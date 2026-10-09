Η δράση στους δρόμους της Μαρίνα Μπέι ξεκίνησε επεισοδιακά. Με την έξοδο των μονοθεσίων στην πίστα για τις πρώτες προσπάθειες με τη μέση γόμα, η διαδικασία διακόπηκε σχεδόν αμέσως. Υπαίτιος ήταν ο Sergio Perez, ο οποίος είχε ατύχημα στη στροφή 4, γεμίζοντας την πίστα με θραύσματα από το μονοθέσιο του. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην τιμωρήσουν τον Μεξικανό για οδήγηση σε μη ασφαλή κατάσταση, όμως τα βλέμματα στράφηκαν αλλού.

Ο Max Verstappen τέθηκε υπό έρευνα επειδή προσπέρασε τον Lewis Hamilton υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας, ένα συμβάν που ο Βρετανός ανέφερε άμεσα στην ομάδα του, με τον Ολλανδό να αμύνεται μέσω του team-radio. Μετά την επανέναρξη, το σύστημα χρονομέτρησης (live timing) κατέρρευσε, προκαλώντας σύγχυση, ιδίως για το αν ο Gabriel Bortoleto πέρασε στο SQ2, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με χαμόγελα στην Audi.

Στο SQ2 ξεκίνησε με καθυστέρηση αφού το μπλακ άουτ στα συστήματα χρονομέτρησης έφερε τη σχετική αναστάτωση. Όταν τελικά άναψε το πράσινο φως, Leclerc και Hamilton έδωσαν τον ρυθμό. Ο George Russell καρδιοχτύπησε τους μηχανικούς του με ένα έντονο μπλοκάρισμα, όμως κατάφερε στη δεύτερη προσπάθειά του να γράψει τον τέταρτο χρόνο και να σωθεί. Το highlight του session, ωστόσο, ήταν η “στενή επαφή” των Verstappen και Hamilton, με τον Βρετανό να παρεμποδίζει τον Ολλανδό κατά την τελευταία του γρήγορη προσπάθεια.

Στο SQ3 δόθηκε μάχη με τα χρονόμετρα μέχρι και τα τελευταία μέτρα. Το τελικό κομμάτι των κατατακτηρίων ήταν μια πραγματική παράσταση ανταγωνισμού. Οι McLaren και οι Mercedes βγήκαν πρώτες στο σιρκουί, με τον Lando Norris να τίθεται αρχικά επικεφαλής. Η Ferrari “απάντησε” με τον Leclerc, πριν ο Hamilton κατεβάσει κι άλλο τα χρονόμετρα.

Ο Μονεγάσκος της Scuderia αντεπιτέθηκε άμεσα γράφοντας 1:31.399, όμως ο Verstappen είχε την τελευταία λέξη. Με έναν εκπληκτικό γύρο στο 1:31.156, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής κατέκτησε την πρωτιά.

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ο George Russell “έκλεψε” τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω του τους Leclerc, Piastri, Norris και Hamilton, σε μια πρώτη εξάδα-φωτιά. Την κορυφαία δεκάδα συμπλήρωσαν ο Kimi Antonelli (7ος), και οι Lawson, Hadjar και Gasly.

Την πρώτη τριάδα για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου συμπληρώνουν οι George Russell (Mercedes) και Charles Leclerc (Ferrari).

Οι χρόνοι στους πέντε πρώτους

Και να δικαιολογήσουμε και τον αστερίσκο στον τίτλο. Μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει αναβρασμός στο στρατόπεδο του Ολλανδού καθώς εκκρεμή η απόφαση των αγωνοδικών για πιθανή παραβίαση κίτρινης σημαίας. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο γραφείο των αγωνοδικών και, φυσικά, στη δράση του Σαββάτου (10/10), με τα φώτα να σβήνουν για τον αγώνα Sprint στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας). Κατά την άποψή μας δεν πρόκειται να δοθεί καμιά ποινή.