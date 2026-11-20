Οι μετεωρολόγοι για την Νεβάδα είχαν αναφέρει γενικά ότι αναμένεται βροχή. Αυτό το ήξεραν όλοι. Το μόνο που δεν περίμεναν ήταν ότι το οδόστρωμα θα ήταν τόσο ολισθηρό ( ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δρόμο και όχι για πίστα) και τα βρόχινα αγωνιστικά λάστιχα δεν είχαν την απαιτούμενη πρόσφυση.

Το οδόστρωμα μετατράπηκε σε παγίδα για τα μονοθέσια, με την εξαιρετικά χαμηλή πρόσφυση και τον κίνδυνο υδρολίσθησης ανέτρεψαν τον προγραμματισμό των ομάδων και η FIA περιόρισε σημαντικά τις προσπάθειες των πιλότων που δεν πρόλαβαν να σετάρουν τα μονοθέσια τους.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό να είναι τόσο ολισθηρό το οδόστρωμα. Είναι απλό. Η πίστα ανοίγει σε κυκλοφορία για το κοινό κάθε μέρα και επομένως υπόκειται σε μια συνεχή επαναφορά της κακής κατάστασης της επιφάνειάς της, με τη σκόνη και την άμμο να συσσωρεύονται στην άσφαλτο. Όλα τα δεδομένα που έχουν οι τεχνικοί των ομάδων διαγράφονται αφού αλλάζει η πρόσφυση. Αν ήταν πίστα και δεν κυκλοφορούσαν Ι.Χ τότε θα μπορούσαν να έχουν δεδομένα αφού το οδόστρωμα δεν θα είχε αλλοιώσεις από ξενόφερτα υλικά.

FP2: Ο George Russell στην κορυφή σε μια βρεγμένη διαδικασία

Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, που ξεκίνησε στις 6:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, οι οδηγοί και οι ομάδες κατάφεραν επιτέλους να γράψουν τα πρώτα ουσιαστικά τους χιλιόμετρα. Παρότι η πίστα παρέμεινε βρεγμένη σε όλη τη διάρκεια της μιας ώρας, η έλλειψη δεδομένων από νωρίτερα ανάγκασε όλους να βγουν στο επικίνδυνο οδόστρωμα.

Ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο George Russell με τη Mercedes, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:47.272 κυριολεκτικά στο φινάλε της διαδικασίας. Ο Βρετανός άφησε στη δεύτερη θέση τον Pierre Gasly (Alpine) με διαφορά μόλις 0.071 δευτερολέπτων, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Charles Leclerc (Ferrari), λίγο πάνω από τρία δέκατα πίσω από την κορυφή.

Αρκετοί οδηγοί ξεκίνησαν τη διαδικασία με τα ελαστικά βροχής (wet) της Pirelli, με τον Oscar Piastri να ενημερώνει από νωρίς την ομάδα του στον ασύρματο πως οι συνθήκες πλησίαζαν για τη χρήση των ενδιάμεσων ελαστικών (intermediates). Ο οδηγός της McLaren ήταν και ο πρώτος που σημείωσε χρονομετρημένο γύρο (2:02.786), πριν οι χρόνοι αρχίσουν να πέφτουν κατακόρυφα όσο η πίστα βελτιωνόταν.

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι δύσκολες στιγμές. Ο Fernando Alonso ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε τα όρια της πρόσφυσης, βγαίνοντας εκτός γραμμής στη στροφή 5 και αποφεύγοντας στο «τσακ» την επαφή της Aston Martin με τις μπαριέρες . Ανάλογη έξοδο είχε και ο Lando Norris στη στροφή 14 αλλά ευτυχώς δεν έκανε ζημιά στο μονοθέσιο και επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια στα πίτς.

FP1: Η βροχή «πάγωσε» τη δράση

Νωρίτερα, στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών που είχε προγραμματιστεί για τις 02:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η δράση ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Το FP1 ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφεί κανένας ανταγωνιστικός χρόνος, καθώς οι εξαιρετικά βρεγμένες συνθήκες κράτησαν τους περισσότερους οδηγούς κλεισμένους στα γκαράζ.

