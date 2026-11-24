Μία σημαντική αλλαγή στρατηγικής στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ανακοίνωσε η Stellantis, γνωστοποιώντας ότι θα τερματίσει σταδιακά την επίσημη εργοστασιακή της παρουσία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA. Συγκεκριμένα, ο όμιλος θα αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) στο τέλος του 2026, ενώ η συμμετοχή του στη Formula E θα ολοκληρωθεί μετά τη 13η σεζόν, το καλοκαίρι του 2027.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος δύο σημαντικών αγωνιστικών προγραμμάτων για τον όμιλο. Στο WEC, η Stellantis εκπροσωπείται από την Peugeot με το εντυπωσιακό 9X8 Hypercar, ενώ στη Formula E συμμετέχει με τις ομάδες των Citroën και Opel. Οι τελευταίες θα ολοκληρώσουν κανονικά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 πριν αποχωρήσουν από το ηλεκτρικό πρωτάθλημα. Η διοίκηση της Stellantis ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι δεν εγκαταλείπει συνολικά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αντίθετα, θέλει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τους ανθρώπινους πόρους της σε δραστηριότητες που έχουν πιο άμεση σχέση με τους πελάτες και τα αυτοκίνητα παραγωγής.

Από τα εργοστασιακά πρωταθλήματα στους αγώνες πελατών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Stellantis Motorsport θα επικεντρωθεί περισσότερο στους αγώνες πελατών, διατηρώντας και ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στην εξέλιξη και πώληση αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ο όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στον χώρο των αγώνων ράλι, με μοντέλα από διαφορετικές μάρκες του χαρτοφυλακίου του. Παράλληλα, η αγωνιστική τεχνογνωσία θα αξιοποιηθεί στην εξέλιξη ειδικών εκδόσεων υψηλών επιδόσεων για τις Alfa Romeo και Maserati, αλλά και στις σπορ εκδόσεις των υπόλοιπων μαρκών. Η Stellantis αναφέρεται συγκεκριμένα στις εκδόσεις Veloce, GTi, HF και GSE, οι οποίες συνδέονται αντίστοιχα με τις Alfa Romeo, Peugeot, Lancia και Opel. Στόχος είναι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στις πίστες να μεταφέρεται σε μοντέλα δρόμου, προσφέροντας καλύτερες επιδόσεις, τεχνολογίες και πιο ξεχωριστή οδηγική εμπειρία.

Στο επίκεντρο το σχέδιο FaSTLAne 2030

Η αναδιάρθρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο FaSTLAne 2030, με το οποίο η Stellantis επιχειρεί να ανακατανείμει τους πόρους της και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας και στη διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές. Το πενταετές πλάνο προβλέπει 50 νέες παρουσιάσεις και ανανεώσεις μοντέλων στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι 25 θα αφορούν ολοκαίνουργια αυτοκίνητα. Η παρουσίαση εννέα πρωτότυπων μοντέλων στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτέλεσε, σύμφωνα με την εταιρεία, μία από τις πρώτες ενδείξεις αυτής της κατεύθυνσης. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν ήταν και η επιστροφή του ονόματος Citroën 2CV μέσα από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό πρωτότυπο, καθώς και το Peugeot E-T16.

Τι θα γίνει με τους εργαζομένους της Stellantis Motorsport;

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από την απόφαση αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στα αγωνιστικά προγράμματα του ομίλου. Η Stellantis αναφέρει ότι σκοπεύει να διατηρήσει και να επανατοποθετήσει τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την ολοκλήρωση των συμμετοχών στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA. Η ανακοίνωση, επομένως, δεν σημαίνει ότι η Stellantis γυρίζει την πλάτη στους αγώνες. Δείχνει, όμως, ότι αλλάζει προτεραιότητες, επιλέγοντας να επενδύσει περισσότερο σε δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να προκύψει άμεσο όφελος για τα αυτοκίνητα που φτάνουν στους δρόμους και στους πελάτες της.