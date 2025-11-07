Του Γιώργου Παλληκάρη

Σε ένα απολαυστικό βίντεο, δημοσιογράφος ρωτάει τους πρωταγωνιστές της Formula 1 (τη σεζόν του 2023), με ποιο επάγγελμα θα επέλεγαν να βιοποριστούν, εάν δεν τους είχε κερδίσει από μικρούς ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.

Οι απαντήσεις ποικίλουν, από σεφ μέχρι μυστικοί πράκτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο Yuki Tsunoda οραματίζεται ένα παράλληλο σύμπαν όπου θα ήταν ο νεότερος μάγειρας στην ιστορία που θα βραβευόταν με αστέρι Michelin. Ο Nico Hulkenberg θα προτιμούσε περισσότερη δράση, μιας και θα ήθελα να ήταν μυστικός πράκτορας. Την στρογγυλή θεά θα κλωτσούσε ο George Russell, ενώ ο επτάκις πρωταθλητής Hamilton, θα επέλεγε να γίνει μουσικός.

Ο Albon δηλώνει πως λατρεύει την αρχιτεκτονική, όπως και ο Charles Leclerc, ενώ ο Gasly προτιμά την σχεδίαση (ακόμα και μόδας). Ο Perez θα επέλεγε να είναι manager κάποιου αθλητή, ο Bottas θα έπαιζε hockey, ο Alonso θα ήταν επαγγελματίας ποδηλάτης, ενώ ο Vertstappen θα ήταν πάλι οδηγός, απλά σε ότι έχει να κάνει με τους δύο τροχούς. Τέλος, ο Kevin Magnusen θα επέλεγε το επάγγελμα του πιλότου.

Δείτε το βίντεο με τις απαντήσεις όλων των οδηγών: