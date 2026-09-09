Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στη διάσημη πίστα WeatherTech Raceway Laguna Seca στην Καλιφόρνια, όταν μια αγωνιστική Porsche βγήκε εκτός πίστας με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πέρασε πάνω από τα προστατευτικά και κατέληξε μέσα στα δέντρα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του Porsche Sprint Challenge USA West, κατηγορία που αποτελούσε μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του Σαββατοκύριακου της IndyCar.

Στο τιμόνι της Porsche με τον αριθμό 270 βρισκόταν ο Manuel Gil Del Real, ο οποίος πλησίαζε την περίφημη στροφή «Corkscrew» της Laguna Seca, όταν όλα πήγαν στραβά.

Σαν να μην υπήρχαν φρένα

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Porsche πλησιάζει τη στροφή με μεγάλη ταχύτητα, οριακά αφρενάριστος. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή απώλεια της λειτουργίας των φρένων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή κάποια οριστική αιτία του ατυχήματος. Το αυτοκίνητο συνεχίζει ουσιαστικά ευθεία, προσκρούει στα προστατευτικά ελαστικά και στη συνέχεια εκτοξεύεται στον αέρα. Η Porsche περνά πάνω από την περίφραξη ασφαλείας, πραγματοποιεί πολλαπλές περιστροφές στον αέρα και καταλήγει στην περιοχή με τη βλάστηση και τα δέντρα έξω από την πίστα. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είναι τέτοια ώστε το αγωνιστικό να υποστεί τεράστιες ζημιές και να διαλυθεί σε πολλά κομμάτια.

Το βίντεο πραγματικά κόβει την ανάσα, καθώς για λίγα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο χάνεται μέσα στα δέντρα και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και συντριμμιών καλύπτει το σημείο. Παρά τη βιαιότητα της σύγκρουσης, ο Manuel Gil Del Real παρέμεινε ξύπνιος μετά το ατύχημα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στην περιοχή του Salinas, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και δέχθηκε ιατρική φροντίδα. Η Porsche Motorsport North America επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του μετά το συμβάν.

Terrifying footage captures the moment a Porsche race car went off track and became airborne at WeatherTech Raceway Laguna Seca on Saturday. The driver survived and was airlifted to a local hospital. https://t.co/19uSOnhe2s pic.twitter.com/QgD6ASxzcv — California Post (@californiapost) September 7, 2026

Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανένας θεατής ή άνθρωπος του προσωπικού της πίστας, παρά το γεγονός ότι η Porsche διέσχισε την προστατευτική περίφραξη και κατέληξε εκτός της αγωνιστικής εγκατάστασης.