Του Περικλή Χαλάτση

Στις 9.05 ξεκινάει το πρώτο πλήρωμα για το τέταρτο και τελευταίο σκέλος του Rally Monte Carlo 2026. Του πρώτου αγώνα της χρονιάς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τους WRC. Φέτος ο αγώνας στο Monte Carlo ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Στα βουνά είχε χιόνι και πάγο. Στα πεδινά λάσπη από το λιωμένο χιόνι και αρκετές πέτρες από τις «μπούκες» των αγωνιζομένων. Υποχρεωτικά οι αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούσαν λάστιχα με καρφιά.

Και όσο οι ειδικές είχαν πάγο και χιόνι το πρόβλημα ήταν στην πρόσφυση. Όταν όμως οι ειδικές έφταναν στα πεδινά που δεν υπήρχε χιόνι, οι οδηγοί δεν είχαν αίσθηση στο τιμόνι λόγω των καρφιών και έκοβαν ρυθμό, προκειμένου να φτάσουν στον τερματισμό χωρίς απώλειες.

Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson μέχρι χθες το βράδυ είχαν συνολικό χρόνο 3.16.34.1. Σήμερα ξεκίνησαν για το τελευταίο σκέλος του αγώνα έχοντας διαφορά από τους δεύτερους Elfyn Evans- Scott Martin +59.3’’. Πρέπει να κάνουν σοβαρό λάθος οι πρώτοι για να μπορέσουν οι ομόσταυλοί τους που ακολουθούν να τους πλησιάσουν. Στην τρίτη θέση αλλά με διαφορά 1.25.3 ακολουθούν οι Sébastien Ogier- Vincent Landais. Μετά τα τρία Yaris ακολουθούν δύο i20 με τους Adrien Fourmaux- Alexandre Coria (+6.02.9) και Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (+ 7.23).

Η 14η Ε.Δ (09.05 ώρα Ελλάδος) και η 16η Ε.Δ (12.09 ώρα Ελλάδος είναι επαναλαμβανόμενη μήκους 12.50 χιλιομέτρων. Η 15η Ε.Δ είναι μήκους 23.45 χλμ και ξεκινάει στις 10.35. Η τελευταία ειδική, η 17η θα ξεκινήσει στις 14.15 και έχει μήκος 23/45 χιλιόμετρα.

Η πιο δύσκολη διαδρομή είναι το πέρασμα από το θρυλικό Col de Turini. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα είναι 71.90 και αυτοί που ετοιμάζονται για την πρώτους νίκη είναι οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson που θα προτιμήσουν να οδηγήσουν συντηρητικά. Σήμερα δεν τους ενδιαφέρει να κερδίσουν τις ειδικές αλλά να τερματίσουν στην 1η θέση.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα μετά το πέρας της χθεσινής ημέρας

Οι Ε.Δ σήμερα

Μέχρι χθες, στις τρείς ημέρες που προηγήθηκαν οι αγωνιζόμενοι έκαναν συνολικά 13 Ε.Δ συνολικού μήκους 267.25 χλμ αγωνιστικών χιλιομέτρων. Όλα τα πληρώματα αντιμετώπισαν πρόβλημα κυρίως με τα ελαστικά και την πρόσφυση.

Πως κύλησε το τρίτο σκέλος του αγώνα

Ο Oliver Solberg είχε μια εντυπωσιακή έξοδο στην ειδική La Bréole / Bellaffaire. Σε ένα σημείο γλίστρησε, πέρασε έναν φράχτη, μπήκε σε ένα χιονισμένο χωράφι, ωστόσο – όπως θα παρατηρήσετε στο βίντεο- ο 24χρονος οδηγός δεν σήκωσε ούτε για μια στιγμή το πόδι του από το γκάζι. Κράτησε «ζωντανό» το GR Yaris Rally1 του και επανήλθε στο δρόμο χωρίς καμιά βοήθεια.

Εάν κερδίσει σήμερα θα είναι ο νεότερος νικητής του εμβληματικού αγώνα στο Monte Carlo. Ένα ρεκόρ που κατείχε από το 2009 ο Sébastien Ogier.

Το τρίτο σκέλος χθες ολοκληρώθηκε με την SS13, μια υπερειδική διαδρομή που έγινε κάτω από καταρρακτώδη βροχή σε ένα κομμάτι από την πίστα του αγώνα της F1 κατά μήκος του λιμανιού, στην καρδιά του Πριγκιπάτου. Οι θεατές -παρά τη βροχή- είχαν στην κυριολεξία κατακλύσει τη διαδρομή ενώ πάρα πολλοί παρακολούθησαν την ειδική από τα σκάφη τους.

Ο Elfyn Evans έκανε έναν προσεκτικό αγώνα κρατώντας σε απόσταση ασφαλείας τον Ogier ο οποίος είχε τη στιγμή του.

Ο Adrien Fourmaux παρέμεινε ο κορυφαίος οδηγός της Hyundai στην τέταρτη θέση. Ο team mate του Thierry Neuville κατάφερε να κρατηθεί στην 5η θέση παρά το γεγονός ότι έχασε χρόνο με ένα τετακέ στην SS12.

Παρά το κλατάρισμα, ο Jon Armstrong της M-Sport Ford συνέχισε να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του στο Rally1 στην έκτη θέση συνολικά.

Απογοήτευση όμως υπήρξε για τον Hayden Paddon. Ο Νεοζηλανδός προσπαθούσε απλά να επιβιώσει. Μέχρι την SS12, όπου γλίστρησε, βγήκε από το δρόμο και κόλλησε σε ένα χωράφι. Ευτυχώς οι θεατές τον βοήθησαν να ξαναμπεί στο δρόμο. Έπεσε όμως στην 13η θέση.

Στην ίδια διαδρομή έξοδο είχε και ο νεαρός Sami Pajari. Εκεί κανένας δεν κατάλαβε γιατί από τη στιγμή που βγήκε χωρίς να έχει καλή ορατότητα κράτησε το γκάζι πατημένο. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στα τυφλά πάνω σε ένα δένδρο. Και εκεί σταμάτησαν οι προσπάθειες.

Άσχημη έξοδο είχε και ο Nikolay Gryazin με την Lancia

Στη μάχη για το WRC2, προηγείται ο Léo Rossel που βρίσκεται στην 7η θέση της γενικής ακολουθούμενος από τους Grégoire Munster και Takamoto Katsuta.

Σήμερα τα συνολικά χιλιόμετρα που θα καλύψουν είναι 250.34. Από αυτά τα 178.44 είναι απλές διαδρομές και τα 71.90 Ε.Δ.