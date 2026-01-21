Του Περικλή Χαλάτση

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ξεκινάει αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, μπροστά από το Casino του Mόντε Κάρλο. Στις 14.30 πρώτοι από τα 66 πληρώματα που συμμετέχουν στον αγώνα θα ξεκινήσουν οι περσυνοί πρωταθλητές Sébastien Ogier- Vincent Landais με Toyota GR Yaris Rally 1.

Τις ημέρες του αγώνα η Γαλλία ζει τους δικούς της ρυθμούς. Οι φίλοι των αγώνων παίρνουν από τις εργασίες τους δύο ημέρες άδεια και κατακλύζουν τα βουνά. Αψηφούν τα χιόνια και τις χαμηλές θερμοκρασίες για να παρακολουθήσουν τα περάσματα όχι μόνο των πρωταγωνιστών του παγκοσμίου πρωταθλήματος αλλά και όλων των άλλων πληρωμάτων που δίνουν τη δική τους μάχη για έναν τερματισμό.

Ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν είναι ο πιο απρόβλεπτος στο ημερολόγιο του WRC. Γίνεται στις Γαλλικές Άλπεις και στις 17 ειδικές διαδρομές οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν από στεγνή άσφαλτο, πάγο και χιόνι.

Φέτος τα συνολικά χιλιόμετρα που θα κάνουν είναι 1553.22. Από αυτά τα 1214.07 είναι απλές διαδρομές και τα 339.17 είναι ειδικές διαδρομές. Αύριο θα γίνουν τρεις ειδικές διαδρομές στις ‘Αλπεις. Το βράδυ της Πέμπτης, στην τελευταία ειδική διαδρομή δεν αποκλείεται σε κάποια σημεία ο δρόμος να είναι παγωμένος.

Η σειρά εκκίνησης στον πρώτο αγώνα της χρονιάς

Ο «Βασιλιάς των Βουνών» Sébastien Ogier έχει ήδη κατακτήσει 9 παγκόσμιους τίτλους στο WRC και όπως είπε στόχος του είναι ο 10ος παγκόσμιος τίτλος.

Φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα δούμε στις ειδικές διαδρομές τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally1. Δηλαδή τα Ford Puma Rally1, τα Hyundai i20 Rally1 καθώς και τα Toyota Yaris Rally1. Από το το 2027 θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί που έχουν σαν στόχο την είσοδο νέων ομάδων.

Παράλληλα με την κορυφαία κατηγορία, το Rally Monte-Carlo αποτελεί επίσης τη διοργανωτική εκκίνηση των κατηγοριών WRC2 και WRC3, όπου ομάδες και νεότεροι οδηγοί δίνουν δείγματα του ταλέντου τους.

Φέτος θα δούμε και την αγωνιστική ομάδα της Lancia. Η ιταλική ομάδα επιστρέφει στο WRC στην κατηγορία Rally2 με την ειδικά κατασκευασμένη Ypsilon Rally2 HF Integrale. Τα δύο πληρώματα είναι γνωστά από τη συμμετοχή τους στο WRC2. Πρόκειται για τους Yohan Rossel- Arnaud Dunand (οδηγούσαν Citroen C3 Rally2) και Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov (οδηγούσαν Skoda Fabia RS Rally2).

Πως θα είναι η βαθμολογία της φετινής χρονιάς.

Φέτος δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Η βαθμολογία θα γίνεται όπως και το 2025.

Δηλαδή θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές βαθμολογίες. Η μια μετά από τις ημέρες του αγώνα, η δεύτερη με τις ειδικές διαδρομές του τελευταίου σκέλους και η τρίτη από την power stage.

H μεγαλύτερη βαθμολογία που θα μπορεί να συγκεντρώσει ένα πλήρωμα θα είναι 35 βαθμούς. Αναλυτικά στον πίνακα οι τρεις βαθμολογίες σε κάθε αγώνα του WRC σύμφωνα με την κατάταξη.

Η τελευταία φορά που έγινε Υπερειδική στο Rally Monte Carlo ήταν το 2008. Φέτος η Υπερειδική επιστρέφει και θα γίνει στο προτελευταίο σκέλος του αγώνα, το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, στις 18.35.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής χρονιάς