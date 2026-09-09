Η ομάδα Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε στην 10η θέση τις 6 Ώρες του Lone Star Le Mans στο Τέξας, με το #94 Peugeot 9X8 των Loïc Duval, Théo Pourchaire και Malthe Jakobsen να τερματίζει μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Το #93 Peugeot 9X8 των Paul di Resta, Nick Cassidy και Stoffel Vandoorne ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 16η θέση.

Λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση, έντονη βροχή έπληξε ένα μέρος του Circuit of The Americas, δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με τις συνθήκες του αγώνα. Μετά από δύο επιπλέον γύρους σχηματισμού, η πίστα στέγνωσε γρήγορα, όμως η θερμοκρασία του οδοστρώματος ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, οι οδηγοί ξεκίνησαν τον αγώνα με slick ελαστικά.

Τα δύο Peugeot 9X8 ξεκίνησαν από τη 12η και τη 16η θέση και πραγματοποίησαν δυναμικό ξεκίνημα. Ο Loïc Duval με το #94, έχοντας επιλέξει μεσαία ελαστικά, και ο Paul di Resta με το #93, χρησιμοποιώντας σκληρά ελαστικά, κέρδισαν από τέσσερις θέσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου stint (stint ονομάζεται η κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου)

Μετά τα πρώτα pit stop, ο di Resta παρέμεινε στο #93, ενώ ο Théo Pourchaire ανέλαβε την οδήγηση του #94, το οποίο εφοδιάστηκε με τέσσερα νέα μεσαία ελαστικά. Στη συνέχεια, η Peugeot TotalEnergies επέλεξε διαφορετικές στρατηγικές για τα δύο Hypercars, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα.

Στο #93 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο pit stop, με τον Nick Cassidy να παίρνει το τιμόνι, καθώς η ομάδα προσπαθούσε να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο μπροστά πριν από τις αναμενόμενες βροχές. Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη στρατηγική και το αυτοκίνητο έχασε έναν γύρο.

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στα μισά του, ένα Virtual Safety Car δημιούργησε την ευκαιρία για το #94 να πραγματοποιήσει pit stop και αλλαγή οδηγού. Ο Malthe Jakobsen ανέλαβε στη συνέχεια την οδήγηση. Την ίδια ώρα, στο #93 ο Stoffel Vandoorne επέστρεψε σταδιακά σε μια στρατηγική παρόμοια με εκείνη των ανταγωνιστών, χωρίς όμως να καταφέρει να καλύψει τον χαμένο γύρο.

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, ένα ακόμη Virtual Safety Car έδωσε νέα στρατηγική ευκαιρία στο #94. Ο Malthe Jakobsen βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην έβδομη θέση και μπήκε στα pits στον 138ο γύρο για το τελευταίο του pit stop.

Ο Δανός ξεκίνησε στη συνέχεια ένα τελευταίο stint διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών μέχρι την καρό σημαία. Μετά την επανεκκίνηση ακολούθησαν αρκετές μάχες στην πίστα, με τον Jakobsen να πραγματοποιεί μια δυνατή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας και να εξασφαλίζει τελικά την 10η θέση. Το #93 Peugeot 9X8, με τον Stoffel Vandoorne στο τιμόνι, ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 16η θέση.

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα στο Τέξας, η ομάδα Peugeot TotalEnergies στρέφει πλέον την προσοχή της στην Ιαπωνία, όπου σε τρεις εβδομάδες θα διεξαχθούν οι 6 Ώρες του Fuji.