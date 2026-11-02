Υπάρχουν οδηγοί που χρειάζονται χρόνια για να φτάσουν στην κορυφή, και άλλοι που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί για να βρίσκονται εκεί. Ο Andrea Kimi Antonelli ηγείται της δεύτερης κατηγορίας καθώς στα 20 χρόνια του (και 68 ημέρες) έγινε ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Η κατάκτηση του τίτλου ήρθε χθες Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes δεν χρειάστηκε να κερδίσει τον αγώνα. Η τρίτη θέση ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Μπροστά του τερμάτισαν ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton, όμως εκείνη την ημέρα τα φώτα ήταν στραμμένα στον νεαρό Ιταλό.

A boy with a dream… Andrea Kimi Antonelli! #F1 #Formula1 #AndreaKimiAntonelli #MexicoGP https://t.co/qbkLywZE60 — Extreme Cars (@extremecarsf1) November 2, 2026



Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Antonelli έσπασε το ρεκόρ του Sebastian Vettel, ο οποίος είχε κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα το 2010, σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Ιταλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής μετά τον Alberto Ascari το 1953, βάζοντας τέλος σε αναμονή 73 ετών για τη γειτονική χώρα.

Once he started winning, there was just no stopping him… 🏆 He did it! ✍️ #F1 #MexicoGP https://t.co/15ClcOXGzy — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα γκαράζ

Ο Kimi Antonelli γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2006 στην Μπολόνια της Ιταλίας. Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας δεν ήρθε τυχαία καθώς ο πατέρας του, Marco Antonelli, ήταν οδηγός αγώνων και δραστηριοποιούνταν στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αποτέλεσμα ο μικρός Kimi να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου οι κινητήρες, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και οι πίστες αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του.

Όταν ήταν μόλις 10 ετών, ο πατέρας του Marco τον πήρε μαζί του σε μια Lamborghini στην πίστα της Adria. Ο πατέρας του είχε τον έλεγχο του γκαζιού και του φρένου, ενώ ο μικρός Kimi κρατούσε το τιμόνι και χειριζόταν τις αλλαγές ταχυτήτων. Σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και, στο τέλος της ευθείας, η ταχύτητα έφτασε τα 320 χλμ./ώρα. Ο Marco περιέγραψε πως το αυτοκίνητο εμφάνισε έντονη υπερστροφή, την οποία ο γιος του κατάφερε να ελέγξει με εντυπωσιακό τρόπο. Όταν είδε αργότερα το σχετικό βίντεο, συνειδητοποίησε ότι ίσως είχε μπροστά του ένα παιδί με κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Από το karting στο πρόγραμμα της Mercedes

Η εξέλιξή του στους αγώνες karting ήταν εντυπωσιακή. Το 2019 κατέκτησε τίτλους στη WSK Euro Series και στο Super Master Series, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Karting της FIA. Το 2020 ανέβηκε κατηγορία και κατέκτησε τόσο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όσο και τη WSK Euro Series.

Η Mercedes είχε ήδη αρχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του. Τον Απρίλιο του 2019, όταν ήταν μόλις 12 ετών, τον ενέταξε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της, επενδύοντας σε ένα ταλέντο που έδειχνε να ξεχωρίζει από πολύ μικρή ηλικία.

Το 2021 έκανε το πρώτο του βήμα στα μονοθέσια, συμμετέχοντας στην ιταλική Formula 4, και έναν χρόνο αργότερα κατέκτησε τόσο το ιταλικό, όσο και το γερμανικό πρωτάθλημα Formula 4, σημειώνοντας συνολικά 22 νίκες, 21 pole positions και 27 παρουσίες στο βάθρο.

Το 2023 συνέχισε στην ίδια τροχιά, κατακτώντας τόσο το Formula Regional Middle East όσο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Formula Regional. Τέσσερις τίτλοι σε δύο αγωνιστικές σεζόν ήταν αρκετοί για να πείσουν τη Mercedes ότι είχε στα χέρια της έναν οδηγό με εξαιρετικές προοπτικές.

Παρέκαμψε την Formula 3 και πήγε κατευθείαν στην Formula 2

Η επόμενη κίνηση ήταν ασυνήθιστη. Αντί να ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδρομή μέσω της Formula 3, ο Antonelli πήγε απευθείας στην Formula 2 το 2024, με την PREMA Racing. Παράλληλα, έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, συμμετέχοντας στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Ιταλίας στη Monza.

Λίγο αργότερα, η Mercedes ανακοίνωσε ότι θα του εμπιστευόταν μία από τις σημαντικότερες θέσεις στο grid, αυτή του οδηγού που θα αντικαθιστούσε τον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Lewis Hamilton, ο οποίος είχε αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ferrari.

Η μεγάλη ευκαιρία και η κατάκτηση του τίτλου

Το 2025, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Antonelli έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Mercedes, έχοντας δίπλα του τον George Russell. Η πρώτη χρονιά είχε δυσκολίες, όπως είναι αναμενόμενο για έναν τόσο νεαρό οδηγό που καλείται να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, κατάφερε να συγκεντρώσει 150 βαθμούς και να ανέβει τρεις φορές στο βάθρο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Η δεύτερη χρονιά του όμως στην Formula 1, ήταν εκείνη που άλλαξε τα πάντα. Ο Ιταλός εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή του πρωταθλήματος, κέρδισε αγώνες και διατήρησε την απαιτούμενη σταθερότητα για να διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους.

Και τα συγχαρητήρια, από τον άνθρωπο τον οποίο ξεπέρασε. Ένα όμορφο βίντεο από τον Vettel, στο οποίο δίνει τα συγχαρητήρια στον 20χρονο Kimi, αποθεώνοντας τον!

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Στο Μεξικό, με την τρίτη θέση, εξασφάλισε το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το δέκατο πρωτάθλημα οδηγών στην ιστορία της Mercedes. Ήταν επίσης ο πρώτος οδηγός που προέρχεται από το πρόγραμμα νέων οδηγών της ομάδας και καταφέρνει να κατακτήσει τον τίτλο.

Οι δηλώσεις του: «Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα έχουν συμβεί, αλλά το να μπορώ να πω ότι είμαι Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι απλώς απίστευτο. Είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς αυτή την ομάδα, αλλά και χωρίς όλους τους ανθρώπους και τους συνεργάτες που με έχουν στηρίξει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Η Mercedes πίστεψε σε εμένα για τόσα πολλά χρόνια και μου έδωσε αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Το να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη κατακτώντας μαζί της το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σημαίνει πάρα πολλά για εμένα. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή».

Από εδώ και πέρα, όλα αλλάζουν

This angle 😍 All from Kimi Antonelli’s podium POV in Mexico 🎥 #F1 #MexicoGP https://t.co/lPKBB623Ta — Formula 1 (@F1) November 2, 2026



Η κατάκτηση ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος σε τόσο μικρή ηλικία, είναι ένα επίτευγμα που από μόνο του δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες. Ο Antonelli έχει πλέον πετύχει αυτό που ονειρεύεται κάθε οδηγός της Formula 1, όμως η καριέρα του βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει στην κορυφή και να χτίσει τη δική του εποχή στο άθλημα. Η Mercedes έχει επενδύσει πάνω του από τότε που ήταν 12 ετών και πλέον βλέπει αυτή την επένδυση να αποδίδει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.