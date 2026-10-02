Η μεγάλη αποκάλυψη έγινε σε ειδική εκδήλωση στο service park του Alghero, λίγες μόλις ώρες πριν από την χθεσινή εκκίνηση του Ράλι Σαρδηνίας και την υπερειδική διαδρομή στην Ittiri Arena.

Το «Μπλε Οβάλ» γυρίζει σελίδα, αφήνοντας πίσω του το μοντέλο της ημι-εργοστασιακής συμμετοχής που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια μέσω της M-Sport, για να κατέβει στο πρωτάθλημα του 2028, με αμιγώς δική του, πλήρη εργοστασιακή ομάδα.

Μέχρι την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία σε δύο χρόνια, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα απέχει από τη δράση, καθώς την επόμενη αγωνιστική σεζόν θα συμμετάσχει κανονικά με το δοκιμασμένο Fiesta Rally2.

Αυτή η κίνηση έχει τεράστια ιστορική σημασία για τον θεσμό, καθώς η τελευταία φορά που η Ford βρέθηκε στο παγκόσμιο παλκοσένικο του WRC ως αυτόνομη εργοστασιακή δύναμη ήταν το 2012. Η επιστροφή της το 2028 σηματοδοτεί το τέλος μιας απουσίας 16 ετών, ανακατεύοντας εκ νέου την τράπουλα του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Η συμμετοχή της Ford στο WRC θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της νέας γκάμας επιβατικών οχημάτων της εταιρείας για την Ευρώπη, με χαρακτηριστικά αλλά και τεχνολογίες που προέρχονται από τα Ράλι, ώστε οι καθημερινές διαδρομές να γίνουν πιο συναρπαστικές. Πιο απλά με τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλι θα μεταφέρει την αγωνιστική τεχνογνωσία και κληρονομιά της στην επόμενη γενιά των επιβατικών της μοντέλων.

Προς το παρόν, τα στελέχη της εταιρείας κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, καθώς επίσημα δεν έχει αποκαλυφθεί το μοντέλο με το οποίο θα διεκδικήσουν την κορυφή, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγωνία των φιλάθλων για τη νέα εποχή της Ford στο WRC.

Η Ford επιστρέφει το 2028 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μεταφέροντας την αγωνιστική τεχνογνωσία και κληρονομιά της στην επόμενη γενιά των επιβατικών της μοντέλων.

Από την ίδρυσή της, η Ford αξιοποιεί τους αγώνες για να εξελίσσει καλύτερα οχήματα για τους πελάτες της. Οι επιδόσεις και οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο WRC θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της ολοκαίνουργιας γκάμας επιβατικών μοντέλων της Ford, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε ηλεκτρικά και υβριδικά multi-energy οχήματα, συνδυάζοντας το εκτός δρόμου DNA με την κληρονομιά των αγώνων Ράλι.

«Οι αγώνες Ράλι αποτελούν το πεδίο όπου ο χαρακτήρας της Ford δοκιμάζεται στα δύσκολα και εκεί όπου ολόκληρες γενιές φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού συγκεντρώνονται ώστε να μοιραστούν έντονες συγκινήσεις, βλέποντας ένα αυτοκίνητο να καταφέρνει το ακατόρθωτο», δήλωσε ο Jim Baumbick, President, Ford Europe. «Θέλουμε η επόμενη γενιά των ευρωπαϊκών οχημάτων μας να διακατέχεται από το ίδιο, δυναμικό και ασυμβίβαστο πνεύμα, προσφέροντας άμεση απόκριση, αυτοπεποίθηση, αλλά και πραγματική οδηγική ικανοποίηση εκεί όπου θα χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους οδηγούς».

Στο πλαίσιο της επιστροφής της, η Ford Racing θα συνεργαστεί και πάλι με την M-Sport Ltd, τον επί 30 χρόνια συνεργάτη της στους αγώνες Ράλι. Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν άμεσα την μεταξύ τους συνεργασία και, από το 2028, η Ford Racing θα έχει άμεση εμπλοκή στο WRC μαζί με την M-Sport, ενόψει του ντεμπούτου ενός ολοκαίνουργιου αγωνιστικού αυτοκινήτου WRC το 2029, το οποίο θα αντλεί έμπνευση από ένα από τα επερχόμενα και ολοκαίνουργια ευρωπαϊκά επιβατικά μοντέλα που ετοιμάζει η Ford.

