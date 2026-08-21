Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Red Bull, το οποίο τον κρατά στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν του 2030, βάζοντας οριστικά τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να εξετάζει μεταγραφή σε άλλη κορυφαία ομάδα ή ακόμη και αποχώρηση από τη Formula 1.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν από το Grand Prix της Ολλανδίας στο Zandvoort, τον αγώνα της πατρίδας του Verstappen, και έρχεται μετά από περίπου 18 μήνες έντονης φημολογίας γύρω από το μέλλον του.

Είχε τη δυνατότητα να φύγει

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Verstappen με τη Red Bull είχε ισχύ μέχρι το τέλος του 2028, όμως περιλάμβανε, σύμφωνα με τις αναφορές, ρήτρες που συνδέονταν με την αγωνιστική απόδοση της ομάδας και μπορούσαν να του επιτρέψουν να αποχωρήσει νωρίτερα. Και η φετινή εικόνα της Red Bull δεν ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς από μία ομάδα που έχει κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα οδηγών με τον Verstappen.

Παράλληλα, ο Verstappen είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026 και τον μεγαλύτερο ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας στη λειτουργία των μονάδων ισχύος.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι ήταν πιο κοντά στο να αποχωρήσει από τη Formula 1 παρά να αλλάξει ομάδα. «Η Red Bull είναι σαν δεύτερη οικογένεια» Ο Ολλανδός τόνισε επίσης ότι θέλει να συνεχίσει να δουλεύει με την ομάδα με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να διεκδικήσει ξανά πρωταθλήματα. «Θέλω ακόμα να κερδίσω αγώνες. Διψάω να κερδίσω περισσότερους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί αποφάσισε να μείνει;

Η Red Bull φαίνεται ότι κατάφερε να πείσει τον Verstappen πως η φετινή εικόνα δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές δυνατότητες του project. Η ομάδα ξεκίνησε δύσκολα τη σεζόν, όμως έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην πορεία του πρωταθλήματος, ενώ ο Verstappen ανέβηκε στο βάθρο στους δύο τελευταίους αγώνες πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Παράλληλα, η Red Bull βρίσκεται σε μία εξαιρετικά σημαντική περίοδο, καθώς κατασκευάζει τη δική της μονάδα ισχύος μέσω της Red Bull Powertrains, σε συνεργασία με τη Ford.

Η απόφαση του Verstappen έχει και μία τεράστια επίδραση στην αγορά των οδηγών

Mercedes, Ferrari και McLaren έχουν πλέον ουσιαστικά κλειδώσει τα δίδυμά τους για το 2027, με Kimi Antonelli και George Russell στη Mercedes, Charles Leclerc και Lewis Hamilton στη Ferrari και Lando Norris και Oscar Piastri στη McLaren. Με δεδομένο ότι ο Verstappen αποτελούσε το μεγαλύτερο διαθέσιμο όνομα στην αγορά, η ανανέωσή του με τη Red Bull βάζει ουσιαστικά τέλος σε ένα πιθανό τεράστιο ντόμινο μετακινήσεων.

Για μήνες υπήρχαν σενάρια για πιθανή μετακίνησή του στη Mercedes, ενώ είχε συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο να βρεθεί στη McLaren. Τελικά, τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι το 2030. Η πρόκληση για τη Red Bull είναι πλέον ξεκάθαρη. Να του δώσει ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικεί ξανά τίτλους.