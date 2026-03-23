Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Τα 39 πληρώματα που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο καλός καιρός ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχος της αγωνιστικής εκδήλωσης. Οι δεκάδες χιλιάδες φίλοι των αγώνων που γέμισαν τις ειδικές διαδρομές της Μοσχοκαρυάς και της Υπάτης, αποθέωσαν τους αγωνιζόμενους που ‘εδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Νικητές στο Ράλλυ Λαμίας που διεξήχθη στις 21 και 22 Μαρτίου αναδείχθηκαν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης-Αθανάσιος Τσιούκας. Το κρητικό πλήρωμα του Ford Fiesta R5 κέρδισε όλες τις ειδικές διαδρομές του αγώνα, μεταξύ των οποίων και την Power Stage, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα.

Συναρπαστικές μάχες εκτυλίχθηκαν για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου, με τρία πληρώματα να δίνουν «σκληρή» μάχη μέχρι το τέλος. Η δεύτερη θέση άλλαξε αρκετές φορές χέρια κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τους Χρήστο Αυγερόπουλο-Στράτο Γιαβάση να χαμογελούν στο τέλος, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το πλήρωμα του Peugeot 208 Rally4 συνδύασε την επιτυχία αυτή, με νίκη στην κατηγορία F2, καθώς και στην RC4, η οποία από φέτος αποτελεί ξεχωριστό πρωτάθλημα. Οι Βούλγαροι Anton Titov–Alexander Spirov με Hyundai i20 N Rally2 δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Πατρινών, τερματίζοντας το Ράλλυ Λαμίας στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Άτυχοι στάθηκαν οι Ευστάθιος Κουκέας-Νικόλαος Πετρόπουλος (Ford Fiesta R5), οι οποίοι ανέβασαν αισθητά τον ρυθμό τους την Κυριακή, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές που ολοκλήρωσαν, ωστόσο εγκατέλειψαν στην Power Stage από πρόβλημα στο ημιαξόνιο.

Τέταρτοι γενικής τερμάτισαν οι Τίτος Τιτάκης-Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με Skoda Fabia Rally2 Evo, με το πλήρωμα από την Κρήτη να στερείται τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο του αγώνα, εξαιτίας μιας μικροεξόδου στην τρίτη ειδική, η οποία τους κόστισε πολύτιμα δευτερόλεπτα. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης κάνοντας έναν σταθερό αγώνα με το Mitsubishi Lancer Evo IX R4.

Τους ακολούθησαν οι Γιώργος Παντελάκης-Ηλίας Παναγιωτούνης με το Skoda Fabia Rally2 Evo, οι οποίοι στο πρωινό πέρασμα από την ειδική διαδρομή «Υπάτη» έχασαν χρόνο από δύο τετ-α-κε. Με το ατμοσφαιρικό Skoda Fabia S2000, οι Τάκης Καμπύλης-Σταύρος Σταμέλος ολοκλήρωσαν το Ράλλυ Λαμίας στην έβδομη θέση, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω το έτερο Βουλγαρικό πλήρωμα των Nikola Mishev–Angel Bashkehayov με Skoda Fabia Rally2 Evo.

Στη δεύτερη θέση της F2, πίσω από τους νικητές Αυγερόπουλο-Γιαβάση, τερμάτισαν οι Γιώργος Γεροδήμος-Θωμάς Παπαθωμάς, οι οποίοι είχαν τη στιγμή τους στην πρωινή «Μοσχοκαρυά», χάνοντας περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα.

Η μάχη με τους Γιώργο Αργυρίου-Δημήτρη Πάσχο έληξε άδοξα, καθώς το πλήρωμα του Lancia Ypsilon HF Rally4, αντιμετώπισε κλατάρισμα στην ειδική διαδρομή «Υπάτη II», το οποίο σταμάτησε να αλλάξει, χάνοντας αρκετά λεπτά και κάθε ελπίδα για διάκριση, πριν τελικά εγκαταλείψουν τον αγώνα. Στην πρώτη τους επαφή με το Renault Clio Rally5, οι Ιωάννης Κωνσταντινίδης-Δημήτρης Κυπαρισσάς τερμάτισαν στην τρίτη θέση της F2, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους ειδική με ειδική.

