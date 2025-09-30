Μία ώρα πριν το τέλος, η ομάδα Peugeot TotalEnergies έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA κατά τη διάρκεια του 100ού αγώνα FIA WEC, που πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Φούτζι.

Οι Paul Di Resta και Loïc Duval πραγματοποίησαν εξαιρετικές εκκινήσεις στο τιμόνι των PEUGEOT 9X8 #93 και #94 αντίστοιχα. Ο Di Resta κέρδισε μία θέση και πέρασε τρίτος στην πρώτη στροφή, ενώ ο Duval ανέβηκε πέντε θέσεις στον πρώτο γύρο.

Μετά από δύο ώρες συνεχούς επίθεσης και σταθερής διαχείρισης, τα PEUGEOT 9X8 ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα όταν οι Jean-Eric Vergne και Malthe Jakobsen ανέλαβαν την οδήγηση των μονοθεσίων.

Δεύτερος στην επανεκκίνηση μετά από μια μακρά περίοδο Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Jean-Eric Vergne πέρασε στην πρώτη θέση στον 98ο γύρο του 6ωρου αγώνα του Fuji, ενώ ο Malthe Jakobsen πάλεψε για να ανέβει στην τρίτη θέση μετά από σκληρές μάχες με άλλα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τη μέση της απόστασης, και τα δύο PEUGEOT 9X8 βρίσκονταν προσωρινά στο βάθρο.

Στο επόμενο pit stop, ο Malthe Jakobsen παρέμεινε στο τιμόνι του #94, αλλά στάθηκε άτυχος που μπήκε στα pit λίγο πριν από ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο έριξε το αυτοκίνητο στην έκτη θέση. Ο Jean-Eric Vergne σταμάτησε έναν γύρο αργότερα, υπό την ουδετεροποίηση του αγώνα, επιτρέποντας στο #93 να διατηρήσει το προβάδισμα με τον Mikkel Jensen να βρίσκεται στο τιμόνι.

Το PEUGEOT 9X8 #94 (Duval/Jakobsen/Vandoorne), πιστοποιώντας τις ικανότητες του αυτοκινήτου και της ομάδας, τερμάτισε στην πέμπτη θέση.

Οι Δανοί οδηγοί της Team Peugeot TotalEnergies έκαναν εξαιρετική δουλειά για να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να αντιμετωπίσουν τις έντονες επιθέσεις των αντιπάλων. Στο τελευταίο pit stop, η ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει τέσσερα νέα ελαστικά και στα δύο PEUGEOT 9X8. Ο Mikkel Jensen επέστρεψε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Stoffel Vandoorne ανέλαβε το #94 στην έκτη θέση.

Ο Βέλγος ολοκλήρωσε έτσι την επιτυχημένη του πορεία με την Team Peugeot TotalEnergies μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ο Mikkel Jensen αντίστοιχα, έδωσε τα πάντα για να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση με το πέσιμο της καρό σημαίας, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της γαλλικής ομάδας στο FIA WEC.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Peugeot, Alain Favey, που παρακολούθησε τον αγώνα δήλωσε:

«Το σημαντικό γεγονός είναι ότι και τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα και η εξασφάλιση ενός δεύτερου συνεχόμενου βάθρου στο Fuji αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας για όλη την ομάδα. Ανταμείβει όχι μόνο την αποφασιστικότητα και τη σκληρή δουλειά της ομάδας, καθώς και της ιαπωνικής θυγατρικής μας —η οποία εργάστηκε ακούραστα για αυτήν την εκδήλωση— αλλά και τη σταθερή πρόοδο του 9X8 τους τελευταίους τρεις αγώνες. Το να βλέπουμε το αυτοκίνητο να εξελίσσεται και να κάνει αγώνα με τον αγώνα, ένα νέο βήμα μπροστά, αποτελεί πηγή κινήτρου και ικανοποίησης για όλους στην Peugeot.»

O Αντιπρόεδρος της Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, δήλωσε με τη σειρά του;

«Μετά το πρώτο μας βάθρο της χρονιάς με την τρίτη θέση στο Ώστιν πριν από δύο εβδομάδες, η Team Peugeot TotalEnergies συνεχίζει την πρόοδό της με μια υπέροχη δεύτερη θέση στο Φούτζι. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας που κράτησε την ομάδα και τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε αγωνία για έξι ώρες. Αν και η αλληλουχία των αγωνιστικών περιστατικών δεν μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα συνεχίσουμε να έχουμε δυνατές επιδόσεις με στόχο την κορυφή.»

«Ήταν ένας αγώνας γεμάτος με πολλά περιστατικά στην πίστα, με FCY και Safety Cars που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα» είπε ο Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport και συνέχισε:

« Εμείς επωφεληθήκαμε εν μέρει με το αυτοκίνητο #93, ωστόσο άλλοι όμως κέρδισαν περισσότερα από εμάς. Όλα κατέληξαν στη στρατηγική των ελαστικών, ουσιαστικά ποιος μπορούσε να κρατήσει τα ελαστικά του στην πίστα για περισσότερο χρόνο. Καταφέραμε να κρατήσουμε πίσω την Porsche, η οποία είχε την ίδια στρατηγική με εμάς, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εναντίον της Alpine. Παρόλα αυτά, είναι ένα πολύ δυνατό συνολικό αποτέλεσμα, με μια καλή δεύτερη θέση για το #93.»

*Τα stints («θητείες»/διαστήματα) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα την ώρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

**FCY (Full Course Yellow) στο WEC

Στους αγώνες WEC το FCY σημαίνει Full Course Yellow. Πρόκειται για μια διαδικασία ασφαλείας κατά την οποία ο αγώνας διακόπτεται προσωρινά, απαιτώντας από όλα τα αυτοκίνητα να επιβραδύνουν στα 80 χλμ./ώρα και να διατηρήσουν τις θέσεις τους χωρίς να κάνουν προσπέραση. Eίναι παρόμοιο με το Virtual Safety Car (Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας) στην Formula 1.