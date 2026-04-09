Του Περικλή Χαλάτση

Μετά από απουσία ενός έτους από το αγωνιστικό καλεντάρι του WRC, το ράλι της Κροατίας, επιστρέφει φέτος με 51 συμμετοχές από 23 χώρες. Από αυτές οι εννέα συμμετοχές είναι με αυτοκίνητα Rally1 (κορυφαία κατηγορία), 20 συμμετοχές είναι με αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC2 ενώ υπάρχουν και αρκετά με πληρώματα που συμμετέχουν με αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC3 αλλά και Junior WRC. Σε σχέση με το 2024 οι συμμετοχές είναι λιγότερες αλλά αυτό δεν μειώνει τη σπουδαιότητα αυτού του αγώνα που θα γίνει με ψιλόβροχο σε αρκετές ειδικές διαδρομές.

Ας δούμε τους νικητές στους τρεις προηγούμενους αγώνες. Το Ράλι στο Monte Carlo νικητής ήταν ο O. Solberg. Στον 2ο αγώνα στη χιονισμένη Σουηδία νικητής αναδείχθηκε ο E.Evans. Και τον 3ο αγώνα στην Κένυα, τον κέρδισε ο T.Katsuta.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Evans με 66 βαθμούς. Ακολουθεί ο Solberg με 58 βαθμούς και ο Katsuta με 55 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι A. Fourmaux με 47 και ο S. Pajari με 32 βαθμούς.

Από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου θα αναμετρηθούν σε ασφάλτινες διαδρομές που θα έχουν όμως αρκετή υγρασία. Η φετινή διοργάνωση αλλάζει λίγο φιλοσοφία. Η «καρδιά» του αγώνα μεταφέρεται από το Ζάγκρεμπ στη Ριέκα, δίνοντας στο ράλι έντονο παραθαλάσσιο χαρακτήρα.

Το service park θα φιλοξενηθεί στο Automotodrom Grobnik, ενώ οι ειδικές διαδρομές εκτείνονται σε περιοχές της Ίστριας και του κόλπου Κβάρνερ, συνδυάζοντας τεχνικά κομμάτια, γρήγορα περάσματα και ορεινά τμήματα.

Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 1.136 και από αυτά τα 536.32 είναι απλές διαδρομές και τα 300.28 θα γίνουν σε 20 Ε.Δ. Πολλά θα κριθούν από την επιλογή των ελαστικών. Η άσφαλτος στην Κροατία έχει πολλές εναλλαγές στην πρόσφυση. Αυτό σημαίνει και σημαντικές φθορές.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Πέμπτη με το shakedown και την πανηγυρική εκκίνηση στη Ριέκα.

Ο αγώνας όμως ξεκινάει την Παρασκευή (10/4). Θα γίνουν 8 Ε.Δ συνολικού μήκους 126.86 χλμ.

Την επομένη, το Σάββατο (11/4) η δράση μεταφέρεται στην περιοχή του Karlovac οπου θα γίνουν 115.96 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Την Κυριακή (12/4) θα γίνουν στο σύνολο μόνο 57.46 χιλιόμετρα και νωρίς το μεσημέρι θα ξέρουμε και ποιος θα είναι ο νικητής του 4ου αγώνα της χρονιάς.

Η Toyota είναι η νικήτρια στους τρείς πρώτους αγώνες ενώ η Hyundai και η M-Sport Ford ακολουθούν με μεγάλη διαφορά.

Ο Oliver Solberg μετά τις δοκιμές που έκανε είπε ότι η Κροατία έχει πολλά κοινά σημεία με το Μόντε Κάρλο.

Τα αγωνιστικά της Hyundai για τον αγώνα στην Κροατία θα γράφουν στο αριστερό μέρος “For Craig” και στο δεξί “Flat to the square right”.

Και αυτό γιατί θέλει να τιμήσει τον πιλότο της που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Κροατία. Ο Craig Breen σκοτώθηκε την Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023, λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Έκανε δοκιμές ενόψει του αγώνα αλλά είχε μια άτυχη στιγμή. Ο Craig Breen συνήθιζε να λέει “Flat to the square right”. Και αυτό ακριβώς θα αναγράφεται στα δεξιά σε όλα τα Hyundai i20 N Rally1.