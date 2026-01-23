Μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες των τελευταίων ετών στο χώρο της Formula 1 ολοκληρώνεται, καθώς η Aston Martin αποφάσισε να σταματήσει να προμηθεύει τη FIA με τα επίσημα Safety Cars και Medical Cars των αγώνων. Η συμφωνία, που ξεκίνησε το 2021 και έδινε στη βρετανική μάρκα την ευκαιρία να «περιηγηθεί» στην καρδιά της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έληξε στο τέλος της σεζόν 2025 και δεν ανανεώθηκε, με αποτέλεσμα για τη σεζόν του 2026 η Mercedes να αναλάβει αποκλειστικά τον ρόλο του προμηθευτή των δύο κρίσιμων οχημάτων ασφαλείας.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, η Mercedes αποτελούσε την παράδοση πίσω από τα επίσημα αυτοκίνητα ασφαλείας της Formula 1, με τη θρυλική παρουσία μοντέλων όπως οι Mercedes-AMG GT και πιο πρόσφατα η AMG GT Black Series να συνοδεύουν τη δράση στους αγώνες. Η εμφάνιση της Aston Martin στο ρόλο αυτό το 2021 σήμαινε τη διάσπαση αυτού του μονοπωλίου, με τις δύο μάρκες να μοιράζονται τα καθήκοντα ανά αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους περιόδου, η Aston Martin χρησιμοποίησε κατά βάση τη Vantage F1 Edition ως Safety Car, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε εξελίξει και μία ακόμα πιο ισχυρή Vantage S με κινητήρα 4.0 λίτρων V8 που απέδιδε περίπου 670 άλογα και συνοδευόταν από βελτιώσεις στην αεροδυναμική και άλλες τεχνικές αναβαθμίσεις για να είναι όσο πιο ικανή γίνεται κάτω από τις απαιτήσεις των αγώνων.

Η απόφαση της Aston Martin να αποσυρθεί από αυτόν τον ρόλο δεν συνοδεύθηκε από εξηγήσεις πέραν της ανακοίνωσης ότι «η συμφωνία έληξε στο τέλος της σεζόν 2025». Η ίδια η μάρκα χαρακτήρισε την εμπλοκή της στην προμήθεια των οχημάτων ασφαλείας και ιατρικών οχημάτων ως μια συνεργασία που ενίσχυσε την παρουσία και την εικόνα της στη Formula 1 κατά την πρώτη πενταετία της επιστροφής της στο πρωτάθλημα.

Με την Aston Martin να δίνει προτεραιότητα πλέον στη δική της αγωνιστική προσπάθεια στο grid (και τη νέα εποχή συνεργασιών με Honda), η Mercedes επιστρέφει στο πλήρες μονοπώλιο για τη σεζόν των 24 αγώνων το 2026, καλύπτοντας τόσο το Safety Car όσο και το Medical Car, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει επί δεκαετίες στην κορυφαία κατηγορία του motorsport.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ενδιαφέρουσας περιόδου όπου δύο διαφορετικά premium brands μοιράζονταν την ευθύνη για ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας στη Formula 1, αλλά και την επιστροφή σε μια πιο παραδοσιακή δομή προμηθευτών για το άθλημα με την έναρξη της νέας εποχής κανονισμών το 2026.