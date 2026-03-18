Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου ξεκινάει. Ταυτόχρονα ξεκινάει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, με συντελεστή 2. Η πρεμιέρα του θεσμού, στην οποία δήλωσαν συμμετοχή κορυφαία πληρώματα του ελληνικού πρωταθλήματος, ξεκινάει από τη Λαμία και έχει έδρα την Υπάτη. Ο αγώνας περιλαμβάνει έξι Ε.Δ

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στα Λουτρά Υπάτης από τις 09:00 έως τις 12:00. Θα ακολουθήσει προαιρετικό shakedown, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγωνιζόμενους να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους από τις 13:00 έως τις 16:00, σε μια διαδρομή μήκους 3,47 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια, στις 18:30 θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Εκκίνηση του Ράλλυ Λαμίας, με την αγωνιστική δράση να ξεκινάει αμέσως μετά με τη διεξαγωγή της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα, η οποία θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων. Οι συμμετέχοντες θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», μήκους 12,83 χλμ. και θα επιστρέψουν στα Λουτρά Υπάτης για 45λεπτο service.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:33, με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Λαμίας, την «Υπάτη» (13,07 χλμ.) και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην μήκους 14,79 χλμ. Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», η οποία θα εκκινήσει στις 10:28.

Έπειτα από ημίωρο service, τα πληρώματα θα επιστρέψουν για τη δεύτερη διέλευση από την Ειδική Διαδρομή «Υπάτη» (12:38) και θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά» στις 13:38. Power Stage του αγώνα, η οποία προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους ταχύτερους θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Υπάτη», η οποία θα εκκινήσει στις 15:01. Ο τερματισμός του αγώνα θα λάβει χώρα στα Λουτρά Υπάτης στις 15:33 και στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Όσοι αποφασίσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να επιλέξουν μία διαδρομή που θα γίνει από τρείς φορές. Άρα έχουμε δυο ειδικές διαδρομές που θα γίνουν από τρείς φορές. Το σύνολο των ειδικών διαδρομών είναι 6 και τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα 81.62. Τα συνολικά χιλιόμετρα μαζί με τις απλές διαδρομές είναι 251,75 χλμ

Από τα 40 πληρώματα τα οκτώ είναι «τετρακίνητα».

Στο εκτενέστατο δελτίου τύπου η Α.Α.Α.Λ δίνει και το στίγμα του αγώνα με τους οδηγούς και συνοδηγούς που είναι παρένοιμοι για τη μεγάλη εκκίνηση του πρωταθλήματος ασφάλτου:

Έχοντας κατακτήσει έξι φορές τον τίτλο των Πρωταθλητών Ελλάδος στην άσφαλτο, οι Γιώργος Αναπολιοτάκης – Θανάσης Τσιούκας θα συμμετάσχουν στο Ράλλυ Λαμίας με το Νο 1 στις πόρτες του Ford Fiesta R5, έχοντας ως στόχο να κάνουν δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν και να αποκτήσουν από νωρίς προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

Στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου θα βρεθούν και οι Τίτος Τιτάκης – Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης, οι οποίοι θα ταξιδέψουν από την Κρήτη στη Φθιώτιδα, διεκδικώντας μια θέση στο βάθρο με το Skoda Fabia R5 του οδηγού. Διεθνή χαρακτήρα προσδίδουν στον αγώνα τα δύο πληρώματα από τη Βουλγαρία που αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τον συναγωνισμό.

Οι Anton Titov – Alexander Spirov, γνωστοί από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα του 2025, θα αγωνιστούν με το Hyundai i20N Rally2, στοχεύοντας ψηλά στη γενική κατάταξη, ενώ οι Nikola Mishev – Angel Bashkehayov με Skoda Fabia Rally2 Evo θα δώσουν το παρών στη Φθιώτιδα, θέλοντας να συνεχίσουν το επιτυχημένο σερί τερματισμών επί Ελληνικού εδάφους. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή των Ευστάθιου Κουκέα – Νίκου Πετρόπουλου με Ford Fiesta R5, με τον οδηγό να επιστρέφει στο μπάκετ μετά από 10 μήνες απουσίας και να επιδιώκει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα.

