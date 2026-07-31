Μετά τη χθεσινή εναρκτήρια υπερειδική (SSS1 Harju) μήκους 2.58 km οι αγωνιζόμενοι μόλις ξεκίνησαν τον πραγματικό αγώνα που μέχρι την Κυριακή θα δίνουν μάχη με τα δευτερόλεπτα για την νίκη και για τους πολύτιμους βαθμούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Τα χθεσινά αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αν παρατηρήσετε τις διαφορές στα οκτώ πρώτα πληρώματα θα δείτε κυμαίνονται από 1 έως πέντε δευτερόλεπτα..

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας οι Kalle Rovanpera και Jonne Halttunen ξεσήκωσαν τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στην υπερειδική.

Best weekend of the year🍩

Good luck to everyone competing! pic.twitter.com/PGpSDFuuFx — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) July 30, 2026

Την αρχή του αγώνα έκαναν τα πληρώματα του Junior WRC, του WRC3 και κάποια από το WRC2. Είδαμε τους Jari-Matti Latvala-Juho Hanninen με Toyota GR Yaris Rally2. Νωρίτερα

Τον καλύτερο χρόνο έκαναν οι Γάλλοι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria και το δεύτερο οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας Elfyn Evans- Scott Martin έκαναν τον τρίτο καλύτερο χρόνο και ακολούθησαν οι Sébastien Ogier- Julien Ingrassia, Takamoto Katsuta- Aaron Johnston, Sami Pajari- Marko Salminen και Oliver Solberg- Elliott Edmondson.

Οι οδηγοί δεν τα δίνουν όλα στην υπερειδική για να μην προξενήσουν κάποια σημαντική βλάβη στην ασφάλτινη διαδρομή που την κάνουν με χωμάτινα λάστιχα και αναρτήσεις.

Δείτε τις διαφορές στους χρόνους και θα καταλάβετε πόσο μικρές είναι οι διαφορές.

Σήμερα στις 08.44 ξεκίνησε το πρώτο πλήρωμα για την πρώτη ειδική της ημέρας την Laukaa 1 μήκους 18.16 km. Θα ακολουθήσουν οι:

09:45: SS3 Saarikas 1 (15.82 km)

10:50: SS4 Sydänmaa 1 (19.04 km)

11:58: SS5 Hoho 1 (9.55 km)

14:48: SS6 Laukaa 2 (18.16 km)

15:49: SS7 Saarikas 2 (15.82 km)

Στο σύνολο οι αγωνιζόμενοι σήμερα θα κάνουν 497.93 km από τα οποία τα 370.21 είναι απλές διαδρομές. Τα δύσκολα χιλιόμετρα είναι 127.72 και θα καλυφθούν σε έξι γρήγορες και θεαματικές ειδικές διαδρομές.

Σήμερα θα φανεί ποια πληρώματα θα ξεχωρίσουν.

Ο αγώνας μόλις ξεκίνησε και μέχρι την Κυριακή έχει αρκετό δρόμο. Τα πληρώματα θα καλύψουν 1278.06 χλμ. Από αυτά τα 962.02 είναι απλές διαδρομές και τα 316.04 είναι τα καθαρά αγωνιστικά χιλιόμετρα που θα γίνουν σε 20 ειδικές διαδρομές

Οι Elfyn Evans- Scott Martin μετά από εννέα αγώνες προηγούνται με 177 βαθμούς και θα προσπαθήσουν να μείνουν στο παιχνίδι χωρίς να κάνουν υπερβολές. Για τους Ουαλούς αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το βάθρο και δίπλα στους να έχουν τους Βέλγους που είναι χαμηλά στη βαθμολογία και δεν τους απειλούν. Οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston βρίσκονται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και είναι σίγουρο ότι θα τα δώσουν όλα για την πρώτη θέση του βάθρου.

Ο Sébastien Ogier που σε αυτόν τον αγώνα τρέχει με τον παλιό του συνοδηγό Julien Ingrassia είπε ότι ο Ingrassia δεν έχασε το ρυθμό του παρά την απουσία αρκετών ετών από το WRC και γενικότερα τους αγώνες ράλλυ.

Η βαθμολογία στους οδηγούς είναι Elfyn Evans (177), Takamoto Katsuta (152), Sami Pajari (144), Sébastien Ogier (139), Oliver Solberg (130) και Thierry Neuville ( 118).