Του Περικλή Χαλάτση

Στο Ράλλυ της Πορτογαλίας το δύσκολο ρόλο να ανοίγει δρόμο στις ειδικές διαδρομές έχουν οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία Elfyn Evans-Aaron Johnston. Οι Βρετανοί προηγούνται με 101 βαθμούς ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται οι ομόσταυλοί τους Takamoto Katsuta-Aaron Johnston με 99 βαθμούς.

Ο Evans που εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο πιστεύει ότι με τη σωστή στρατηγική μπορείς να μαζέψεις με ασφάλεια βαθμούς. Ξέρει ότι στη δύσκολη Πορτογαλία πολυνίκης είναι ο Ogier ( έχει επτά νίκες) και θεωρητικά είναι και ο πιο έμπειρος οδηγός. Ο Evans θα προσπαθήσει να κερδίσει τις πρώτες ειδικές και να δημιουργήσει απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο πλήρωμα.

Στην Πορτογαλία η TOYOTA GAZOO RACING έχει πέντε GR Yaris Rally1, η HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM τρία i20 N Rally1 και η M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM, τρία Puma Rally1.

Το Vodafone Rally de Portugal 2026, 6ος γύρος του φετινού FIA World Rally Championship, θεωρητικά είναι ο πρώτος χωμάτινος αγώνας επι ευρωπαϊκού εδάφους.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι αγώνες στο Μόντε Κάρλο (άσφαλτος) με νικητή τον Solberg, στη Σουηδία (χιόνι) με νικητή τον Evans, στην Κένυα (χώμα) με νικητή τον Katsuta, στην Κροατία (άσφαλτος) και πάλι με νικητή τον Katsuta και στα Κανάρια Νησιά ( άσφαλτος) με νικητή τον Ogier.

Μετά από τους πέντε αγώνες η βαθμολογία έχει ώς εξής:

Elfyn Evans-Aaron Johnston 101 βαθμούς

Takamoto Katsuta-Aaron Johnston 99 βαθμούς

Sami Pajari-Marko Salminen 72

Oliver Solberg-Eliott Edmondson 68

Adrien Fourmaux-Alexandre Coria 59

Sebastien Ogier-Vincent Landais 58

Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe 35

Esapekka Lappi-Enni Malkonen 21

Yohan Rossel-Arnaud Dunand 20

Leo Rossel-Guillame Mercoiret 18

Τα τέσσερα πρώτα πληρώματα είναι με GR Yaris Rally1 ενώ στην 5η θέση πλασάρεται το πρώτο i20 N Rally1 με τους Fourmaux-Coria. Ο Neuville που βρίσκεται στην 7η θέση με 35 βαθμούς δήλωσε ότι στην Πορτογαλία η Hyundai θα κάνει επίθεση γιατί οι επιφάνειες των ειδικών ευνοούν τα i20 N Rally1.

Στο Shakedown

Ο Neuville χθες στο shakedown έκανε τον καλύτερο χρόνο και στην 3η θέση ήταν ο Adrien Fourmaux. Ανάμεσα στα δύο κορεάτικα αγωνιστικά βρέθηκε ο Sami Pajari. Στο μεσημεριανό shakedown, ο Βέλγος πρωταθλητής «έγραψε» 3:51.2.

Πολύ καλός ήταν και ο Martins Sesks, με το Puma Rally1 που έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Οι Elfyn Evans, Oliver Solberg και Sebastien Ogier δεν «πυροβόλησαν». Προτίμησαν να κάνουν ένα χαλαρό shakedown.

Η μάχη όμως ξεκινάει σήμερα όπου θα πάρουμε μια καλή γεύση από τις τρεις ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Το service park του αγώνα βρίσκεται στο Matosinhos. Στις τέσσερις ημέρες του αγώνα τα πληρώματα θα κάνουν συνολικά 1.874.58 χλμ. Από αυτά τα 1.529.67 είναι απλές διαδρομές ενώ οι 23 ειδικές διαδρομές θα είναι συνολικού μήκους 344.91 χλμ.

Σήμερα Πέμπτη θα γίνουν τρείς Ε.Δ

Αύριο Παρασκευή θα γίνουν 7 ειδικές διαδρομές

Το Σάββατο θα είναι η δυσκολότερη ημέρα. Θα γίνουν 9 ειδικές διαδρομές

Την Κυριακή, τελευταία ημέρα του Vodafone Rally de Portugal θα γίνουν 4 ειδικές διαδρομές

Σύμφωνα με τους αγωνιζόμενους μετά τις δοκιμές που έκαναν είπαν ότι οι ειδικές έχουν μαλακό και αμμώδες χώμα στο πρώτο πέρασμα. Στο δεύτερο πέρασμα της κάθε ημέρας ανοίγουν αυλάκια, οι επιφάνειες γίνονται πιο σκληρές και υπάρχουν αρκετές πέτρες που είναι μυτερές και μπορούν να κομματιάσουν τα ελαστικά.

Οι Elfyn Evans-Aaron Johnston που θα ξεκινούν πρώτοι και θα ανοίγουν το δρόμο στις ειδικές στην ουσία θα «σκουπίζουν» το χαλίκι. Σίγουρα οι χρόνοι των Βρετανών δεν θα είναι καλοί γιατί θα χάνουν την πρόσφυση από το χαλίκι και δεν θα μπορούν να κινηθούν οριακά- αγωνιστικά.

Η κακή πρόσφυση μπορεί να σε βγάλει εκτός δρόμου χωρίς να το καταλάβεις για αυτό θα δώσουν μεγάλη προσοχή ώστε να μη γίνει λάθος αλλά και να προστατέψουν τα ελαστικά τους. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ένας αγώνας χωρίς λάθη και χωρίς κλαταρίσματα είναι πιο επικερδής από το να κερδίζεις τις Ε.Δ.

Στην Πορτογαλία οι θεατές πολλές φορές φτάνουν μέχρι την άκρη του δρόμου γι αυτό υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης κάποιων ειδικών. Η Fafe είναι η πιο εμβληματική διαδρομή, κυρίως λόγω του μεγάλου άλματος.

Το Vodafone Rally de Portugal συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές γιατί είναι ενας αγώνας που συνδυάζει το χώμα, την ταχύτητα, την ακρίβεια και την …υπομονή.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί από την Coimbra και ο τερματισμός την Κυριακή θα γίνει με την Power Stage στη Fafe.

Το Cosmote Sport 8 HD, θα μεταδώσει ζωντανά τις ειδικές 4-6,11-14 και 21-23 καθώς και τις ανασκοπήσεις κάθε ημέρας. Ολόκληρο τον αγώνα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την συνδρομητική πλατφόρμα Rally TV, καθώς εκεί υπάρχει πολύ πλούσιο υλικό. Όσοι παρακολουθήσετε τον 6ο γύρο του φετινού WRC θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις παρακάτω ειδικές.

Η Arganil είναι γρήγορη αλλά τεχνική, με συνεχείς αλλαγές πρόσφυσης

Η Lousã είναι στενή και έχει γρήγορο ρυθμό.

Η Αmarante είναι από τις πιο μεγάλες και σκληρές ειδικές του αγώνα

Τέλος η Fafe είναι η πιο θεαματική και κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά.

Οι Solberg-Εdmondson θα εκκινήσoυν 4οι, και οι Ogier-Landais από την 6η θέση.

Δείτε τις συμμετοχές