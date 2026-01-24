Του Περικλή Χαλάτση

Σε μισή ώρα, στις 09.30 (ώρα Ελλάδος) ξεκινάει το πρώτο πλήρωμα την 10η ειδική διαδρομή του τρίτου σκέλους του Rally Monte Carlo 2026. Σήμερα θα γίνουν τρείς ειδικές διαδρομές και η υπερειδική στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πριγκηπάτο του Μονακό. Η πρώτη ειδική της σημερινής ημέρας είναι η 10η του αγώνα.

Είναι η La Breola- Bellaffare μήκους 29.93 χιλιομέτρων. Θα ακολουθήσει η 11η, η Voumeilh- Claret 2, μήκους 15.06 χλμ. Το απόγευμα θα επαναληφθεί η La Breola- Bellaffare και το βράδυ στις 18.35 θα γίνει η 13η Ε.Δ του αγώνα. Είναι η υπερειδική διαδρομή μήκους 2.69 χλμ . Η τελευταία φορά που έγινε υπερειδική στο Rally Monte Carlo ήταν το 2008. Από τότε δεν ξανάγινε υπερειδική στον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Ο αγώνας χθες ήταν εξαιρετικός αλλά αρκετά δύσκολος αφού στις περισσότερες ειδικές είχε αλλού χιόνι και αλλού πάγο. Τα περισσότερα πληρώματα ξεκινούσαν με τέσσερα ελαστικά με καρδιά και δύο για χιόνι. Στα πρωινά περάσματα που ο πάγος δεν είχε «σπάει» τα ελαστικά με τα καρφιά βοήθησαν στα αγωνιστικά περάσματα. Όμως στις ειδικές όταν τελείωνε το χιόνι και ξεκίναγε η καθαρή άσφαλτος υπήρχε πρόβλημα με τα ελαστικά που φορούσαν καρφιά.

Χθες τα περισσότερα πληρώματα έφθαναν στον τερματισμό της ειδικής με κλαταρισμένα ελαστικά. Οι οδηγοί στις δηλώσεις τους ανέφεραν ότι γλιστρούσαν και δεν μπορούσαν να οδηγήσουν στο όριο γιατί υπήρχε κίνδυνος να βγουν από το δρόμο. Και φυσικά όλοι τα είχαν βάλει με την ποιότητα των ελαστικών.

Οι Solberg-Edmontson με Toyota Yaris Rally1, που κάνουν έναν απίθανο αγώνα στην 5η Ε.Δ με το που ξεκίνησαν το ένα ελαστικό άρχισε να χάνει αέρα και λίγο μετά κλατάρισε. Ο Solberg όταν ρωτήθηκε τι έγινε απάντησε ότι δεν γνωρίζει πως και γιατί είχε κλατάρισμα.

Ο Ogier ήταν έξαλλος με τα ελαστικά. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε ότι οδηγεί και δεν έχει αίσθηση του δρόμου. Τα ελαστικά δεν είχαν πρόσφυση.

Μετά τα πρωινά περάσματα ο πάγος και το χιόνι έλιωσαν αλλά οι ειδικές γέμισαν λάσπες και στάσιμα νερά. Κάποιοι οδηγοί είπαν ότι οδηγούσαν σαν να έκαναν χωμάτινο αγώνα γεμάτο πέτρες και πολλές παγίδες.

Χθες από τις έξι ειδικές διαδρομές ο Solberg κέρδισε την 4η , 6η και 7η , Ο Evans κέρδισε την 5η και ο Ogier την 8η και 9η.

Μετά το τέλος τους 2ου σκέλους οι πέντε πρώτοι είναι :

Όπως βλέπετε η διαφορά του Solberg με τον Evans είναι 1:04.2 ενώ του Solberg με τον Ogier είναι 1:39.9 . Στις τρείς πρώτες θέσεις είναι τρία δηλαδή Toyota Yaris Rally1.

Στην 4η θέση ακολουθεί ο Neuville με διαφορά 1:56.6 . Και ακολουθούν ο Fourmaux με Hyundai και ο Armstrong που τρέχει για πρώτη φορά με Ford Pum Rally1 και όπως είπε τώρα μαθαίνει το αυτοκίνητο και ανεβάζει ρυθμό. Ωστόσο για να αποφύγει το χαμένο χρόνο από τα κλαταρίσματα πήρε εντολή να κινείται πιο αργά απλά και μόνο για να …επιβιώσει.

Ο Fourmaux αντιμετώπισε αρκετά ηλεκτρονικά προβλήματα που επηρέαζαν την αντλία καυσίμου και το χειρόφρενο στο i20 N Rally1 του.

Στη νυχτερινή ειδική La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont, ο Ogier έκανε καλύτερο χρόνο και μείωσε λίγο τη διαφορά που έχει με τον Evans.

Ο Neuville στην SS9 μόλις δύο χιλιόμετρα από την εκκίνηση έπεσε μέσα στη λάσπη και κόλλησε σε ένα χαντάκι. Ευτυχώς τον βοήθησαν οι θεατές αλλά έχασε περισσότερα από τρία λεπτά μέχρι να ξαναβγεί στο δρόμο και να συνεχίσει τον αγώνα.

Για τον Takamoto Katsuta η χθεσινή ημέρα ήταν μία από τις δυσκολότερες. Ταλαιπωρήθηκε με τα κλαταρισμένα λάστιχα αλλά και από μια βλάβη στο υδραυλικό τιμόνι.

Στο WRC2 οι Rossel (o Leo)- Mercoiret με Citroen C3 Rally2 προηγούνται κατά 31.2 του Gryazin.

Οι ειδικές διαδρομές του γ σκέλους του αγώνα