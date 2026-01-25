Του Περικλή Χαλάτση

Ο 24χρονος Σουηδός Oliver Solberg με τον Βρετανό συνοδηγό του Elliott Edmondson μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα τερμάτισαν πρώτοι στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Ήταν μια νίκη ορόσημο για το πλήρωμα του Toyota GR Yaris Rally1 που φέτος συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του WRC.

Μετά από τέσσερις ημέρες αγώνα με 17 ειδικές διαδρομές οι αγωνιζόμενοι κάλυψαν 1553.22 χλμ από τα οποία τα 1214.07 χλμ ήταν απλές διαδρομές και τα 339.15 χλμ ήταν ειδικές διαδρομές που επεφύλασσαν σε όλους αρκετές εκπλήξεις.

Σήμερα η πιο δύσκολη ειδική διαδρομή ήταν η La Bolleue- Vesuble/ Moulinet μήκους 23.45 χιλιομέτρων, η οποία καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά 15 λεπτά λόγω των αυτοκινήτων που ήταν παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Τα αγωνιστικά αντιμετώπισαν πρόβλημα να φθάσουν στην αφετηρία παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει η αστυνομία.

Η αρχή της ειδικής ήταν υγρή. Όμως τα περισσότερα πληρώματα ξεκίνησαν την στενή και επικίνδυνη ειδική, με τέσσερα λάστιχα με καρφιά. Και αυτό γιατί όσο ανέβαιναν το βουνό υπήρχε χιόνι. Στο φημισμένο Col de Turini, το αγαπημένο βουνό των Γάλλων, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και αρκετός πάγος στις στροφές. Δεδομένου ότι τα περισσότερα χιλιόμετρα από τα 23.45 είχαν χιόνι, σωστά επέλεξαν οι αγωνιζόμενοι να χάσουν χρόνο στην άσφαλτο αφού τα λάστιχα με καρφιά δεν είχαν ικανοποιητικό κράτημα.

Αν γυρίσουμε στη δεκαετία του ‘80 τότε που το Col de Turini είχε ανάποδη φορά στον αγώνα, οι αγωνιζόμενοι είχαν -τότε- το δικαίωμα να αλλάξουν λάστιχα μέσα στην ειδική. Μάλιστα ο πρωταθλητής Walter Röhrl‎‎ που έτρεχε με το «θηρίο», το Audi Quattro ξεκίνησε το Col de Turini με καρφιά και έχασε την ειδική από τον Henri Toivonen με Lancia S4. O Toivonen ξεκίνησε με σλικ ελαστικά και λίγο πριν ξεκινήσουν τα χιόνια άλλαξε τα σλικ με λάστιχα με καρφιά. Παρά το χρόνο που έχασε για την αλλαγή κέρδισε με την επιλογή του την ειδική. Βέβαια σήμερα οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί. Με ότι ελαστικά ξεκινάς με αυτά τερματίζεις. Δεδομένου ότι τα περισσότερα χιλιόμετρα αυτής της ειδικής είχε χιόνι και πάγο κάθε άλλη επιλογή εκτός από τα καρφιά θα ήταν λάθος. Δύσκολη ήταν η αρχή της διαδρομής που δεν είχε χιόνι και τα καρφιά δεν κρατούσαν αλλά ακόμη πιο δύσκολα ήταν τα τελευταία κατηφορικά χιλιόμετρα που και εκεί δεν είχε χιόνι.

Στο 18 χιλιόμετρο που ήταν η κορυφή του Col de Turini είχε πάρα πολύ χιόνι. Ήταν η πρώτη φορά μετά από μερικές δεκαετίες που το Rally Monte Carlo είχε τόσο χιόνι στα βουνά.

Άτυχοι ήταν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe που είχαν κλατάρισμα με το που ξεκίνησαν την ειδική. Έχασαν ένα λεπτό μέχρι να κάνουν την αλλαγή. Στο μέσον της ειδικής ο Βέλγος οδηγός της Hyundai αναγκάστηκε να κάνει αριστερά προκειμένου να τον προσπεράσει το άλλο πλήρωμα της Hyundai με τους Adrien Fourmaux- Alexandre Coria που τους είχαν «πιάσει» μέσα στην ειδική. Οι Βέλγοι είχαν στα κατηφορικά κομμάτια και ένα χτύπημα μπροστά δεξιά αλλά ευτυχώς χωρίς να πάθουν ζημιά.

Άτυχος ήταν ο McErlean. Μόλις 200 μέτρα πριν τελειώσει την προτελευταία ειδική διαδρομή, γλίστρησε στον πάγο και έπεσε πάνω στο φράκτη με αποτέλεσμα να καταστρέψει την μπροστινή ανάρτηση.

Δεύτεροι στη γενικοί κατάταξη ήταν οι Elfyn Evans- Scott Martin

Τρίτοι στη γενικοί κατάταξη ήταν οι Sébastien Ogier- Vincent Landais

Την κατηγορία WRC2 κέρδισαν οι Léo Rossel- Guillaume Mercoiret με Citroen C3 Rally2.

Την κατηγορία WRC3 κέρδισαν οι Eric Royère -Alexis Grenier με Ford Fiesta Rally3

Σήμερα την 14 Ε.Δ και 15η Ε.Δ κέρδισαν οι Matteo Fontana- Alessandro Arnaboldi με Ford Fiesta Rally3

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγώνα που μόλις τέλειωσε θα έχουμε αργότερα.