Με μηδαμινή πρόσφυση και έντονη υδρολίσθηση η πιο σοφή απόφαση ήταν να μην βγουν τα μονοθέσια από τα πίτς. Και όσοι το τόλμησαν περιορίσθηκαν σε δύο γύρους «βόλτας». Κανένας δεν έκανε γρήγορο γύρο.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (02.00 για την Ελλάδα) θα ακολουθήσει το Practice 3 και υπό το φως των προβολέων στις 20.00 το βράδυ ( 06.00 ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ( Qualifying) όπου θα κριθεί ο pole man της Κυριακής.

Λίγα λόγια για το Grand Prix στο Las Vegas

Το GP Λας Βέγκας διεξάγεται για τέταρτη φορά φέτος. Στους τρεις αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στους δημόσιους δρόμους στην πρωτεύουσα της διασκέδασης της Νεβάδα, ο Max Verstappen έχει κατακτήσει δύο νίκες, το 2023 και το 2025, ενώ ο George Russell ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση του 2024. Η Red Bull στο Las Vegas, έχει προηγείται επίσης στον απολογισμό των κατασκευαστών με δύο νίκες, μία περισσότερη από τη Mercedes.

Τι διαφορές έχει η πίστα – δρόμος από το 2025

Φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί μικρά έργα ασφαλτόστρωσης, ουσιαστικά πρόκειται για επισκευές σε τμήματα της ασφάλτου στην είσοδο της Στροφής 13 και στη δεξιά πλευρά του κομματιού που οδηγεί στη Στροφή 14.

Τα μεγάλα τμήματα με τέρμα γκάζι αποτελούν καθοριστικό χαρακτηριστικό της διαδρομής Las Vegas Strip. Οι υψηλές ταχύτητες μειώνουν την ενέργεια που μεταφέρεται στα ελαστικά, καθιστώντας πιο δύσκολο να διατηρηθούν στο σωστό παράθυρο λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό, το ζέσταμα των ελαστικών θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Η προετοιμασία για τον γρήγορο γύρο είναι επομένως πιο σημαντική από ό,τι σε άλλες πίστες, ειδικά δεδομένου του χαμηλού επιπέδου πρόσφυσης. Δεν είναι απίθανο ορισμένες ομάδες να επιλέξουν συνεχόμενους γύρους προετοιμασίας και χρονομετρημένες προσπάθειες, περιορίζοντας τους γύρους με πιο αργό ρυθμό προκειμένου να διατηρήσουν τις θερμοκρασίες των ελαστικών.

Τα φορτία των ελαστικών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, με εξαίρεση το μεσαίο κομμάτι, το οποίο διαθέτει αρκετές στροφές υψηλής ταχύτητας. Το φαινόμενο του graining (παραμόρφωση της επιφάνειας του ελαστικού) θα μπορούσε να κάνει ξανά την εμφάνισή του λόγω των χαμηλών επιπέδων πρόσφυσης και των χαμηλών θερμοκρασιών, όπως είδαμε σε προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, η φθορά θα είναι κυρίως μηχανικής φύσεως.

Ένας άλλος παράγοντας είναι τα μπλοκαρίσματα των φρένων. Οι μεγάλες ευθείες καταλήγουν σε απαιτητικές ζώνες φρεναρίσματος, όπου ο κίνδυνος για παραμορφώσεις στα ελαστικά είναι σημαντικός τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα. Επομένως, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφύγουν το μπλοκάρισμα των μπροστινών ελαστικών στα πιο κρίσιμα σημεία της πίστας, προκειμένου να μην καταστρέψουν ένα σετ ελαστικών.

Στα χαρτιά, η πιο γρήγορη στρατηγική είναι αυτή της μιας αλλαγής με όλες τις γόμες να μπορούν ενδεχομένως να παίξουν κάποιο ρόλο. Ακόμη και η C5, η οποία με τις τρέχουσες προδιαγραφές της έχει δείξει καλή ευελιξία, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ικανή επιλογή για ένα μέρος αγώνα.

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά και τα χρονομετρημένα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro ενώ τον αγώνα της Κυριακής εκτός από τα συνδρομητικά θα τον μεταδώσει και το ελεύθερο κανάλι τους Ant1