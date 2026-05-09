Του Περικλή Χαλάτση

Μόλις 3,7 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά ανάμεσα στους Sébastien Ogier- Vincent Landais και Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe. Μετά από δύο ημέρες αγώνα, δέκα ειδικές διαδρομές και 133.47 χλμ , η διαφορά των 3.4’’ είναι τόση μικρή που προμηνύει σήμερα σκληρή μάχη.

Σήμερα οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν συνολικά 680.82 χλμ. Από αυτά τα 534.94 είναι απλές διαδρομές και τα 145.80 είναι τα χιλιόμετρα των εννέα Ε.Δ, που ενδεχομένως θα κρίνουν και τον νικητή του αγώνα, αύριο Κυριακή.

Οι συνθήκες αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες για τα πληρώματα. Πρώτον γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και δεύτερον γιατί τα ελαστικά καταπονούνται περισσότερο.

Ο έμπειρος και εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC S. Ogier, ξέρει όσο κανένας άλλος τη σωστή στρατηγική.

Μπορεί η διαφορά με τον Neuville να είναι μικρή αλλά ο Γάλλος αν μη τι άλλο επιλέγει πάντα τη σωστή γόμα για να κάνει καλούς χρόνους και να μην έχει κλαταρίσματα. Από την άλλη πλευρά ο Neuville που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να τα «βρει» με το στήσιμο στο i20 N Rally1, θέλει νίκη για να αποδείξει ότι παίζει δυνατή «μπάλα» στους χωμάτινους αγώνες.

Η αναβάθμιση που έκαναν οι μηχανικοί της Hyundai στον κινητήρα του i20 N Rally1 φαίνεται ότι ήταν σωστή.

Τι έγινε στο δεύτερο σκέλος του αγώνα

Ο Ogier και ο Neuville πάλεψαν σκληρά για την πρώτη θέση την Παρασκευή. Όπως είπαμε η διαφορά τους είναι μόνο 3,7 δευτερόλεπτα. Ένα λάστιχο αρκεί για να φέρει τα πάνω κάτω. Στην 3η θέση βρίσκονται οι Sami Pajari- Marko Salminen, που κάνουν έναν καταπληκτικό αγώνα. Προσπαθούν να αποφύγουν τα λάθη που θα τους βγάλει εκτός βάθρου. Βέβαια και αυτοί είχαν τη στιγμή τους όταν μια ειδική πριν από το φινάλε της χθεσινής ημέρας μια μεγάλη πέτρα έσπασε το παρμπρίζ του Yaris. Η διαφορά τους από το πρώτο πλήρωμα είναι 15,7″.

Η πρώτη δεκάδα

Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson είναι ταχύτατοι. Πολλές φόρες όμως ο Solberg το παρακάνει και βγαίνει από το δρόμο με αποτέλεσμα να πέφτει θέσεις στη γενική κατάταξη.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin ανοίγουν δρόμο και χάνουν χρόνο. Κάνουν ότι μπορούν για να μείνουν μέσα στην πεντάδα. Χθες στην 7η Ε.Δ παραλίγο να συγκρουσθούν με ένα φορτηγό που κινείτο ανάποδα στην ειδική. Αλλά πρόβλημα προκάλεσαν και οι θεατές που έβγαιναν στο δρόμο την ώρα του αγώνα. Σωστά ο αλυτάρχης ακύρωσε την 2η Arganil.

Ο Adrien Fourmaux, ενώ ξεκίνησε καλά την Παρασκευή έκανε ένα άλμα μεγαλύτερο από όσο έπρεπε. Ακολούθησε ένα διπλό κλατάρισμα και μια «βουτιά» στη γενική κατάταξη.

Αλλά και ο Sordo το παράκανε με το άλμα του

Ο Nikolay Gryazin με το M-Sport Ford πήρε ποινή πενήντα δευτερολέπτων για καθυστερημένη άφιξη στο time control. Εκτός βαθμών βρίσκεται τόσο ο Martins Sesks όσο και ο Jon Armstrong. O Ιρλανδός έκανε αρκετά χιλιόμετρα χωρίς την υδραυλική υποβοήθηση του Puma Rally1, ενώ ο Sesks είχε διπλό κλατάρισμα στο τέλος της χθεσινής ημέρας.

Οι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σήμερα