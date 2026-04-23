Σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στη δίνη της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, η Formula 1 παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν κρύβει τον προβληματισμό της. Ο CEO της Formula 1, Stefano Domenicali, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι η επιθετική πολιτική υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στους κατασκευαστές, ενώ παράλληλα υποστήριξε πλήρως τους νέους (αμφιλεγόμενους) κανονισμoύς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικές αποφάσεις που επιταχύνουν την μετάβαση στα EV έχουν αυξήσει την πολυπλοκότητα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες καλούνται να επενδύσουν ταυτόχρονα σε πολλαπλές τεχνολογίες. Αυτό, όπως σημειώνει, επηρεάζει άμεσα και τη Formula 1, καθώς οι κατασκευαστές αποτελούν βασικό πυλώνα του σπορ.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη νέα εποχή της F1, όπου οι κανονισμοί του 2026 φέρνουν μια ισορροπία 50/50 ανάμεσα σε θερμικό κινητήρα και ηλεκτρική ενέργεια. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αυξάνει σημαντικά τον ρόλο της διαχείρισης ενέργειας μέσα στον αγώνα, αλλά και την τεχνολογική πολυπλοκότητα των μονοθεσίων.

Παρά τις προκλήσεις, ο Domenicali εμφανίζεται καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι η Formula 1 διαχειρίζεται την κατάσταση «χωρίς πανικό», διατηρώντας ευελιξία ώστε να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες εξελίξεις. Το σπορ, όπως τονίζει, πρέπει να παραμένει ανοιχτό σε διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει η αυτοκίνηση τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η F1 φαίνεται να εξετάζει ήδη το μέλλον, πέρα από το 2026. Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια διαφορετική φιλοσοφία κινητήρων μετά το 2030, με μεγαλύτερη έμφαση στα βιώσιμα καύσιμα και έναν πιο ισχυρό ρόλο για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε συνδυασμό με περιορισμένη αλλά στοχευμένη ηλεκτροκίνηση.

Το βασικό ζητούμενο για τη Formula 1 είναι να διατηρήσει την ταυτότητά της, ως κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, χωρίς να αποκοπεί από τις εξελίξεις της αγοράς. Και αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει η πίεση για βιωσιμότητα και ηλεκτροκίνηση, από την άλλη όμως η ανάγκη για θέαμα, απλότητα και «καθαρό» racing. Πάντως ο ίδιος υποστηρίζει πως οι νέοι κανονισμοί, έχουν φέρει περισσότερο θέαμα, άρα και περισσότερους θεατές.

Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Domenicali στο autosports.com