«Καθώς γιορτάζουμε τα 125 χρόνια της Ford Racing, η 50χρονη κληρονομιά μας στο WRC μάς κάνει περήφανους, λόγω της άμεσης σύνδεσή της με τα διασκεδαστικά και συναρπαστικά αυτοκίνητα που γεννήθηκαν μέσα από αυτήν», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing. «Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στους αγώνες Ράλι το 2028, και για τα επόμενα χρόνια».

Αγωνιστικά της Ford που συμμετείχαν στα Ράλι και βασίστηκαν σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Escort, Sierra, Focus, Fiesta και Puma, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του WRC, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, η Ford έχει κατακτήσει πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και Οδηγών, έχει συμβάλει στην εξέλιξη της καριέρας ορισμένων από τους πιο γνωστούς οδηγούς του αθλήματος, και έχει αποδείξει την αντοχή και την ταχύτητα των αυτοκινήτων της σε όλο τον κόσμο και σε κάθε είδους επιφάνεια – από την άσφαλτο και το χώμα, μέχρι τον πάγο και την άμμο.

Επιπλέον, οι αναρίθμητες επιτυχίες στις ειδικές διαδρομές των αγώνων Ράλι έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εμβληματικά μοντέλα της Ford – από το Escort Mexico του 1970 έως το νεότερο Ranger Raptor.

Η χθεσινή ανακοίνωση έρχεται σε μια συναρπαστική στιγμή για το σπορ. Με τις Cosmobilis και Park Square Capital να έχουν πρόσφατα αποκτήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA, σε συνδυασμό με τους νέους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν του 2027 και μετά, το μέλλον του WRC διαγράφεται ευοίωνο.

Ο Πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA. Με νέο promoter, τρεις κατασκευαστές να έχουν ήδη δεσμευτεί στους νέους τεχνικούς κανονισμούς και τώρα τη Ford να επιβεβαιώνει την επιστροφή της με πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή, η επόμενη εποχή του πρωταθλήματος αποκτά πλέον ισχυρή δυναμική.

«Η Ford είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και η δέσμευσή της στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA συνεχίζει να ενισχύεται. Η εταιρεία επέστρεψε φέτος στη Formula 1, αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid της FIA, θα επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA το 2027, και από το 2028, θα αγωνίζεται και πάλι ως εργοστασιακή ομάδα στο WRC. Αυτό εξασφαλίζει στη Ford παρουσία σε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως παγκόσμια πλατφόρμα και ως πεδίο δοκιμών για τη μάρκα, τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της.

«Είχα το προνόμιο να οδηγήσω για τη Ford στη διάρκεια της δικής μου καριέρας, γι’ αυτό και η επιστροφή της αποτελεί για εμένα μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Το WRC συνεχίζει να αναπτύσσεται και η μακροπρόθεσμη δέσμευση ενός τόσο εμβληματικού κατασκευαστή αποτελεί απόδειξη της δυναμικής του πρωταθλήματος».

Εκτός από τη συμβολή στη διαμόρφωση της νέας γκάμας των επιβατικών της μοντέλων για την Ευρώπη – τα οποία θα διαθέτουν DNA εμπνευσμένο από τους αγώνες Ράλι – η επιστροφή της Ford στο WRC ενισχύει την παγκόσμια παρουσία και την δέσμευση της εταιρείας να ηγείται στα παντός εδάφους οχήματα, τόσο στα επιβατικά μοντέλα, όσο και στους αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ranger Raptor, το οποίο έχει διαμορφώσει τα πρότυπα όσον αφορά τις δυνατότητες κίνησης τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου.

Κατακτώντας τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων

Όταν η Ford παρουσίασε το νέο της όραμα όσον αφορά τα επιβατικά της οχήματα τα οποία προορίζονται για την Ευρώπη, δεσμεύτηκε να σχεδιάσει μοντέλα ειδικά για τους απαιτητικούς δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου.

«Οι ευρωπαϊκοί δρόμοι δεν συγχωρούν τις αδυναμίες, γι’ αυτό η απόκριση και η συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου έχουν καθοριστική σημασία», δήλωσε ο Jim Baumbick. «Το WRC είναι το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την συμπεριφορά ενός οχήματος και την σύνδεση του οδηγού με αυτό. Αυτό ακριβώς το πνεύμα, μαζί με όσα έχουμε μάθει στους αγώνες, μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά των επιβατικών μας μοντέλων».