Αντίστοιχα, ο Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος έχει ήδη «γράψει» αρκετά αγωνιστικά χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Skoda Fabia Rally2 Evo από την αρχή της περσινής χρονιάς, θα έχει στο πλευρό του τον έμπειρο Ηλία Παναγιωτούνη και θα επιδιώξει να βελτιώνει τις επιδόσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου αγώνα. Λάτρεις των ειδικών διαδρομών της Φθιώτιδας, οι νικητές του Ράλλυ Λαμίας το 2016, Παναγιώτης Καμπύλης – Σταύρος Σταμέλος θα εκκινήσουν με το Skoda Fabia S2000, ευελπιστώντας να βρεθούν «σφήνα» ανάμεσα στα αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 και να διεκδικήσουν με αξιώσεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Αντίπαλοί τους στην κατηγορία Ν θα είναι οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης με Mitsubishi Lancer Evo IX R4, με τον πρωταθλητή Ελλάδος του 2019 να επιστρέφει σε ασφάλτινο πρωταθληματικό αγώνα, μετά από έξι χρόνια απουσίας.

Οι Χρήστος Αυγερόπουλος – Στράτος Γιαβάσης (Peugeot 208 Rally4), πρωταθλητές Ελλάδος στην F2 την περσινή χρονιά, διαθέτουν την εμπειρία και την ταχύτητα για μια θέση ψηλά στη γενική κατάταξη του αγώνα, στοχεύοντας παράλληλα στο απόλυτο των βαθμών στην δικίνητη κατηγορία, καθώς και στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της κατηγορίας RC4. Στη μάχη της F2 αναμένεται να βρίσκονται και οι Τρικαλινοί Γιώργος Γεροδήμος – Θωμάς Παπαθωμάς με Renault Clio R3T, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία των Γιώργου Αργυρίου – Δημήτρη Πάσχου με Lancia Ypsilon HF Rally4, που αποτελούν νέα προσθήκη στην κατηγορία και αναμένεται να ενισχύσουν τον συναγωνισμό. Για μια θέση στο βάθρο της F2 και της RC4, αναμένεται να «παλέψουν» οι Νίκος Τύρος-Γιώργος Λίλας με Peugeot 208 R2, ενώ έπειτα από 15 χρόνια απουσίας, ο Γιώργος Σιφναίος, θα φορέσει και πάλι ζώνη και κράνος, έχοντας τον «πρωτάρη» Δημήτρη Ρούμελη στο δεξί μπάκετ ενός Renault Clio R3. Πρώτη εμφάνιση σε αγώνα ράλλυ για τον 34χρονο Αργύρη Σιορίκη, ο οποίος με τον «Άρη Ιαβέρη» στο δεξί μπάκετ ενός Peugeot 208 Rally4 θα επιδιώξει να αποκτήσει εμπειρία και να «γράψει» πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το ντεμπούτο τους με το νέο αγωνιστικό τους απόκτημα θα πραγματοποιήσουν στη Λαμία οι Ιωάννης Κωνσταντινίδης – Δημήτρης Κυπαρισσάς, οι οποίοι επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από έναν χρόνο αποχής, με το νεοαποκτηθέν Renault Clio Rally5.

Στην F2 E, οι Δημήτρης Πολατσίδης – Στέλιος Κεράστας με Honda Civic Type R EP3 στοχεύουν να επιστρέψουν στις θετικές εμφανίσεις και επιδιώκουν να ολοκληρώσουν το Ράλλυ Λαμίας με νίκη στην κατηγορία, η οποία συγκέντρωσε έξι πληρώματα. Την πρωτιά θα διεκδικήσουν επίσης οι Θεόφιλος Κατσιώνης-Χρήστος Θεοφανίδης με το λευκό Citroen Saxo, καθώς και οι «ακούραστοι» Κρητικοί, Ανδρέας Περάκης-Κώστας Κουρουγκιαούρης, οι οποίοι αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί με το Peugeot 206. Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία τους από τις ειδικές διαδρομές της περιοχής, οι Ανδρέας Γρηγορόπουλος-Ηλίας Αγγελής θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο με ένα Peugeot 205, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστούν στην F2 E οι Γιώργος Ξενοκώστας-Αθανάσιος Αποστολίδης. Με μία BMW 320 E30 θα συμμετάσχουν στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου οι Κωνσταντίνος Καπουρελάκος-Γεωργία Ζαμπέλη.