Νικητές της Ν2 αναδείχθηκαν οι Ιωάννης Κουτσοδήμος-Σπύρος Βλάγκας (Peugeot 106 S16) που έχτισαν από νωρίς διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους τους, μια διαφορά την οποία διαχειρίστηκαν στη συνέχεια. Μάχη εξελίχθηκε για τη δεύτερη θέση, με τους Δημήτρη Κούγια-Βασίλη Κούγια να κερδίζουν δύο ειδικές στην κλάση τους στο δεύτερο σκέλος του αγώνα και να ανεβαίνουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη Ν2, με τον οδηγό να κατακτά τη νίκη και στο πρωτάθλημα της Under30. Οι έτεροι διεκδικητές της δεύτερης θέσης, Νίκος Μανούσκος-Ταξιάρχης Μανούσκος (Citroen Saxo VTS) εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Το βάθρο της Ν2 συμπλήρωσαν οι Ευάγγελος Μασιάλας-Ανδρέας Καραμπότσης με Citroen Saxo VTS.

Ανατροπή στο τέλος στην F2 E, με τους Ανδρέα Περάκη-Κωνσταντίνο Κουρουγκιαούρη (Peugeot 206 XS) να κάνουν αντεπίθεση και να κατακτούν τη νίκη στην κατηγορία. Οι τοπικοί Ανδρέας Γρηγορόπουλος-Ηλίας Αγγελής «πάλεψαν» σκληρά, αλλά αρκέστηκαν στη δεύτερη θέση με το Peugeot 205 Rallye. Μια θέση πιο πίσω στην F2 E βρέθηκαν οι Κωνσταντίνος Καπουρελάκος-Γεωργία Ζαμπέλη με BMW 320.

Στο νεοσύστατο Κύπελλο της κατηγορίας Α, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Παύλος Μπαξεβανάκης-Σωτήρης Γεροθανάσης με Honda Civic Type R EP3, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Λάζαρο Σκουλαριώτη-Απόστολο Μακάριο (Renault Clio RS) και στην τρίτη θέση τους Ιωάννη Μίχο-Χρυσόστομο Φλώρο με Citroen Saxo VTS.

Ολοκλήρωσαν επίσης, την προσπάθειά τους στο Ράλλυ Λαμίας, οι Γιώργος Σιφναίος-Δημήτρης Ρούμελης (Renault Clio R3), με τον οδηγό να επιστρέφει στην ενεργό δράση έπειτα από αρκετά χρόνια, σημειώνοντας αξιόλογους χρόνους. Οι Νικόλαος Τύρος-Γιώργος Λίλλας έφτασαν στον τερματισμό με το λευκό Peugeot 208 R2, όπως επίσης και οι Αργύρης Σιορίκης-«Άρης Ιαβέρης» (Peugeot 208 Rally4) και οι Δημήτρης Παπαδημητρίου-Ιωάννης Γιώτης (Toyota Yaris).

Δεν απειλήθηκαν στα Ιστορικά οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, κερδίζοντας όλες τις ειδικές διαδρομές στην κατηγορία τους με την BMW M3 E30. Δεύτεροι ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth 4×4), με τους Λυμπέρη Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των Ιστορικών. Εγκατέλειψαν από σπασμένο ψαλίδι οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς (Lancia Stratos) κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της κατηγορίας. Δεν τερμάτισαν επίσης οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος (Ford Sierra RS Cosworth 4×4) και οι Κωνσταντίνος Κοφινάς-Ανδρέας Κοφινάς (Alfa Romeo Alfetta GTV).

Εκτός των προαναφερθέντων εγκαταλείψεων, δεν τερμάτισαν στο Ράλλυ Λαμίας οι Δημήτρης Πολατσίδης-Στέλιος Κεράστας (Honda Civic Type R) από ημιαξόνιο, οι Θεόφιλος Κατσιώνης-Χρήστος Θεοφανίδης από πρόβλημα στον κινητήρα του Citroen Saxo VTS, οι Στράτος Σταματάκης-Φίλιππος Φακουρέλης (Peugeot 106 S16) από μηχανική βλάβη, οι Ιωάννης Καλαϊτζιάν-Νίκος Βερυκάκης (Ford Puma Kit Car) από κιβώτιο, οι Γιώργος Ξενοκώστας-Αθανάσιος Αποστολίδης (Peugeot 205), οι Βαγγέλης Παρθενιάδης-Κωνσταντίνος Χατζάκης (Citroen Saxo) από δίσκο και οι Γιώργος Καραφυλλιάς-Αλέξανδρος Αβραμίδης (Peugeot 106) από μηχανική βλάβη.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Υποστηρικτής του αγώνα ήταν η Karellis Group και χορηγοί επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, οι 4Τροχοί, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το lamiareport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)