Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Red Bull δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της και φαίνεται πως ο πρώτος που την… “πλήρωσε”, ήταν και ο άνθρωπος που έπαιρνε τις μεγάλες τελικές αποφάσεις. Ο λόγος για τον Κρίστιαν Χόρνερ που ήταν επικεφαλής της Red Bull F1 Team από το 2005, οδηγώντας την σε 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 8 οδηγών. Σήμερα, με συνοπτικές διαδικασίες απολύθηκε από την ομάδα με άμεση ισχύ και έναν μικρό αποχαιρετιστήριο λόγο.

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Christian Horner για την εξαιρετική δουλειά του τα τελευταία 20 χρόνια”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull Oliver Mintzlaff. “Με την ακούραστη αφοσίωση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την καινοτόμο σκέψη του, συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της Red Bull Racing ως μία από τις πιο επιτυχημένες και ελκυστικές ομάδες της Formula 1. Σε ευχαριστούμε για όλα, Κρίστιαν, και θα παραμείνεις για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας μας”.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6

— Formula 1 (@F1) July 9, 2025