Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Εαρινό Ράλι της ΦΙΛΠΑ, αυτή η ξεχωριστή γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου, αλλά και της υψηλής τετράτροχης αισθητικής, ξεκινάει αύριο Παρασκευή 17 Απριλίου. Αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή 110 πληρώματα, αλλά λόγω των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών που ισχύουν τόσο στο λιμάνι της Κόστα, όσο και στις Σπέτσες, η ΦΙΛΠΑ περιόρισε τις συμμετοχές. Θα τρέξουν τελικά εβδομήντα (70) πληρώματα, και μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, οι κοσμοπολίτικες Σπέτσες θα ζήσουν ένα διαφορετικό ρυθμό με τα πιο όμορφα αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής. Τα πιο αξιόλογα αυτοκίνητα, της υψηλής τετράτροχης αισθητικής βρίσκονται ήδη στο φιλόξενο νησί και περιμένουν την εκκίνηση. Η γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου ξεκινάει.

Ο αγώνας αυτός, παραδοσιακά, εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ΦΙΛΠΑ, όπως φυσικά πιστοποιείται απόλυτα από τον κατακλυσμό των αιτήσεων συμμετοχών που συγκεντρώνει κάθε χρονιά. Κρίμα που 40 πληρώματα δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Από τα 70 πληρώματα, τα σαράντα έξι (46) θα ριχθούν στη μάχη του ιδανικού χρόνου με Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση της ANUBE Sport, διεκδικώντας τα έπαθλα της κατηγορίας Classic Regularity. Αντιθέτως τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα (24) πληρώματα που απαρτίζουν την – αμιγώς περιηγητικού χαρακτήρα – κατηγορία Touring θα χαρούν την οδήγηση στις πανέμορφες διαδρομές, όντας πλήρως απαλλαγμένα από το άγχος του ανταγωνισμού.

Η εκκίνηση της εκδήλωσης θα δοθεί στις 10.45’ το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου από την Αρχαία Επίδαυρο, με τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών, Classic Regularity και Touring να ακολουθούν μία -άκρως ενδιαφέρουσα οδηγικά – παραλιακή διαδρομή συνολικού μήκους 129 χλμ. που διέρχεται από τα χωριά, Δρυόπη, Καλλονή, Βαθύ, Μέθανα, Αγία Ελένη, Δίδυμα, Κοιλάδα, Κρανίδι για να τερματίσουν λίγες ώρες αργότερα στο Πόρτο Χέλι, και στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν προς την Κόστα όπου θα περάσουν ακτοπλοϊκώς στις Σπέτσες.

Εκεί, όλο το νησί θα υποδεχθεί τους συμμετέχοντες στην εμβληματική πλατεία μπροστά από το Poseidonion Grand Hotel, στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο του οποίου θα παραταχθούν τα αυτοκίνητα της εκδήλωσης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα παρατεθεί welcome drink στα αμφιθεατρικά μπαλκόνια του ξενοδοχείου.

Το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του Εαρινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026, εκκινεί το πρωί του Σαββάτου 18/4 στις 11.30’ από το Poseidonion Grand Hotel και τερματίζει στην παραλία της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται ουσιαστικά για μία χαλαρή βόλτα πέριξ του νησιού, στο μέσο της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες θα σμίξουν σε μία μεγάλη παρέα και θα απολαύσουν ένα πικνίκ ακριβώς δίπλα στο… κύμα.

Μετά το πικνίκ, το κομβόι των αυτοκινήτων στο οποίο θα προΐστανται τα συμμετέχοντα πληρώματα με μοντέλα της Porsche, θα συνεχίσουν το γύρο του νησιού και θα κατευθυνθούν προς το παλιό Λιμάνι με τελικό προορισμό το Poseidonion Grand Hotel, όπου και θα λάβει χώρα στις 19.30’ η απονομή των επάθλων στους νικητές των γενικών κατατάξεων, ενώ η βραδιά θα κλείσει, ως είθισται, με τον καλύτερο τρόπο: με εορταστικό πάρτι στο Pines Bar!

Η Κυριακή 19 Απριλίου είναι ελεύθερη προσφέροντας τη δυνατότητα στα πληρώματα να περιδιαβούν για μία τελευταία φορά το νησί των Σπετσών.

Μεγάλος χορηγός της φετινής διοργάνωσης είναι η Porsche Hellas, την οποία η ΦΙΛΠΑ τιμά θεσμοθετώντας το Porsche Cup: μια ξεχωριστή κατηγορία της εκδήλωσης αφιερωμένη σε μοντέλα σταθμούς, ασχέτως παλαιότητας, της θρυλικής φίρμας του Τσουφενχάουζεν τα οποία με την παρουσία τους θα συμπληρώσουν ιδανικά την αίγλη, μα και την ιδιαίτερη λάμψη του Εαρινού Ράλλυ.

To Eαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026 διοργανώνεται, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών, καθώς και την υποστήριξη των, Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών, εταιρείας Voyager rent a car και ξενοδοχείου Poseidonion Grand Hotel.

Πληροφορίες από το γραφείου τύπου της ΦΙΛΠΑ (Α. Βενιός)