Ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων, τερμάτισε δεύτερος στον σαββατιάτικο αγώνα της κατηγορίας OPEN στο NASCAR Euro Series στην πίστα του Oschersleben της Γερμανίας και συγκεντρώνοντας 70 βαθμούς έφτασε τους 316, ήτοι 15 περισσότερους απ’ όσους έχει ο Martin Doubek.

Ο αγώνας της OPEN κύλησε ομαλά για τον Κρασώνη, ο οποίος εκκίνησε από την τρίτη θέση του grid, όμως σύντομα έκανε την κίνηση και προσπέρασε τον Thomas Toffel, ανεβαίνοντας στην κατάταξη. Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε στον Bruno Mulders, ο Ολλανδός οδηγός δεν έκανε το λάθος, με αποτέλεσμα να πάρει την πρώτη νίκη του στο φετινό Πρωτάθλημα, αφήνοντας μόλις 0,168 του δευτερολέπτου πίσω του τον Κρασώνη!

Στον αγώνα της κατηγορίας PRO, με τον οποίον άνοιξε η αυλαία του προγράμματος του Σαββάτου, ο Θωμάς Κρασώνης ήταν 5ος στο grid. Μετά την εκκίνηση και πριν τα αυτοκίνητα φτάσουν στη δεύτερη στροφή της πίστας, υπήρξε επαφή ανάμεσα στους δύο πρώτους, τον Ercoli και τον Ghirelli, με αποτέλεσμα να προκληθεί… χάος και να έχουμε αρχικά κίτρινη σημαία σε όλη την πίστα και εν συνεχεία είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Κρασώνης απέφυγε τα χειρότερα περνώντας από την αμμοπαγίδα, όμως έχασε πολλές θέσεις, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 14η θέση. Με τη συνέχιση του αγώνα εξαπέλυσε την επίθεσή του, έφτασε μέχρι την 9η θέση. Ωστόσο έπειτα από ποινή 20’’ στον Ghirelli για το συμβάν του πρώτου γύρου, κέρδισε μία θέση, και ακόμα μία επειδή o Lessard αγωνίζεται ως guest στη Γερμανία και δεν συγκεντρώνει βαθμούς, οπότε ανέβηκε στην 7η θέση! Έτσι συγκέντρωσε 60 βαθμούς και είναι τέταρτος στη βαθμολογία της PRO με 293, στο -17 από τον πρωτοπόρο Gianmarco Ercoli.

Την Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 16 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 3.30 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 20 γύρους.

Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. O ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Κρασώνης: «Συνεχίζουμε δυναμικά την Κυριακή»

Ο Θωμάς Κρασώνης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος έπειτα από τον αγώνα της OPEN και το αποτέλεσμα που τον έφερε στο +15 από τον Martin Doubek στη μάχη για τον τίτλο. «Το καθαρά αγωνιστικό σκέλος του διημέρου δεν ξεκίνησε καλά για εμάς, καθώς η χαοτική εξέλιξη του πρώτου αγώνα της PRO επηρέασε την προσπάθειά μας. Πάντως είναι σημαντικό ότι αποφύγαμε τις… κακοτοπιές, δεν εμπλακήκαμε στο συμβάν της εκκίνησης και μπορέσαμε να τερματίσουμε στην πρώτη δεκάδα και μετά από την επικύρωση των αποτελεσμάτων να ανέβουμε στην έβδομη θέση» είπε.

Για τον αγώνα της OPEN τόνισε πως «έτσι πρέπει να είναι οι μάχες. Να κάνουμε σωστές εκκινήσεις, να μην καταστρέφουμε τους αγώνες των άλλων. Δυσκολεύτηκα να περάσω τον Tomas Toffel, αλλά όταν έκανε λάθος εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία, πίεσα, προσπάθησα να φτάσω τον Bruno, αλλά τα έδωσε όλα για την πρώτη νίκη του. Πίεσα αρκετά προσπαθώντας να τον ωθήσω στο να κάνει λάθος, αλλά πάντοτε σε αθλητικό πλαίσιο. Όλα καλά, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, συνεχίζουμε δυναμικά την Κυριακή».

Και προσέθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά όλους όσοι είναι δίπλα μου. Τους χορηγούς μου, την Costamare και τη Δωδώνη, τον μέντορά μου Alon Day, τον γυμναστή μου Πωλ Τύμπα, την οικογένειά μου που με στηρίζει, τους φίλους μου και φυσικά την ομάδα μου, την PK Carsport».