Με ένα Honda Civic Type R EP3 θα αγωνιστούν στο Ράλλυ Λαμίας οι «Βόρειοι» Παύλος Μπαξεβανάκης-Σωτήρης Γεροθανάσης, με στόχο να πρωταγωνιστήσουν στο νεοσύστατο Κύπελλο της κατηγορίας Α που προκήρυξε φέτος η ΟΜΑΕ. Από τη Βόρεια Ελλάδα «κατεβαίνει» για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ο Λάζαρος Σκουλαριώτης, ο οποίος με συνοδηγό τον Απόστολο Μακάριο στο δεξί μπάκετ ενός Renault Clio RS, θα αγωνιστούν για ένα θετικό αποτέλεσμα στη Λαμία, τόσο στην κατηγορία Α, όσο και στην F2. Στη ράμπα της εκκίνησης το απόγευμα του Σαββάτου 21 Μαρτίου θα βρεθούν οι Κρητικοί Στράτος Σταματάκης-Φίλιππος Φακουρέλης (Peugeot 106 S16), με τον οδηγό να κάνει δυναμικό comeback έπειτα από το ατύχημα που είχε στο τέλος της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς. Στην κατηγορία Α συμμετέχει επίσης ο Ιωάννης Καλαϊτζιάν με Ford Puma Kit Car, καθώς επίσης και οι Αθανάσιος Τσιτσιγιάννης-Αλεξάνδρα Τσιτσιγιάννη με Citroen Saxo. Στον μόλις τέταρτο αγώνα της σύντομης αγωνιστικής καριέρας τους, οι Λαμιώτες Ιωάννης Μίχος-Χρυσόστομος Φλώρος θα λάβουν μέρος με ένα Citroen Saxo, στοχεύοντας σε περαιτέρω αγωνιστική πρόοδο, ενώ τις συμμετοχές στην κατηγορία Α συμπληρώνουν οι Δημήτρης Παπαδημητρίου-Ιωάννης Γιώτης με Toyota Yaris.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμένεται η κλάση N2, με τους πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών, Ιωάννη Κουτσοδήμο – Σπύρο Βλάγκα, να δίνουν το «παρών» στη Λαμία με το κίτρινο Peugeot 106 S16. Αντίπαλοί τους θα είναι οι τοπικοί Δημήτρης Κούγιας-Βασίλης Κούγιας με ίδιο αυτοκίνητο, καθώς και οι Βαγγέλης Μασιάλας – Ανδρέας Καραμπότσης με Citroën Saxo, σε μια κατηγορία όπου τα προγνωστικά απαγορεύονται, καθώς η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη. Για μια θέση στο βάθρο της κλάσης, θα αγωνιστούν τα αδέρφια, Νίκος και Ταξιάρχης Μανούσκος με Citroen Saxo. Στη Ν2 συμμετέχουν επίσης οι Βαγγέλης Παρθενιάδης-Κώστας Χατζάκης (Citroen Saxo) και οι Γιώργος Καραφυλλιάς-Αλέξανδρος Αβραμίδης με Peugeot 106 S16.

Τη δυνατότητα να συλλέξουν διπλούς βαθμούς για το πρωτάθλημα θα έχουν οι έξι συνδυασμοί της κατηγορίας των Ιστορικών αυτοκινήτων, καθώς το Ράλλυ Λαμίας προσμετρά με συντελεστή 2 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Tο «παρών» στην κατηγορία θα δώσει ο Πρωταθλητής Ελλάδος Ιστορικών των τελευταίων δύο ετών, Μάριος Σταφυλοπάτης, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας BMW M3 E30, με στόχο ένα νικηφόρο ξεκίνημα στο φετινό θεσμό. Με τη Lancia Stratos HF, οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου – Αθανάσιος Σαμαράς συγκαταλέγονται μεταξύ των πληρωμάτων που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στα βουνά της Φθιώτιδας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη εντός συνόρων ασφάλτινη εμφάνιση του Χαράλαμπου Μπουσούνη με το κόκκινο Ford Sierra RS Cosworth 4×4, ο οποίος θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας.

Παντός εδάφους, ο Κωνσταντίνος Κοφινάς θα αγωνιστεί αυτή τη φορά με μία Alfa Romeo Alfetta GTV, ένας οδηγός που ξεχωρίζει για τη σταθερότητά του, έχοντας δει την καρώ σημαία του τερματισμού σε όλους τους αγώνες που έχει συμμετάσχει από το 2019 έως σήμερα. Από εκεί και πέρα, οι Τάκης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Ford Sierra RS Cosworth 4×4, στην επιστροφή του οδηγού στην ασφάλτινη επιφάνεια μετά από αρκετά χρόνια, ενώ δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το Ράλλυ Λαμίας οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με την κόκκινη Lancia Delta Integrale.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group και χορηγοί επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, οι 4Τροχοί, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το lamiareport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Ο Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή στην Εφαρμογή Sportity. Ο κωδικός του καναλιού Sportity είναι RL_2026

(https://webapp.sportity.com/event/RL2026/adc2c62f–a436-4d1e–bedc-0494a9f56c87).

Ι στοσελίδα αγώνα : https://www.alal.gr/rally–lamias-2026/

Facebook : https://www.facebook.com/alalamias1970

Sportity : https://webapp.sportity.com/channel/RL2026

Πληροφορίες από Γραφείο Τύπου-Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)