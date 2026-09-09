Η Toyota Racing έφτασε πολύ κοντά στη νίκη στο Lone Star Le Mans, όμως ένα πρόβλημα υδραυλικού συστήματος στα τελευταία λεπτά του αγώνα της στέρησε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παρά την ατυχία, η ιαπωνική ομάδα κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών WEC στους 9 βαθμούς.

Ο αγώνας των 6 Ωρών στο Όστιν του Τέξας αποτέλεσε τον πέμπτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA για το 2026 και εξελίχθηκε σε μία πραγματική μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries έφεραν το #7 TR010 HYBRID στην κορυφή και διεκδικούσαν τη νίκη, έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά από δυναμικές προσπεράσεις και έχοντας ακολουθήσει τολμηρή στρατηγική. Ωστόσο, μόλις 11 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, ένα υδραυλικό πρόβλημα επηρέασε το υδραυλικό τιμόνι του αυτοκινήτου, αναγκάζοντας το #7 να εγκαταλείψει τη μάχη για τη νίκη και να επιστρέψει στο γκαράζ.

Από την έβδομη θέση στην κορυφή

Τα δύο Toyota ξεκίνησαν τον αγώνα από την 7η και την 9η θέση και κατάφεραν να ανέβουν γρήγορα στην πρώτη εξάδα. Οι δύο ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά τη διαχείριση καυσίμου, με το #8 να πραγματοποιεί νωρίς το πρώτο pit stop, εκμεταλλευόμενο την καθαρή πίστα για να κερδίσει χρόνο. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ωρών, και τα δύο Toyota είχαν ήδη βρεθεί στην πρώτη τριάδα.

Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στα μισά του αγώνα άλλαξε τα δεδομένα και μείωσε σημαντικά τις διαφορές μεταξύ των πρωτοπόρων. Μετά την επανεκκίνηση, ο Nyck de Vries πραγματοποίησε τρεις τολμηρές προσπεράσεις στην πρώτη στροφή, ανεβάζοντας το #7 στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Kamui Kobayashi, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία, παρά την πίεση που άσκησαν τα δύο Alpine κατά την τελευταία ώρα.

Το Toyota #7 έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά νίκης, μέχρι που το υδραυλικό πρόβλημα έβαλε τέλος στην προσπάθεια μόλις 11 λεπτά πριν από τον τερματισμό.

Ατυχία και για το #8

Το δεύτερο Toyota, με τους Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa, είχε επίσης όλα τα φόντα για ένα βάθρο. Ο Hirakawa βρισκόταν στην 3η θέση περίπου 90 λεπτά πριν από τον τερματισμό, όμως μία ποινή διέλευσης από τα pits, λόγω υπερβολικής ταχύτητας στο pit lane, τον έριξε στην έβδομη θέση. Λίγο αργότερα, ένα Virtual Safety Car (VSC) έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Το #8 είχε πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό υπό κανονικές αγωνιστικές συνθήκες λίγο νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοί του να κερδίσουν χρόνο πραγματοποιώντας τα δικά τους pit stops υπό καθεστώς VSC. Έτσι, το Toyota βρέθηκε προσωρινά στη 14η θέση. Ακολούθησε αυτοκίνητο ασφαλείας και, όταν ο αγώνας επανεκκίνησε 45 λεπτά πριν από το τέλος, ο Nyck de Vries σημείωσε νέους ταχύτερους γύρους, δημιουργώντας διαφορά στην κορυφή.

Έκτο το δεύτερο Toyota

Με τη νίκη πλέον να έχει χαθεί, ο Sébastien Buemi ανέλαβε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη βαθμολογική απώλεια για την Toyota. Με μια αποφασιστική εμφάνιση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπέραση και κατάφερε να κερδίσει αρκετές θέσεις, φέρνοντας τελικά το #8 στην 6η θέση.

Παρά το γεγονός ότι η Toyota έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο Τέξας, η συνολική εικόνα του αγώνα της επέτρεψε να αυξήσει το προβάδισμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στους 9 βαθμούς. Στο Πρωτάθλημα Οδηγών, το πλήρωμα του #7 παραμένει ισόβαθμο στην κορυφή, ενώ το #8 έχει μειώσει τη διαφορά του στους 11 βαθμούς. Απομένουν πλέον τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Επόμενος σταθμός το Fuji

Η Toyota Racing θα έχει σύντομα την ευκαιρία να αφήσει πίσω της την απογοήτευση του Τέξας, καθώς σε μόλις τρεις εβδομάδες ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας της. Οι 6 Ώρες του Fuji θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου, με την Toyota Racing να επιστρέφει μπροστά στο ιαπωνικό κοινό με στόχο να συνεχίσει την προσπάθειά της για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Βαθμολογίες

FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship

1. TOYOTA 140 βαθμοί

2. BMW 131

3. FERRARI 114