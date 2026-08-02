Ο Sami Pajari παρά το νεαρό της ηλικίας του επιβεβαίωσε ότι είναι το αυριανό αστέρι στους αγώνες του WRC. Μαζί με το συνοδηγό του Marko Salminen ανέβασαν το Toyota GR Yaris Rally1 στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Οι αγωνιζόμενοι στο Secto Rally Finland 2026 έκαναν 1278.06 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 962.02 ήταν σε απλές διαδρομές, και τα 316.04 έγιναν σε 20 ειδικές διαδρομές. Αρκετά πρωτοκλασάτα πληρώματα είχαν εντυπωσιακές εξόδους με πολλά χιλιόμετρα ευτυχώς χωρίς δυσάρεστα αποτελέσματα.

O Sébastien Ogier με τον συνοδηγό του Julien Ingrassia είχαν το πιο άσχημο ατύχημα. Έφυγαν από το δρόμο και μετά από αρκετές τούμπες κατέστρεψαν το αγωνιστικό τους, ενώ χρειάσθηκε, για προληπτικούς λόγους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όλα καλά για το γαλλικό πλήρωμα.

Πίσω από τους νικητές, τη 2η θέση κατέλαβαν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson και την 3η οι Elfyn Evans- Scott Martin που κέρδισαν πολύτιμους βαθμούς και παραμένουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