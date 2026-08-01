Του Π. Χαλάτση

Παρά το γεγονός ότι ο Julien Ingrassia έχει να τρέξει αρκετά χρόνια σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η απόδοσή του στο πλευρό του Sébastien Ogier είναι εξαιρετική. Οι Γάλλοι προηγούνται με άνεση ωστόσο ο αγώνας έχει ακόμη μέλλον. Η εμπειρία και η ψυχραιμία τους αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για να κλείσουν την ημέρα στην πρώτη θέση, χτίζοντας διαφορά 16,3 δευτερολέπτων από τον Elfyn Evans.

Σήμερα, 1 Αυγούστου το πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με την ειδική Parkkola 1. Στις 08.01 πήρε εκκίνηση το πρώτο πλήρωμα και η μάχη περιλαμβάνει σήμερα οκτώ ειδικές διαδρομές. Τα πληρώματα θα καλύψουν στο σύνολο 595.62 χλμ. Από αυτά τα 469.92 είναι απλές διαδρομές και τα 125.70 είναι Ειδικές Διαδρομές που είναι εξαιρετικά δύσκολες και τεχνικές.

Οι σημερινές διαδρομές

08:01: SS11 Parkkola 1 (16.76 km)

09:42: SS12 Päijälä 1 (10.55 km)

10:36: SS13 Västilä 1 (19.10 km)

12:05: SS14 Leustu 1 (16.44 km)

15:01: SS15 Parkkola 2 (16.76 km)

16:42: SS16 Päijälä 2 (10.55 km)

17:36: SS17 Västilä 2 (19.10 km)

19:05: SS18 Leustu 2 (16.44 km)

Οι Sébastien Ogier- Julien Ingrassia θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο χωρίς να πάρουν υπερβολικό ρίσκο.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin που είναι επικεφαλής στη βαθμολογία θα προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά.

Τα άλλα δύο πληρώματα Sami Pajari- Marko Salminen και Oliver Solberg- Elliott Edmondson θέλουν βάθρο στην πατρίδα τους ενώ οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston δίνουν έναν λυσσαλέο αγώνα για να μη χάσουν τη 2η θέση τους στη γενική κατάταξη.

Η χθεσινή ημέρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, μετατράπηκε σε εφιάλτη για πάρα πολλά πληρώματα εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που ξεκίνησε το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του πρωινού σκέλους, οι Sebastien Ogier και Julien Ingrassia με Toyota GR Yaris Rally1, έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό στο ράλι Φινλανδίας. Το δίδυμο από την Γαλλία κέρδισε τρεις από τις τέσσερις ειδικές διαδρομές, έχοντας από κοντά τους Adrien Fourmaux και Alexandre-Coria με διαφορά 1,7δλ. Το απόγευμα όμως με τη βροχή άλλαξαν όλα.

Η τράπουλα ανακατεύθηκε ειδικά μετά την έξοδο των Esapekka Lappi-Enni Malkonen 800 μέτρα από την εκκίνηση της SS4.

Μια Ε.Δ πριν, έξοδο είχαν οι Jon Armstrong-Shane Byrne που κόλλησαν στη λάσπη. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των θεατών το FORD Puma Rally1 δεν ξεκόλλησε και έτσι σταμάτησαν οι φιλότιμες προσπάθειες του πληρώματος.

Οι δέκα πρώτοι μετά το τέλος του δεύτερου σκέλους

Ο αγώνας σήμερα θέλει ηρεμία και όχι βεβιασμένες κινήσεις. Θέλει ταχύτητα και σωστές σημειώσεις. Σωστή επιλογή ελαστικών και αρκετή τύχη για να μην υπάρξουν κλαταρίσματα. Οδηγοί και συνοδηγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες γρήγορες ειδικές με ατέλειωτα μεγάλα άλματα. Θυμηθείτε ότι η σημερινή ημέρα μπορεί να κρίνει τον αυριανό νικητή του αγώνα. Οι Ogier- Ingrassia προηγούνται με διαφορά 16,3 δευτερολέπτων από τον Elfyn Evans. Και εκεί θα δοθεί η μάχη. Στις ειδικές διαδρομές Parkkola και Päijälä υπάρχουν τυφλά άλματα. Σε αυτές τις δύο ειδικές είχαμε στο παρελθόν πολλές ανατροπές.

Η Toyota συνέχισε να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στις εξαιρετικά γρήγορες φινλανδικές διαδρομές, με τα GR Yaris Rally1 να δείχνουν ανταγωνιστικά σε κάθε είδους συνθήκες. Αντίθετα, αρκετά πληρώματα δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στην ξαφνική αλλαγή του καιρού, γεγονός που ανακάτεψε πλήρως την κατάταξη.

Στην έκτη και την έβδομη ειδική διαδρομή, ο δρόμος δεν είχε προλάβει καλά καλά να γίνει λάσπη. Επομένως οι διαφορές παρέμειναν σχετικά μικρές. Όταν πλέον η βροχή έγινε καταρρακτώδης, ο αγώνας των χιλίων λιμνών εκμηδενίστηκε και οι Ogier-Ingrassia άρχισαν να ξεμακραίνουν ολοένα και περισσότερο από τους διώκτες τους.

Οι Martins Sesks-Renars Francis (Ford Puma Rally1), βρήκαν το ρυθμό τους και χθες τερμάτισαν στην 5η θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston, πλήρωσαν ακριβά το λάθος στήσιμο στο Toyota GR Yaris Rally1 και βρέθηκαν γρήγορα εκτός διεκδίκησης της νίκης. Στην τελευταία ειδική του πρωινού σκέλους, οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) είχαν έξοδο. Μάλιστα διέλυσαν την αριστερή μπροστινή ανάρτηση. Παρά το γεγονός ότι επιδιορθώθηκε, πήραν ποινή είκοσι δευτερολέπτων (καθυστερημένη άφιξη στο Σ.Ε.Χ κατά δύο λεπτά) και ολοκλήρωσαν την ημέρα ένατοι.

Την βαθμολογούμενη δεκάδα ολοκληρώνουν οι Robert Virves-Jakko Viilo (Skoda Fabia RS Rally2), όντας πρωτοπόροι στο WRC2. Στα Rally2, οι Jari-Matti Latvala-Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2) πραγματοποιούν έναν εξαιρετικό αγώνα. Ωστόσο δεν εγγράφηκαν για βαθμούς και ως εκ τούτου το ράλι Φινλανδίας θα προσμετρήσει σαν απλή συμμετοχή. Την τριάδα στην κατηγορία συμπληρώνουν οι Roope Korhonen-Anssi Viinikka και Teemu Suninen-Janni Hussi.