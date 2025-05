Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αναστάτωση έχει επέλθει στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά από την αποκάλυψη του Βρετανού δημοσιογράφου Matthew J.Thompson που θέλει τον Βρετανό οδηγό της F1 να σταματάει τους αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Lando δίνει αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από μία προσωρινή παύση από την ενεργό δράση της F1. «Ο Lando Norris φέρεται να περνά μια περίοδο κατάθλιψης και σκέφτεται να αποσυρθεί προσωρινά από την Formula 1 προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία. Εύχομαι δύναμη και στήριξη για αυτή την περίοδο».

💣🚨BREAKING

🏳️‍🌈Lando Norris is reportedly going through a period of depression and is considering stepping away from Formula 1 temporarily to focus on his mental health.

Wishing him strength and support during this time. 🧡

#F1 #MentalHealthMatters pic.twitter.com/qsUghke1ds

— Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) May 21, 2025