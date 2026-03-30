Στιγμές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στο αμερικάνικο πρωτάθλημα NTT IndyCar Series, όταν ο Scott McLaughlin είχε ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματα της χρονιάς.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Barber Motorsports Park, όταν ο οδηγός της Team Penske έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην είσοδο της πρώτης στροφής. Με ταχύτητα που εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 270χλμ./ώρα, το αυτοκίνητο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν καταλήξει, με την όπισθεν, στα προστατευτικά.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο σοκαριστική. Το μονοθέσιο όχι μόνο χτύπησε με σφοδρότητα, αλλά εμβόλισε τα προστατευτικά σίδερα σε ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο ατύχημα από video game, παρά πραγματικότητα.

Scott McLaughlin walks away after this incident in Practice 2 🫣 pic.twitter.com/3wAiD6Qfrp — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 28, 2026



Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Scott McLaughlin κατάφερε να βγει μόνος του από το διαλυμένο μονοθέσιο, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ, αλλά και ανακούφιση. Οι γιατροί τον εξέτασαν άμεσα και λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο, χωρίς να διαπιστωθεί σοβαρός τραυματισμός.

Ο ίδιος ο οδηγός παραδέχθηκε ότι κατάλαβε αμέσως πως δεν μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση. «Ήξερα ότι τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ένα μικρό λάθος στην είσοδο της στροφής ήταν αρκετό για να χαθεί ο έλεγχος σε τέτοιες ταχύτητες.

Το ατύχημα αυτό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το επίπεδο ασφάλειας των σύγχρονων αγωνιστικών. Σε παλαιότερες εποχές, μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να έχει πολύ διαφορετική κατάληξη. Βέβαια, το μονοθέσιο της Team Penske υπέστη τεράστιες ζημιές, με την ομάδα να καλείται να δουλέψει εντατικά για να επαναφέρει το αυτοκίνητο σε κατάσταση αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, ο McLaughlin εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει άμεσα στην πίστα.