Εικοσιπέντε ταλαντούχοι οδηγοί, η αφρόκρεμα του ελληνικού karting αλλά και άλλοι οδηγοί από το εξωτερικό, βρίσκονται ήδη απαιτητική πίστα Speed Force International (SFI) στα Σπάτα.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες. Η Mini-Micro MΑΧ με οδηγούς ηλικίας 8-13 ετών η Junior MΑΧ με οδηγούς ηλικίας 12-14 ετών, η Senior MAX με οδηγούς ηλικίας 15 ετών και άνω που είναι και η πολυπληθέστερη κατηγορία με 8 αθλητές να παίρνουν εκκίνηση και τέλος, η απαιτητική κατηγορία DD2 MAX 15+ ετών.

Εκεί συναντάμε ξανά μεγάλο αριθμό συμμετοχών, συνολικά επτά, με δύο εξ αυτών να ανήκουν στην Κλάση DD2 MAX Master (32+ ετών).

Όλοι οι οδηγοί έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη. Η διπλή δοκιμασία στην πίστα των Σπατών, είναι που θα αναδείξει τους επαθλούχους σε κάθε κατηγορία αλλά θα χαρίσει και τα εισιτήρια για τους Παγκόσμιους Τελικούς Rotax MAX Challenge, που φέτος επιστρέφουν στο Βασίλειο του Μπαχρέιν!

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου στο Bahrain International Karting Circuit, στο Sakhir.

Στο Rotax MAX Challenge Greece που είναι ο κορυφαίος ιδιωτικός θεσμός karting στην Ελλάδα, διατηρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του επάθλου, όπως η χρήση σφραγισμένων κινητήρων Rotax 125 MAX Evo, η ιπποδύναμη των οποίων αυξάνεται γραμμικά ανάλογα την κατηγορία αλλά και η αποκλειστική χρήση ελαστικών της MOJO.