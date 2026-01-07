Τέσσερις αγώνες περιλαμβάνει η φετινή χρονιά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting. Η Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ έδωσε πρόσφατα τις ημερομηνίες αλλά και τις πίστες που θα διεξαχθουν οι αγώνες το 2026. Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 4-5 Απριλίου στην SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στην πίστα καρτ Καλαμάτας “San Nikolas” το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου. Τα Μέγαρα θα φιλοξενήσουν τον τρίτο αγώνα της χρονιάς στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την αυλαία του θεσμού να πέφτει στην SFi Karting Circuit στα Σπάτα το διήμερο 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το καλεντάρι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting έχει ως εξής: