Του Περικλή Χαλάτση

Το Rally del Paraguay, γίνεται για πρώτη φορά στο WRC. Και όπως έχουμε γράψει κρύβει πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα οι αγωνιζόμενοι προσπαθούν να μάθουν αγωνιστικά τις ειδικές αφού κάνουν τα πρώτα περάσματα. Το σημαντικό είναι το επίπεδο πρόσφυσης που αλλάζει διαρκώς.

Χθες, πρώτη αγωνιστική ημέρα στα κόκκινα χώματα στην Παραγουάη, ο Γάλλος S. Ogier έδωσε μαθήματα τεχνικής και κέρδισε τις περισσότερες ειδικές. Ο Γάλλος A. Fourmaux ήταν άπιαστος και ήταν για αρκετές ειδικές επικεφαλής.

Τελικά το βράδυ μετά το κλείσιμο του πρώτου σκέλους τον καλύτερο χρόνο είχαν οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1).

Οι Φινλανδοί κέρδισαν μόνο μία ειδική. Την SS1. Από εκεί και πέρα έκαναν αγώνα συντήρησης. Τελικά ο Kalle Rovanpera οδηγεί με μυαλό. Δεν πιέζει τόσο για να κερδίζει τις ειδικές διαδρομές αλλά για να «γράφει» σωστούς χρόνους χωρίς να ρισκάρει.

Την SS2και την SS4 κέρδισαν οι Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1). Την SS 6 κέρδισαν οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1). Και τις τέσσερις από τις συνολικά οκτώ Ε.Δ κέρδισαν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1). Ήταν πιο γρήγοροι στις SS3, SS5 , SS7 και SS8.

Οι Γάλλοι είχαν τους καλύτερους χρόνους στις τέσσερις από τις 8 Ε.Δ είχαν όμως και ένα κλατάρισμα που τους έριξε στην 4η θέση. Το ίδιο πρόβλημα είχαν και οι άλλοι Γάλλοι της Hyundai.

Μπορεί να γίνεται αγώνας ράλλυ με το γκάζι στο πάτωμα αλλά τελικά φαίνεται όποιος πάει λίγο συντηρητικά σ ε αυτόν τον «άγνωστο» αγώνα μάλλον βγαίνει κερδισμένος. Οι Φινλανδοί κέρδισαν μία μόνο ειδική διαδρομή αλλά μετά από 8 Ε.Δ συνολικού μήκους 140.90 χλμ είναι μπροστά γιατί αντιμετώπισαν τα λιγότερα προβλήματα.

Σήμερα, 30 Αυγούστου, ο αγώνας ξεκινάει στις 07.35 ( 13.35 ώρα Ελλάδος). Θα γίνουν 7 Ε.Δ συνολικού μήκους 113.60 χλμ. Οι διαφορές ανάμεσα στους πέντε πρώτους είναι μικρές.

Οι χρόνοι μετά τη χθεσινή ημέρα

Τα προβλήματα με τα λάστιχα άλλαξαν τα δεδομένα και κατέστρεψαν τους Katsuta, Ogier, Pajari αλλά και στον Solberg στη μικρή κατηγορία.

Οι τρείς πρώτοι ανά κατηγορία;