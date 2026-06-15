Το πλήρωμα του Toyota TR010 Hybrid με το Νο. 7, αποτελούμενο από τους Kamui Kobayashi, Mike Conway και Nyck de Vries, κατάφερε να επικρατήσει έπειτα από έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς αγώνες των τελευταίων ετών, χαρίζοντας στην ιαπωνική ομάδα την έκτη συνολικά νίκη της στο Le Mans και την πρώτη από το 2022.



Η μάχη για τη νίκη κράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά, με την Toyota να επικρατεί της BMW κατά 10,9 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η BMW M Hybrid V8 με το Νο. 20 των Robin Frijns, René Rast και Sheldon van der Linde.

Το βάθρο συμπλήρωσε το δεύτερο Toyota TR010 Hybrid με το Νο. 8 των Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση για την Toyota, η οποία κατάφερε να τοποθετήσει δύο αυτοκίνητα στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Πίσω από τους τρεις πρωταγωνιστές βρέθηκε η Cadillac V-Series.R με το Νο. 12 των Louis Delétraz, Will Stevens και Norman Nato, ενώ η Ferrari, η οποία είχε κερδίσει τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις του Le Mans, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να διεκδικήσει θέση στο βάθρο.

Με περισσότερους από 350.000 θεατές στις εξέδρες και κορυφαίους κατασκευαστές όπως Toyota, Ferrari, BMW, Cadillac, Porsche, Peugeot, Alpine, Aston Martin και Genesis να δίνουν το «παρών», το Le Mans του 2026 απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η χρυσή εποχή των αγώνων αντοχής βρίσκεται ήδη εδώ.

That’s what winning #LeMans24 is all about🏆 pic.twitter.com/sdkyEctZKp — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026



Δείτε την τελική κατάταξη του 24ωρου αγώνα, πατώντας ΕΔΩ.