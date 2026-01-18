Του Π. Χαλάτση

Το Dakar 2026 ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε χθες, 17 Ιανουαρίου 2026. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας που κράτησε 15 ημέρες. Είχε μόνο μια ημέρα ξεκούρασης στο μέσο της διαδρομής στο Ριάντ. Οι αγωνιζόμενοι έτρεχαν για 13 ημέρες. ‘Έκαναν 12 κανονικές ειδικές διαδρομές και μια Prologue).

To 48o Ράλλυ Dakar ήταν ίσως το σκληρότερο των τελευταίων χρόνων. Οι αγωνιζόμενοι εκτός από τα άγνωστα και αφιλόξενα κομμάτια στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, είχαν να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες καταστάσεις. Αρκετές ανατροπές, ατέλειωτα κλαταρίσματα στα πετρώδη εδάφη αλλά και πολλά λάθη στην πλοήγηση. Ένα λάθος στη διαδρομή άλλαζε την γενική κατάταξη αφού η καθυστέρηση δεν ήταν λίγα δευτερόλεπτα αλλά ώρες.

Η τελευταία ειδική του Dakar 2026

Λάθη έκαναν ακόμη και οι πρωταγωνιστές του Dakar. Για αυτό αρκετές φορές είχαμε αλλαγές στην πρωτοπορία. Είδαμε στην πρώτη θέση τα Ford Raptor αλλά μετά τα λάθη που έγιναν ο έμπειρος Καταριανός απέδειξε ότι όχι μόνο είναι καλός οδηγός αλλά και άριστος γνώστης της οδήγησης σε δυσπρόσιτες διαδρομές.

Mε τη νίκη του στο φετινό Dakar, o Nasser Al Attiyah ανέβηκε για 6η φορά στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου ενώ «έγραψε» την 50η νίκη του σε rally-raid. Αυτός που έχει 8 νίκες σε μαραθώνιους αγώνες είναι ο Γάλλος Stephane Peterhansel. Τώρα ο Nasser Al Attiyah ισοφάρισε σε νίκες τον Ari Vatanen και έβαλε στόχο να ισοφαρίσει και τον Peterhansel.

Στο τέλος της 12ης Ε.Δ, ο Nasser Al Attiyah ήταν επικεφαλής. Απέμενε μόνο η τελευταία ημέρα, με την 13η Ε.Δ που δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο οδηγός του Dacia Sandrider έκανε αγώνα τακτικής. Χωρίς λάθη και χωρίς αγωνία εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη διαφορά στο χρόνο που είχε από τον Ν. Roma και έφτασε πρώτος και πανηγυρικά στον τερματισμό.

Στη 2η και τρίτη θέση τερμάτισαν δύο Ford Raptor με τους Roma-Haro και Ekstrom-Berqvist. H τρίτη θέση ξεκαθάρισε στην τελευταία ειδική διαδρομή, καθώς οι Loeb-Boulanger με το άλλο Dacia είχαν ξεκινήσει ένα φοβερό pressing. Αλλά οι Σουηδοί δεν άφησαν περιθώρια στους Γάλλους να διεκδικήσουν το τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Ο S. Loeb, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC, έχοντας στο μπάκετ του συνοδηγού τον Boulanger περιορίστηκαν στην 4η θέση.

Στην 5η θέση τερμάτισαν οι Sainz-Cruz με ένα άλλο Ford Raptor (M-Sport). Το έμπειρο πλήρωμα χάθηκε στην έρημο , δεν πέρασε από ένα κοντρόλ και χρεώθηκε μια μεγάλη ποινή που τους στέρησε την ελπίδα διεκδίκηση της νίκης.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι είναι οι επικεφαλής της Dacia που στη δεύτερη χρονιά συμμετοχής τους στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας κατάφεραν να ανέβουν στην πρώτη θέση. Το Sandrider, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Rallye du Maroc του 2024, αναπτύχθηκε από την Prodrive σε συνεργασία με τη Renault-Alpine και τη Dacia.

Κρίμα για τον πολύ καλό Lategan. Είχε πολλές ατυχίες αλλά στο τέλος κατάφερε να τερματίσει με το Toyota Hilux στην 6 θέση.

Οι χρόνοι μετα το τέλος του μαραθωνίου