Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί οι οδηγοί να δίνουν τη δική τους «μάχη» μέσα στην πίστα, όμως και οι τεχνικοί κάθε ομάδας δίνουν την δική τους, μπροστά από τις οθόνες των μετρήσεων και φυσικά κατά την διάρκεια των pit stops.

Σχεδόν όλα τα αγωνίσματα – πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν pit stops. Formula 1, NASCAR, αγώνες αντοχής, Formula E και πολλά ακόμα, δίνουν την δυνατότητα στους οδηγούς να κάνουν μία στάση δευτερολέπτων για τις απαραίτητες αλλαγές.

Τί είναι το pit stop;

Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ένα pit stop είναι μια παύση για ανεφοδιασμό, νέα ελαστικά, επισκευές, μηχανικές ρυθμίσεις, αλλαγή οδηγού, ως ποινή ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω. Αυτές οι στάσεις πραγματοποιούνται σε έναν χώρο που ονομάζεται pit, με πρόσβαση συνήθως μέσω ενός pit lane, ο οποίος εκτείνεται παράλληλα με την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού της πίστας και συνδέεται με αυτήν σε κάθε άκρο της. Κατά μήκος αυτής της λωρίδας υπάρχει μια σειρά από γκαράζ (συνήθως ένα, ανά ομάδα, ή μονοθέσιο), έξω από τα οποία οι εργασίες γίνονται σε ένα box pit. Οι εργασίες στα πιτ στοπ εκτελούνται από το πλήρωμα των πιτ (pit crew) που αποτελείται από, έως και είκοσι μηχανικούς, (ανάλογα με τους κανονισμούς), ενώ ο οδηγός συχνά περιμένει στο όχημα (εκτός από τις περιπτώσεις αλλαγής οδηγού ή στους αγώνες μοτοσικλέτας).

Στο παρακάτω ενδιαφέρον βίντεο φαίνονται οι διαφορές μεταξύ των pit stops ανάλογα με το Πρωτάθλημα.