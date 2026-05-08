Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα, γίνεται το δεύτερο σκέλος του αγώνα στην Πορτογαλία. Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson μετά τις τρείς πρώτες χθεσινές ειδικές διαδρομές τέθηκαν επικεφαλής του Vodafone Rally de Portugal και όλοι περιμένουν να δουν αν οι Σουηδοί θα καταφέρουν να φθάσουν το βράδυ μέχρι την ανασυγκρότηση χωρίς να κάνουν λάθη.

Η διαφορά των Solberg- Edmondson με τους Adrien Fourmaux- Alexandre Coria είναι μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της πρώτης ημέρας είναι 1-3 Toyota και 2-4 Hyundai.

O Evans, που ανοίγει το δρόμο στις ειδικές αντιμετωπίζει προβλήματα με την πούδρα στο δρόμο και γλιστράει επικίνδυνα.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Σήμερα τα πληρώματα θα κάνουν στο σύνολο 601.28 χλμ. Από αυτά τα 505.06 είναι απλές διαδρομές και τα 96.22 θα γίνουν σε 7 ειδικές διαδρομές.

Χθες, πρώτη μέρα στο Rally de Portugal οι αγωνιζόμενοι παραπονέθηκαν ότι σε πολλά σημεία δεν έβλεπαν καλά γιατί η σκόνη έμενε στον αέρα και δεν έπεφτε γρήγορα για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Όλες οι ειδικές είχαν πάρα πολύ κόσμο ενώ σε μερικές μάλλον τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία με το πέρασμα του Evans.

Στις διαδρομές γύρω από Águeda και Sever do Vouga, η ατμόσφαιρα ήταν όπως ακριβώς συμβαίνει πάντα στην Πορτογαλία. Περάσματα των αγωνιστικών από μικρά χωριά και θεατές «κρεμασμένους» στις άκρες των δρόμων.

Αγωνιστικά, η πρώτη μέρα έδωσε την αίσθηση ότι αυτό το ράλλυ θα παιχτεί στα δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχε μεγάλο άνοιγμα από κανέναν. Πιο απλά θα έχουμε μονομαχία.

Ποιοι κέρδισαν τις τρείς πρώτες ειδικές

Την SS1 Águeda / Sever (15,08 χλμ.) την κέρδισαν οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria

Την SS2 Sever / Albergaria (20,24 χλμ.) την κέρδισαν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson

Και την SS3 Figueira da Foz Super Special (1,93 χλμ.) την κέρδισαν οι Sébastien Ogier- Vincent Landais

Οι ειδικές της σημερινής ημέρας.