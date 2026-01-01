Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το αγωνιστικό Πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2026. Ο θεσμός θα πάρει «εκκίνηση» το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου σε τοποθεσία, η οποία θα ανακοινωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026. Τα Μέγαρα θα φιλοξενήσουν τον δεύτερο και τον τρίτο γύρο του Πρωταθλήματος στις 25-26 Απριλίου και στις 26-27 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας του θεσμού θα διεξαχθεί στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης, το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2026: