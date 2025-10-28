Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Και μόνο στην ιδέα ότι κάποιοι συνάδελφοι ήταν παρόντες στην πρώτη παρουσίαση του Polo αρκεί για να αναρωτηθούν πως πέρασε τόσο γρήγορα μισός αιώνας !!!

Μισός αιώνας Polo σημαίνει πέντε δεκαετίες αυτοκινητιστικής κουλτούρας, τεχνολογίας και προσωπικών ιστοριών. Από το μοντέλο που καθόρισε την έννοια του “μικρού Volkswagen” μέχρι τα αγωνιστικά με τα οποία σάρωσε τίτλους στο WRC και το Rallycross, το Polo έγινε θρύλος.

Τώρα, η Volkswagen ξαναγράφει την ιστορία του μέσα από ένα video γεμάτο δράση – ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Polo, που συνδέει το αγωνιστικό DNA του παρελθόντος με το ηλεκτρικό μέλλον.

Για σκεφθείτε. Από την πρώτη παρουσίαση του αυτοκινήτου που έγραψε τη δική του ιστορία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, πέρασε μισός αιώνας. Λογικό ήταν η VW για να τιμήσει το Polo έπρεπε να εντυπωσιάσει.

Και τί έκανε; Κάλεσε τον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Rallycross Johan Kristoffersson για να οδηγήσει τρεις θρύλους του Polo. Το κινηματογραφικό γύρισμα έγινε στη Νότια Αφρική, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του μοντέλου.

Λίγο πριν γίνει η αποκάλυψη του ηλεκτρικού Polo, του αυτοκινήτου δηλαδή που θα διαδεχθεί το αυτοκίνητο με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες, γυρίσθηκε ένα βίντεο που σου κόβει την ανάσα.

Σκηνές δράσης στο σπίτι του Polo

Το φιλμ γυρίστηκε στη Gqeberha της Νότιας Αφρικής – εκεί όπου εδώ και δεκαετίες παράγεται το Polo, στην «πατρίδα» του μοντέλου. Οι κάμερες κατέγραψαν δυναμικά πλάνα στο λιμάνι, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στις δοκιμαστικές πίστες και μέσα στο εργοστάσιο Kariega. Πίσω από την κάμερα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Jon Richards – με εμπειρία από το Top Gear – μετατρέπει το drift σε κινηματογραφική εμπειρία.

Οι πρωταγωνιστές: Τρία Polo, τρεις εποχές

Στο video συμμετέχουν το Polo R WRC και το Polo R Supercar – από τη συλλογή Volkswagen Classic – καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Polo RX1e, φιλοξενούμενο του αγωνιστικού team KMS.

Τα δύο πρώτα ντύνονται με ειδική σχεδίαση του designer Sean Bull, που αναβιώνει το μοναδικό στυλ του Polo Harlekin στα χρώματα Ginster Yellow, Flash Red, Pistachio και Chagall Blue. Σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά στοιχεία, τα αυτοκίνητα αποτελούν μια εντυπωσιακή οπτική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του Polo.

«Ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα»

Ο Jens Katemann, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Volkswagen και του Brand Group Core δήλωσε σχετικά:

«Με την καμπάνια για τα 50 χρόνια Polo, θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Το ID. Polo κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τρόπο που συμβολίζει ό,τι αντιπροσωπεύει το Polo – ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα».

Ο Kristoffersson στην απόλυτη ζώνη του drift

Ο Σουηδός Johan Kristoffersson, επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIA Rallycross και δύο φορές Πρωταθλητής Gymkhana Grid, οδηγεί τα τρία Polo στα όριά τους:

«Ήταν μοναδικό να οδηγώ διαδοχικά τόσα διαφορετικά Polo – το καθένα με δικό του χαρακτήρα, όλα απίστευτα ικανά και διασκεδαστικά», σχολιάζει ο ίδιος.

Το μέλλον ξεκινά εδώ: το νέο ID. Polo

Στο φινάλε, το video αφήνει χώρο στο αύριο. Οι σπορ προκάτοχοι υποδέχονται τον ηλεκτρικό διάδοχό τους: το ID. Polo – ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 50 χρόνων, που ενώνει πέντε δεκαετίες καινοτομίας σε μία στιγμή drift. Ο ηλεκτρικός διάδοχος το ID. Polo προς το παρόν είναι ένα πρωτότυπο προπαραγωγής.

Τα αγωνιστικά Polo που πρωταγωνίστησαν στο video

Polo R WRC

Συμμετοχή στο FIA World Rally Championship (WRC) από το 2013. Κινητήρας 1.6 λίτρων turbo 232 kW (315 PS), τετρακίνηση και τέσσερις διαδοχικοί τίτλοι οδηγών και κατασκευαστών (Sébastien Ogier / Julien Ingrassia).

Polo R Supercar

Αναπτύχθηκε για το FIA World Rallycross Championship (WRX) με κινητήρα 2.0 λίτρων turbo άνω των 420 kW (570 PS). Δύο τίτλοι οδηγών (2017–2018) και ένας κατασκευαστών για τη Volkswagen.

Polo RX1e

Αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό της KMS για το FIA World Rallycross Championship, με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 500 kW (680 PS) και 880 Nm ροπής. Ο Kristoffersson κατέκτησε τους τίτλους του 2022 και 2023, ορίζοντας τη νέα ηλεκτρική εποχή του rallycross.