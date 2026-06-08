Ο Έλληνας οδηγός που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε θεσμούς όπως η Βρετανική Formula Renault, η Formula Palmer Audi και η Βρετανική Formula 4, επιστρέφει φέτος σε διεθνείς αγώνες, αγωνιζόμενος σε αυτό το συναρπαστικό ενιαίο πρωτάθλημα με τα χρώματα της Raptor Engineering.

Παρότι είχε πραγματοποιήσει ένα τεστ στην ιταλική πίστα ώστε να εξοικειωθεί και με τις απαιτήσεις της αλλά και με το φετινό του «γραφείο», τη McLaren Artura Trophy Evo2, χρειάστηκε να κάνει ταχύρρυθμα μαθήματα με αυτό το θηρίο των 585 αλόγων (620 όταν ενεργοποιείται το push-to-pass), ενόψει των επίσημων διαδικασιών στον «Ναό της Ταχύτητας».

Στο McLaren Trophy Europe, κάθε αγωνιστικό τριήμερο έχει δύο αγώνες και κατά τη διάρκειά τους, εναλλάσσονται πίσω από το τιμόνι δύο οδηγοί. Στην περίπτωση του #12 PRO-AM της Raptor, το ρόλο του PRO οδηγού έχει ο Ferdinando D’ Auria, που εξασφάλισε την δωδέκατη θέση στις κατατακτήριες για το πρώτο grid της χρονιάς. Αλλά τα καλύτερα ήρθαν στον αγώνα, αφού μετά από μάχες διαρκείας, τόσο του Ιταλού στο πρώτο μέρος του αγώνα, όσο και του Παπαναστασίου στο δεύτερο, το πέσιμο της καρό σημαίας τους βρήκε στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης -ανάμεσα σε 20 πληρώματα- και την εντυπωσιακή δεύτερη θέση στην PRO-AM!

Ο Δημήτρης είπε σχετικά με αυτό το συναρπαστικό «βάπτισμα του πυρός»: «Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε δυναμικά, με μία δεύτερη θέση στην κατηγορία μας, που ήταν πέραν των προσδοκιών μου. Ο teammate μου έκανε πολύ καλή εκκίνηση, κέρδισε θέσεις και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά από τους περυσινούς πρωταθλητές και βασικούς ανταγωνιστές μας στο κυνήγι του φετινού τίτλου, Erik Behrens/Alejandro Geppert. Στο δεύτερο stint που ήμουν εγώ πίσω από το τιμόνι, κινήθηκα σε αντίστοιχο ρυθμό με τον teammate μου, αλλά ο ταχύτατος Geppert που πέρασε επίσης σε θέση οδηγού, έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, κατάφερε να με φτάσει και να περάσει τέσσερις γύρους πριν το τέλος. Όμως και πάλι, ήταν ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα».

Η εναλλακτική στρατηγική που επέλεξε η Raptor Engineering για τις κατατακτήριες που θα οδηγούσε κάθε οδηγός του #12, ήθελε τον Παπαναστασίου να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για το grid του δεύτερου αγώνα, μαχόμενος κυρίως με οδηγούς της Pro. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε στη 15η θέση στην εκκίνηση κι από εκεί πάλεψε σε κάθε γύρο!

«Οδήγησα στο πρώτο stint και προσπάθησα να ακολουθήσω το ρυθμό των Pro οδηγών, πράγμα που κατάφερα, δίνοντας στον teammate μου τη δυνατότητα να διεκδικήσει στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ένα καλό αποτέλεσμα αφού θα ήταν αντιμέτωπος με Am οδηγούς. Δυστυχώς, ενώ μείωνε σταθερά τη διαφορά, μία κόκκινη σημαία μας… έκοψε τη φόρα. Ένα ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα το δικό του stint να διαρκέσει μόλις 5 λεπτά αντί για περίπου 23, άρα στον τερματισμό, αρκεστήκαμε στη 13η θέση της γενικής κατάταξης και την 5η της Pro-Am. Tο θετικό ήταν ότι, λόγω της πρόωρης διακοπής, απονεμήθηκαν μισοί βαθμοί, γεγονός που μας επέτρεψε να περιορίσουμε τις απώλειες στη βαθμολογία».

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η… βουτιά στα βαθιά για τον Έλληνα οδηγό, με δύο θετικά αποτελέσματα, ένα βάθρο και πολύτιμες εμπειρίες.

«Από αυτό το πρώτο τριήμερο έχω πολλά να κρατήσω. Αρχικά, διαπίστωσα πως σε αυτό το επίπεδο αγώνων, το χρονικό περιθώριο που έχεις για να προσαρμοστείς, είναι πολύ μικρό. Πρέπει να εξοικειωθείς άμεσα και να είσαι μάχιμος από τον πρώτο γύρο. Πριν από τον αγώνα του Σαββάτου, είχα προλάβει να κάνω μόνο 5 γύρους σε γρήγορο ρυθμό στο FP1 κι άλλους τέσσερις στο FP2. Αυτό σημαίνει πως η εμπειρία που κάποιοι οδηγοί στο θεσμό έχουν από τη συμμετοχή σε αυτόν τις προηγούμενες χρονιές, ήταν σημαντική. Δεδομένων αυτών, είμαι ικανοποιημένος από το ρυθμό και τη συνολική απόδοσή μου. Σίγουρα έκανα λάθη, ειδικά στον δεύτερο αγώνα που έκανα την εκκίνηση και με κρύα ελαστικά κι όλο το grid να φρενάρει και να στριμώχνεται για το πρώτο chicane, τα πράγμα ήταν πιο δύσκολα. Έμαθα πολλά, συνεχίζουμε τη δουλειά και θα επιστρέψουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί», είπε ο οδηγός της Raptor Engineering.

Η επόμενη στάση στο καλεντάρι, αφορά ξανά μία πίστα που γνωρίζουμε καλά από τον μαγικό κόσμο της Formula 1, το Spa-Francorchamps: «Ανυπομονώ γι’ αυτό τον αγώνα. Είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στον κόσμο και θα περάσω πολλές ώρες στον εξομοιωτή αλλά παράλληλα, δουλεύοντας και στη φυσική μου κατάσταση, που είναι επίσης πολύ σημαντική».

Αναλυτικά οι επόμενοι αγώνες του McLaren Trophy Europe για το 2026:

Γύρος #2, 25-27 Ιουνίου, Spa-Francorchamps, Βέλγιο

Γύρος #3, 17-19 Ιουλίου, Misano, Ιταλία

Γύρος #4, 2-4 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία

Γύρος #5, 16-18 Οκτωβρίου, Πορτιμάο, Πορτογαλία

Αρωγοί στις προσπάθειες του Δημήτρη Παπαναστασίου στο McLaren Trophy Europe, είναι η Powerhealth Greece και η Motorlease.