίνου Κοντοκώτα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η σκόνη κάλυψε το βαμβάκι και εκφράζει φόβους για ακόμα μεγαλύτερη ζημιά σε περίπτωση βροχής. «Η σκόνη σκέπασε το βαμβάκι, και με την πρώτη βροχή όλο αυτό θα γίνει μαύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αγρότες δεν μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα προς τα χωράφια τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οι συγκεκριμένοι δρόμοι χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του ράλι.

Άλλος παραγωγός, ο Κωνσταντίνος Γουργιώτης, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει δει στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και δύο περιστατικά χαλαζόπτωσης δεν είχαν προκαλέσει αντίστοιχης έκτασης καταστροφή. Ο ίδιος ανέφερε ότι σχεδόν 100 στρέμματα καλλιέργειας έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κατήγγειλε ότι μετά το πέρασμα των αγωνιστικών αυτοκινήτων βρέθηκαν ακόμη και πλαστικά μπουκάλια μέσα στα χωράφια.

Καταγγελίες και για τον αγροτικό δρόμο

Μία από τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Φθιώτιδας περνούσε από δρόμο που χρησιμοποιούν καθημερινά για την πρόσβαση στα χωράφια τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το οδόστρωμα υπέστη σοβαρές φθορές από τα περάσματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ο Κωνσταντίνος Κοντοκώτας ανέφερε ότι πρόκειται για δρόμο που είχε κοστίσει περίπου 1 εκατ. ευρώ και υποστήριξε ότι μέσα σε μόλις μία ημέρα υπέστη σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το πώς θα μπορέσουν να κινηθούν τα φορτηγά που θα χρειαστεί να προσεγγίσουν τις καλλιέργειες για τη συγκομιδή.

«Μέσα σε ένα 24ωρο κατέστρεψαν τον δρόμο και τις καλλιέργειές μας. Εμείς απ’ αυτόν τον δρόμο περνάμε για να ζήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις

Οι παραγωγοί που θεωρούν πως επλήγησαν από τη διεξαγωγή του αγώνα θα καταθέσουν αγωγή κατά της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), η οποία διοργάνωσε το Ράλι Φθιώτιδας, ζητώντας αποζημίωση για τις ζημιές που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν. Το θέμα πλέον αναμένεται να περάσει από το επίπεδο των καταγγελιών στη διαδικασία καταγραφής και διεκδίκησης των ζημιών, καθώς οι αγρότες ζητούν από τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν την κατάσταση τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: Lamiareport.gr