Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Πρωτάθλημα eSkootr (eSC) είναι η πρώτη διεθνής σειρά αγώνων ηλεκτρικών σκούτερ στον κόσμο, με στόχο να φέρει επανάσταση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό κάνοντάς τον πιο προσβάσιμο, οικονομικό και βιώσιμο. Η σειρά, που ξεκίνησε το 2022, περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρικά σκούτερ υψηλής ταχύτητας και αγώνες σε τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης. Το eSC χρησιμεύει επίσης ως εργαστήριο καινοτομίας, προωθώντας την πρόοδο στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία της μικροκινητικότητας.

Το πρωτάθλημα

10 ομάδες των 3 αναβατών αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα eSkootr, αποτελούμενο από συνολικά 30 αναβάτες. Μόνο έξι αναβάτες μπορούν να βρίσκονται σε αγώνα ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι οι ημέρες του αγώνα χωρίζονται σε προκριματικά.

Η Παρασκευή είναι η ημέρα όπου οι αναβάτες συμμετέχουν στις ελεύθερες δοκιμές και σε έναν αγώνα Σκυταλοδρομίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν Πόντους και την δυνατότητα επιπλέον ιπποδύναμης.

Το Σάββατο, κάθε αναβάτης αγωνίζεται για τον εαυτό του σε τρεις γύρους που οδηγούν στον τελικό. Ο Γύρος 1 περιλαμβάνει 5 προκριματικά των 6 αναβατών, με τους 4 πρώτους από κάθε προκριματικό να προκρίνονται στον επόμενο Γύρο. Οι υπόλοιποι 8 αναβάτες συμμετέχουν σε μια μάχη Τελευταίας Ευκαιρίας για τις τελευταίες 4 θέσεις στον Γύρο 2. Ο Γύρος 2 αποτελείται από 24 αναβάτες σε 4 προκριματικά, με μόνο τους 3 πρώτους από κάθε προκριματικό να προκρίνονται στον Γύρο 3. Ο Γύρος 3 αποτελείται από 12 αναβάτες, με τους 3 πρώτους και από τους δύο προκριματικούς να προκρίνονται στον Τελικό. 6 αναβάτες συμμετέχουν στον τελικό, με τους 3 πρώτους αναβάτες να ανεβαίνουν στο βάθρο.

Κάθε αναβάτης κερδίζει πόντους με βάση τη θέση του σε κάθε αγώνα. Όλοι αυτοί οι πόντοι αθροίζονται για να καθορίσουν τον νικητή κάθε αγώνα και τελικά τη σεζόν.

Ta scooter

Τα συγκεκριμένα αγωνιστικά οχήματα, ζυγίζουν 40 κιλά, έχουν μπαταρία χωρητικότητας 1.33kWh, μπορούν να γείρουν μέχρι και 55 μοίρες και είναι φτιαγμένα από ανθρακονήματα.