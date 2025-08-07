Στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία RC2, όπου ανταγωνίζονται πέντε μάρκες, το Citroën C3 Rally2 έχει επιδείξει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά του στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Και πραγματικά, ήταν μία εντυπωσιακή αρχή για την σεζόν!

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC2)

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, ο Yohann Rossel εξασφάλισε τέσσερα παγκόσμια βάθρα και κέρδισε την κατηγορία WRC2 στο Ράλι Μόντε Κάρλο και στο Ράλι Ισπανίας

Τον Ιανουάριο, ο Yohann Rossel κέρδισε στην κατηγορία WRC2 στο εμβληματικό Ράλι Μόντε Κάρλο οδηγώντας το Citroën C3 Rally2 του, το οποίο διαχειριζόταν η ομάδα PH Sport. Στο βάθρο ανέβηκε μαζί του ο αδερφός του Léo (3η θέση), επίσης πίσω από το τιμόνι ενός Citroën C3 Rally2.

Η σημασία αυτού του διπλού βάθρου επιβεβαιώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα από μια ακόμη νίκη του Yohann Rossel στον ασφάλτινο αγώνα στο Ράλι Islas Canarias – Ράλι Ισπανίας, και από δύο ακόμη βάθρα WRC2 στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Ράλι Πορτογαλίας και του Ράλι Ακρόπολις.

Ανεξάρτητα από την επιφάνεια ή τις συνθήκες, το Citroën C3 Rally2 έχει αποδείξει την απόδοση και την αξιοπιστία του στο υψηλότερο επίπεδο του σπορ.

Λίγο μετά τα μέσα της σεζόν, και με το Ράλι Φινλανδίας να έχει ολοκληρωθεί, ο Yohann Rossel και ο συνοδηγός του Arnaud Dunand βρίσκονται δεύτεροι στο πρωτάθλημα WRC2, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους, ενώ η ομάδα PH Sport είναι επικεφαλής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ομάδων WRC2.

Το C3 Rally2 σε όλο τον κόσμο

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, όπου το RC2 είναι η κορυφαία κατηγορία που προσελκύει περίπου 30 αυτοκίνητα ανά αγώνα, το Citroën C3 Rally2 έχει κατακτήσει δύο εντυπωσιακά βάθρα: στο Ράλι Sierra Morena με τον Yoann Bonato και στο Ράλι Ουγγαρίας με τον Mads Østberg, ο οποίος κατέχει αυτήν τη στιγμή την τρίτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο Yoann Bonato έχει κερδίσει πέντε βάθρα σε πέντε ράλι που συμμετείχε στο γαλλικό ασφάλτινο πρωτάθλημα – συμπεριλαμβανομένων τριών νικών – και διεκδικεί τον έκτο εθνικό τίτλο πίσω από το τιμόνι του Citroën C3 Rally2.

Στην Ιταλία, ο Andrea Crugnola έχει πετύχει δύο νίκες και βρίσκεται δεύτερος στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Campionato Italiano Assoluto Rally.

Σε 328 ράλι που συμμετείχε μέχρι τις 30 Ιουλίου 2025, με συνολικά πάνω από 650 εκκινήσεις, το Citroën C3 Rally2 έχει κερδίσει 94 αγώνες, σε Αργεντινή, Καναδά, Ακτή Ελεφαντοστού, Μεξικό, Χιλή, Κατάρ, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία…

Το Citroën C3 Rally2 θριάμβευσε φέτος στην ευρωπαϊκή, αμερικανική, αφρικανική και ασιατική ήπειρο με ένα εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας 28,7%.

Οι δηλώσεις

Didier Clement: Stellantis Motorsport Customer Racing Sporting Manager

«Το Citroën C3 Rally2 συνεχίζει το σερί νικών του. Για άλλη μια φορά, φέτος, η σεζόν φαίνεται πολύ ελπιδοφόρα με εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία. Το συνεχιζόμενο έργο εξέλιξης, υποστήριξης και συμβουλευτικής από την Citroën Racing επιτρέπει στους πελάτες μας -τόσο στα πληρώματα όσο και στις ομάδες- να θριαμβεύουν παγκοσμίως σε εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα. Η ποικιλομορφία των νικητών ράλι καταδεικνύει πώς αυτό το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ώστε να είναι αποδοτικό σε όλα τα είδη στυλ οδήγησης και χρήσεων σε κάθε επιφάνεια. Είμαστε μόνο λίγο μετά τα μέσα της σεζόν και ελπίζουμε να φτάσουμε σε πάνω από 150 νίκες φέτος. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε αυτούς τους αριθμούς συνεχίζοντας τις δεσμεύσεις μας προς τους πελάτες μας που ονειρεύονται βάθρα, νίκες και τίτλους.»

Περικλής Χαλάτσης