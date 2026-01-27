Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Αυτός ο αγώνας δεν θα μείνει αξέχαστος μόνο στα ερασιτεχνικά πληρώματα αλλά και στους επαγγελματίες που κυνηγούν τον τίτλο του WRC. Η 94η έκδοση του Ράλι Μόντε Κάρλο, ο εναρκτήριος γύρος του πρωταθλήματος WRC,ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας της τελευταίας 20ετίας. Τα πληρώματα ξεκίναγαν από τα πεδινά με βρεγμένο δρόμο αλλά μετά, καθώς ανέβαιναν στα βουνά είχαν να αντιμετωπίσουν το χιόνι, τον ύπουλο πάγο και μετά στα κατηφορικά κομμάτια τη λάσπη.

Ξεκίναγαν αναγκαστικά με ελαστικά με καρφιά που καταπονούνταν στην άσφαλτο και μέχρι να πατήσουν χιόνι σε πολλά αγωνιστικά τα καρφιά είχαν ξεκολλήσει.

Οι επαγγελματίες οδηγοί παραπονέθηκαν για την ποιότητα των ελαστικών κυρίως για την ασφάλεια τους.

Θα επανέλθουμε στον πρώτο αγώνα της χρονιάς και στους διεκδικητές του τίτλου σε άλλο άρθρο. Σήμερα θα ρίξουμε τους προβολείς σε ένα πλήρωμα που είχε τη λιγότερη πείρα -αφού συμμετείχε στο Μόντε Κάρλο για 2η φορά- αλλά κινήθηκε γρήγορα και το βασικότερο έκανε τα λιγότερα λάθη.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή τους στο Μόντε Κάρλο, ο Leo Rossel και ο Guillaume Mercoiret κατέκτησαν τη νίκη στο WRC2 μετά από μια άψογη εμφάνιση στο τιμόνι του Citroen C3 Rally2.

Ο Leo Rossel στο τέλος της πρώτης ημέρας του αγώνα δήλωσε ότι ήταν οι δύσκολες Ειδικές Διαδρομές που έχει κάνει μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Μέσα στον αγώνα ο Leo μάθαινε το αυτοκίνητό του. Ο έμπειρος συνοδηγός του Leo, Guillaume Mercoiret, σε κάθε πέρασμα έκανε διορθώσεις στις σημειώσεις. Ο Rossel απέφυγε τα λάθη που θα του κόστιζαν μια εγκατάλειψη. Από τη 2η ημέρα τέθηκε επικεφαλής στην δεύτερη κατηγορία του WRC και οδήγησε το αξιόπιστο C3 Rally2 μέχρι το τέλος έχοντας ένα καλό προβάδισμα.

Δεν είναι και λίγο σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα να τερματίζεις στην 6η θέση της γενικής κατάταξης πίσω από τον Solberg, τον Evans, τον Ogier, τον Fourmaux και τον Neuville.

Οι Rossel και Mercoiret έφθασαν στον τερματισμό έχοντας κάνει μετά από 17 Ε.Δ 4 ώρες, 37 λεπτά, 57 δεύτερα και 4 δέκατα. Οδήγησαν με ωριμότητα και εκμεταλλεύτηκαν το καλοστημένο C3 Rally2.

Ο Leo, που αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Team 2C Competition, με αυτή τη νίκη ακολουθεί τα βήματα του αδελφού του Yohan Rossel, νικητή των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, επίσης με ένα C3 Rally2.

Σημαντικό είναι ότι το γαλλικό δίδυμο όταν έφθασαν στον τερματισμό είχαν διαφορά 2’:09,5’’ από το δεύτερο πλήρωμα του WRC2.

O François Wales (Customer Racing Director) αναφέρθηκε στην αξιοπιστία του C3:

«Μια όμορφη νίκη για την ομάδα Stellantis Motorsport Customer Racing, που επιβεβαιώνει τόσο την απόδοση όσο και την αξιοπιστία των προϊόντων μας, με το Citroen C3 Rally2 να κερδίζει άνετα τη νίκη.»

Ο νικητής του WRC2, Leo Rossel (οδηγός Citroën/Team 2C Competition WRC2 2026) δήλωσε:

«Ήταν ένας απίστευτος αγώνας από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπήρξαν εντυπωσιακές ανατροπές και στροφές σε όλο το ράλι. Ήμασταν το λιγότερο έμπειρο πλήρωμα στην πρώτη πεντάδα της WRC2, όμως δεν κάναμε λάθη. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά προσπαθήσαμε να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, και αυτό απέδωσε καρπούς.»