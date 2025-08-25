Η Παραγουάη ζει στο ρυθμό του WRC. Θα περάσει από εξετάσεις και θα δώσει στους άρχοντες του σπορ τα διαπιστευτήριά της. Από την Πέμπτη 28 Αυγούστου έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου θα γίνει ένας αρκετά δύσκολος αγώνας και για τα 42 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Είναι μεγάλο γεγονός για την Παραγουάη ένας αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Το κέντρο του αγώνα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Αργεντινή, στην πόλη Encarnaciοn. Από εκεί θα ξεκινήσει ο 10ος από τους 14 αγώνες της φετινής χρονιάς.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) προηγούνται με 176 βαθμούς. Με την ψυχή στο στόμα οι Ουαλοί θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την πρωτοπορία σε εναν αγώνα που δεν υπάρχουν δεδομένα. Θα το καταφέρουν άραγε;

Σε απόσταση αναπνοής με 173 βαθμούς βρίσκονται οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) που μετά τη νίκης τους στη Φινλανδία φαίνεται ότι βρήκαν το ρυθμό τους.

Στην τρίτη θέση με 163 βαθμούς ακολουθούν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) που έχουν βάλει στόχο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Γάλλος Sebastien Ogier που έχει ήδη οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC θέλει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση αλλά με εννέα παγκόσμιους τίτλους.

Με ίδια βαθμολογία (163 βαθμούς) βρίσκονται οι Εσθονοί Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) ενώ την πρώτη πεντάδα στο βαθμολογικό πίνακα κλείνουν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1) με 125 βαθμούς. Οι τελευταίοι θα το παλέψουν μέχρι να πέσει η φετινή αυλαία αλλά οι ελπίδες που έχουν για έναν ακόμη τίτλο είναι ελάχιστες.

Πριν αναφερθούμε στα στοιχεία του αγώνα καλό είναι να δούμε τι σημαίνει Παραγουάη στη γλώσσα γκουαρανί.

Το Para σημαίνει μεγάλο ποτάμι ή θάλασσα

Το Gua υποδεικνύει το μέρος που για άλλους σημαίνει νερό και για άλλους ποταμός ή λίμνη.

«Νερό ή ποταμός που ανήκει στη θάλασσα» (Ατλαντικός Ωκεανός).

«Νερό ή ποταμός που ανήκει σε μεγάλο ποτάμι» (για τον ποταμό Παρανά).

«Νερό ή ποταμός που έρχεται από θάλασσα” ή “από το μέρος όπου βρίσκεται θάλασσα” (την υδάτινη περιοχή Πανταλάντ)

Υπάρχει και μια τέταρτη εκδοχή που αναφέρει ότι εκεί κατοικούσε στις όχθες μια φυλή.

Το κλίμα στην Παραγουάη είναι περίεργο. Μπορεί ο καθαρός ουρανός να συννεφιάσει και να ανοίξουν οι ουρανοί. Αυτό σημαίνει λάσπη σε ένα έδαφος εξαιρετικά ολισθηρό. Ας μην ξεχνάμε ότι δεδομένα δεν υπάρχουν.

Οι χωμάτινες διαδρομές είναι ένα μίγμα από κόκκινους χωμάτινους δρόμους με μαλακές επιφάνειες που όμως μετατρέπονται σε επικίνδυνα κομμάτια με κρυμμένα βράχια. Οι ειδικές είναι γρήγορες και πολλές από αυτές θα γίνουν σε πυκνή βλάστηση μέσα στη ζούγκλα.

Οι ομάδες δεν διαθέτουν δεδομένα από παλαιότερους αγώνες. Δεν διαθέτουν onboard υλικό για να αναλύσουν τις διαδρομές. Το γεγονός ότι οι εργοστασιακοί δεν έχουν στοιχεία από παλαιότερους αγώνες κάνει το WRC ueno Rally del Paraguay εξαιρετικά δύσκολο. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα κάνουν δοκιμές για να γράψουν τις παγίδες των Ε.Δ.

Οι διοργανωτές υπόσχονται να προσφέρουν έναν άριστα οργανωμένο αγώνα. Και προσπαθούν να πάρουν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε οι θεατές να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στα πληρώματα που δίνουν τη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας περιλαμβάνει 19 Ε.Δ συνολικού μήκους 335.22 χλμ. Είναι λίγο μικρότερο σε μήκος από το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025.

Το shakedown είναι προγραμματισμένο να γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου ενώ ο αγώνας ξεκινάει την Παρασκευή 29 Αυγούστου. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει και τη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, μήκους 30 χλμ. Θα γίνουν συνολικά 140.90 χλμ. Το Σάββατο, 30 Αυγούστου θα γίνουν 113.60 αγωνιστικά χλμ και την Κυριακή 31 Αυγούστου θα γίνουν 80.72 χλμ. Η power stage έχει μήκος 18.50 χλμ.