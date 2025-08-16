Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Ricciardo οδηγούσε μέσα στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας όταν και τραυματίστηκε, αν και δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή φύση του ατυχήματός του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις έως τώρα πληροφορίες από τα ξένα μέσα, ο πρώην πιλότος της F1, διέσχιζε με την μοτοσυκλέτα του το τροπικό δάσος Daintree. Από την πτώση του χτύπησε στην κλείδα, ενώ δεν έχασε στιγμή τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mossman, σχεδόν 50χλμ. μακριά από το σημείο που έπεσε, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ενώ οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες προς το παρόν, ο Ricciardo φέρεται να ήταν σε καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο 8 φορές νικητής σε GP της Formula 1 βρίσκεται στην Αυστραλία για να συμμετέχει σε ένα συνέδριο σχετικά με αγοραπωλησίες ακινήτων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όταν ρωτήθηκε για το πως νιώθει μετά το οριστικό τέλος από τον κόσμο της F1, εκείνος απάντησε: “Φέτος ήταν λίγο αυτο-εξερεύνηση. Έζησα την τρελή ζωή της υψηλής ταχύτητας για τόσο πολύ καιρό, και φέτος κάθισα να απολαύσω την ηρεμία. Έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Πήγα Αλάσκα, κάνω πεζοπορία και πολλά ακόμα”.

Πάντως, δεν ήταν λίγες οι φήμες που τον ήθελα να επιστρέφει το 2026 για λογαριασμό της νέας ομάδας του Grid, Cadillac. Τελικά όμως ο επικεφαλής της ομάδας, Graeme Lowdon, ξεκαθάρισε ότι ο Ricciardo δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην F1.