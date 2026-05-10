Του Περικλή Χαλάτση

Μετά από 19 ειδικές διαδρομές οι Γάλλοι Sébastien Ogier- Vincent Landais προηγούνται από τους Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe 21.9’’. Αν δεν γίνει κάποιο σημαντικό λάθος η δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC θα είναι ακόμη μια φορά ο νικητής στην Πορτογαλία

Σήμερα οι αγωνιζόμενοι έχουν να καλύψουν 378.15 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 312.59 είναι απλές διαδρομές και τα 65.56 θα καλυφθούν στις τέσσερις ειδικές που απομένουν. Η δράση για το τελευταίο σκέλος ξεκίνησε από την Vieira do Minho 1. Λίγο μετά το μεσημέρι θα ξέρουμε αν τελικά οι Γάλλοι ανέβουν το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Χθες στο τρίτο σκέλος του αγώνα ο Thierry Neuville πίεσε αρκετά τον Ogier. Λίγο μετά εμφανίσθηκε ιδιαίτερα απειλητικός ο Solberg. Στο μεταξύ ξεκίνησε η βροχή. Και εκεί ο Ogier έδειξε την κλάση του. Ήταν άψογος στο οδηγικό κομμάτι και το βασικότερο είχε και την τύχη με το μέρος του.

Αντίθετα ο Solberg που είχε ανέβει στην 1η θέση είχε ένα κλατάρισμα που τον έριξε αρκετά πίσω. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Solberg είναι μεγάλο ταλέντο και ότι αν δεν έχει τις στιγμές του τότε μπορεί να κερδίζει εύκολα τους αγώνες. Σε μια ειδική ο Σουηδός κατάφερε να ανέβει τέσσερις θέσεις. Χάρηκε ο Oliver αλλά όχι για πολύ. Στο δεύτερο πέρασμα της ειδικής η Cabeceiras do Basto είχε κλατάρισμα στο εμπρός δεξιό ελαστικό, έχασε χρόνο και έπεσε στην 4η θέση. Πίσω από τον Solberg βρίσκεται ο Evans που παρά τις προσπάθειές του δεν φαίνεται να ανεβαίνει στο βάθρο.

Η πρώτη τριάδα μέχρι το τέλος της χθεσινής ημέρας ήταν Sébastien Ogier- Vincent Landais, Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe και Sami Pajari- Marko Salminen.

Οι Adrien Fourmaux βρίσκεται στην 6η θέση και ακολουθεί ο Takamoto Katsuta. O Fourmaux, ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος από την συνολική του απόδοση. Ο Takamoto Katsuta, λίγο πριν την έναρξη του τρίτου σκέλους επικοινώνησε με τον Ott Tanak, ο οποίος τον συμβούλεψε να πιέσει όσο μπορεί περισσότερο.

Πολύ καλά και μέσα στη δεκάδα βρίσκονται οι Dani Sordo, Martins Sesks και Teemu Suninen,. Ο Ισπανός οδηγός της Hyundai, έσπασε τον πίσω δεξί άξονα μετάδοσης και η ισχύς του i20 N Rally1 μεταδίδονταν μόνο από τους εμπρός τροχούς. Ο νεαρός οδηγός της M-Sport Ford από τη Λετονία δείχνει ότι βρήκε το ρυθμό του. Όμως στην 14η Ε.Δ χτύπησε σε χαντάκι και έχασε χρόνο.

Εδω ο Josh McErlean το παράκανε

Άτυχος ήταν ο Jon Armstrong ο οποίος έχασε τον έλεγχο του Ford Puma Rally1 και τούμπαρε.

