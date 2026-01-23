Του Περικλή Χαλάτση

Η χθεσινή ημέρα ήταν αρκετά δύσκολη για όλα τα πληρώματα. Κυρίως η 2η και η 3η ειδική διαδρομή (του πρώτου σκέλους) που έγιναν με προβολείς και μάλιστα σε παγωμένους δρόμους και με αρκετή ομίχλη. Τα πληρώματα στις δηλώσεις είπαν ότι δεν έχουν βρει το ρυθμό τους και τα λάστιχα που χρησιμοποιούν είναι κυρίως για χιόνι που όμως δεν βρήκαν.

Βρήκαν όμως σε πάρα πολλά κομμάτια πάγο που ήταν και η αιτία για τις εξόδους που είχαν αρκετά πληρώματα, ευτυχώς χωρίς να προκαλέσουν ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Ο μόνος που έμεινε εκτός συναγωνισμού από την πρώτη κιόλας ειδική ήταν ο Yohan Rossel με την ολοκαίνουργια Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Χτύπησε σε έναν βράχο και λίγα μέτρα μετά εγκατέλειψε.

Κατά γενική ομολογία οι ειδικές έκρυβαν πολλές παγίδες κυρίως στις στροφές που όλη την ημέρα δεν τις «είδε» ο ήλιος και τα κομμάτια αυτά ήταν παγωμένα.

Στην πρώτη ειδική της ημέρας πιο γρήγοροι ήταν οι Evans, Solberg (+05.6’’) και Ogier (+12.0’’).

Στη δεύτερη ειδική πέρασαν μπροστά οι «νέοι» στην ομάδα Oliver Solberg- Elliott Edmondon. Ο Evans πέρασε στη 2η θέση ( +25.5’’) και ο Amstrong με Puma (+37.8’’)

Στην 3η και τελευταία Ε.Δ του πρώτου σκέλους η σειρά ήταν Solberg (43.10.3) , Evans (+ 44.2), Ogier ( +1.08.6) και Neuville (+1.25.9). Οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (HYUNDAI i20 N Rally1) είχαν τη στιγμή τους σε ένα κομμάτι που είχε πάγο αλλά ευτυχώς δεν είχαν έξοδο.

Οι χρόνοι απο το πρώτο σκέλος

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας, οι Δημήτρης Δριβάκος-Κατερίνα Μπαντέ επέστρεψαν στο ράλι Μόντε Κάρλο. Το Ελληνικό πλήρωμα συμμετέχει με τον αριθμό 45 στο πρασινωπό Hyundai i20 Rally2 πρώτης γενιάς. Μπράβο τους γιατί συμμετέχουν σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα που υπάρχει αυξημένος συναγωνισμός από επαγγελματικές συμμετοχές. Σίγουρα ο αγώνας είναι δύσκολος για τα πληρώματα που δεν συμμετέχουν επαγγελματικά. Το ελληνικό δίδυμο στην 1η ειδική διαδρομή έκαναν jump start και χρεώθηκαν 10’’ ποινή.

Εγκαταλείψεις και προβλήματα

Στη δεύτερη ειδική διαδρομή οι Pajari-Salminen είχαν έξοδο στο 5,5 χλμ. της ειδικής διαδρομής. Κατέστρεψαν την πίσω δεξιά ανάρτηση στο Toyota Yaris Rally1. Στο ίδιο χλμ. έξοδο είχαν και οι McErlean – Treacy με το Ford Puma Rally1.

O Οgier είναι αργότερος κατά 1 και πλέον λεπτο στη 2η ειδική διαδρομή.Ήταν έξαλλος με τα ελαστικά που υπέδειξε η Hankook, καθώς οι δύο πρώτες ειδικές διαδρομές είναι βρεγμένες και όχι χιονισμένες.

Μετά το πρόβλημα του Rossel σειρά είχε ο δεύτερος οδηγός της Lancia Υpsilon HF Integrale Rally2. Ο Gryazin χτύπησε σε ένα δένδρο με το πίσω αριστερό μέρος του αυτοκινήτου.

O Fourmaux με το Hyundai i20 Rally1, μετά απο ένα άσχημο τετ-α-κε είπε οτι ήταν μια από τις χειρότερες ειδικές διαδρομές.

Τέλος ο Munster έμεινε χωρίς υποβοήθηση στο Ford Puma Rally1, και ο Neuville είχε έξοδο καταστρέφοντας το μπροστινό μέρος του Hyundai i20 Rally1.

Την 3η ειδική διαδρομή δεν την έκαναν όλα τα πληρώματα. Είχε ομίχλη και η άσφαλτος ηταν υγρή και παγωμένη. Ο Armstron με Ford Puma Rally1 είχε έξοδο ενω o Fourmaux έχει επίσης έξοδο τρεις στροφές πριν το τέλος της ειδικής. Οι οργανωτές μετά το πέρασμα επτά Rally1 Cars, διέκοψαν την ειδική που μετατράπηκε ως απλή για τα υπόλοιπα πληρώματα.

Σήμερα το πρώτο πλήρωμα θα ξεκινήσει την 1η από τις 6 Ε.Δ στις 10.04 (ώρα Ελλάδος). Τα πληρώματα θα κάνουν συνολικά 508.04 χλμ από τα οποία τα 379.16 είναι απλές διαδρομές και τα 128.88 ειδικές διαδρομές.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, θα γίνει η υπερειδική στο χώρο που χρησιμοποιείται από την F1 στο πιο γνωστό σημείο στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Μετά θα γίνει η ανασυγκρότηση ώστε τα πληρώματα να ξεκινήσουν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου για το 4ο και τελευταίο σκέλος του ράλι Μόντε Κάρλο.

