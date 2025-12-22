Ο Max Verstappen δήλωσε ότι είναι λυπηρό να βλέπει τον Hamilton να περνάει μια τόσο δύσκολη περίοδο στην F1, μετά τη μεταγραφή του στη Ferrari.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μεταπήδησε στη Scuderia στην αρχή της σεζόν του 2025, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μια φορά στο βάθρο σε όλη τη σεζόν, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Τελειώνοντας τη χρονιά 86 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Charles Leclerc, ο Βρετανός οδηγός συχνά έδειχνε απογοητευμένος μετά από κάθε GP, ηγούμενος των εικασιών ότι θα αποχωρούσε από την F1, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της επόμενης χρονιάς.

Ο 105 φορές νικητής Grand Prix έχει επιμείνει ότι θα επιστρέψει και ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται για περισσότερο από το τρέχον συμβόλαιό του, αλλά υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις για να αποσυρθεί εν μέσω της κακής του απόδοσης. Η κακή σεζόν του Hamilton, έκλεισε με… σερί τριών συνεχόμενων αποκλεισμών από το Q1 στις κατατακτήριες (το χειρότερο σερί του από τα μέσα του 2009).

Ωστόσο, αυτό δεν φέρνει χαρά στον μεγάλο του αντίπαλο. Σε συνέντευξή του, ο οδηγός της Red Bull, Max Verstappen, εξέφρασε τη συμπάθειά του για την κατάσταση του πρώην αντιπάλου του.

“Προφανώς δεν ήταν μια ωραία σεζόν για αυτόν στη Ferrari. Το παρατηρείς σε κάθε πτυχή, ακόμα και στο team radio τους. Για να είμαι ειλικρινής, με πονάει πολύ να τον βλέπω έτσι. Πάντως, δεν νομίζω να σταματήσει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπος που τα παρατάει. Ο Lewis σίγουρα θα είναι εκεί, αλλά και πάλι, δεν είναι ωραίο να τον βλέπεις έτσι».

Το 2026 θα είναι μία νέα σελίδα στον κόσμο της Formula 1. Δείτε ΕΔΩ όλους τους νέους κανονισμούς και ΕΔΩ, τους οδηγούς και των… 11 πλέον ομάδων του Grid.